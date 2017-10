ISIS Lại Nói Sát Thủ Đạo Hồi, Di Thư Paddock Bí ẩn, Khó Đọc

CAIRO - Tổ chức “nhà nước Hồi Giáo” tiếp tục nhận trách nhiệm trong vụ tàn sát tại đại hội nhạc đồng quê tối chủ nhật ở thành phố tội lỗi Las Vegas – bản tin thư hàng tuần của ISIS khẳng định sát thủ Paddock cải đạo theo Hồi Giáo từ 6 tháng, theo bản dịch do nhóm tình báo SITE cung cấp.Hôm Thứ Hai, thông tin từ ISIS cho biết Paddock cải đạo từ 5, 6 tháng qua, là trước vụ tàn sát bằng hàng chục khẩu súng bắn từ tầng thứ 32 của khách sạn Mandalay Bay – dòng phụ đề bên dưới ảnh Las Vegas Strip nhuộm máu là tái khẳng định của ISIS.Cũng như lần trước, ISIS không trưng bằng chứng.Nữ phóng viên Rukmini Callamachi của New York Times xác nhận thông tin của ISIS thường phóng đại, nhưng ít khi ISIS nhận các vụ không do đội viên hay cảm tình viên thực hiện – theo lời Callamachi, chỉ thấy ISIS “nhận vơ” trong 3 trường hợp từ 2014.* Cảnh Sát Khám Phá Di Thư Khó Hiểu Của Sát Thủ PaddockLAS VEGAS - Cảnh sát điều tra khám phá tại phòng khách sạn di thư bí ẩn của tay súng Paddock – tờ giấy này không là thư tuyệt mệnh trong khi chưa ai biết động cơ khiến Paddock tàn sát đám đông xem đại hội nhạc đồng quê tối chủ nhật.Cảnh sát trưởng Lonbardo tuyên bố tối Thứ Tư : có bằng chứng Paddock dự mưu thoát thân, nhưng không giải thích. Sau thảm kịch đẫm máu, 1 số cơ sở truyền thông đã dẫn 1 số nguồn cho hay Paddock dùng thuốc chống trầm cảm trong vài tháng qua, nhưng không rõ ảnh hưởng là thế nào. Bản tin ngắn của Business Insider đuợc AOL đăng tải không kể nội dung của di thư.