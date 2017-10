Thiếu Màn Hình Tràn Viền, Lo Giá Smartphone 2018 Tăng

Thiếu Hụt Nguồn Cung Màn Hình Tràn Viền Có Thể Sẽ Khiến Giá Smartphone 2018 Tăng Cao.Tính đến tháng 10/2017, xu hướng màn hình tràn viền, vô cực gia tăng, cùng với đó sự khác biệt về kích thước màn hình của nhiều nhà sản xuất được dự đoán là có thể gây ra tình trạng thiếu nguồn cung, và sẽ khiến giá smartphone năm 2018 lên rất cao.Khi xu hướng màn hình tràn viền, màn hình vô cực đang ngày càng phổ biến trong giới công nghệ. Vẫn còn khá nhiều các nhà sản xuất smartphone chưa ra mắt những sản phẩm theo xu hướng mới. Tuy nhiên, năm 2018 được dự báo sẽ là thời điểm bùng nổ của công nghệ màn hình tràn viền.Trước những thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, 2018 sẽ chứng kiến sự thiếu hụt trầm trọng màn hình smartphone. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu về tấm nền màn hình tràn viền quá lớn, sẽ khiến các nhà sản xuất khó lòng đáp ứng. Ngoài ra, kích thước tấm nền màn hình tràn viền hoặc vô cực đều có sự khác biệt giữa các nhà sản xuất, đồng thời cũng phụ thuộc vào thiết kế smartphone của mỗi nhà sản xuất. Việc phải sản xuất riêng các tấm nền cho mỗi khách hàng sẽ khiến tiến độ và sản lượng tấm nền bị sụt giảm đáng kể so với việc sản xuất hàng loạt tấm nền cùng kích thước cho khách hàng.Đặc biệt, với tỷ lệ màn hình 18:9 mới, các nhà sản xuất màn hình sẽ mất nhiều thời gian và cần thêm 20% chất nền thủy tinh so với tấm nền 16:9. Cuối cùng, tình hình màn hình thiếu hụt chắc chắn sẽ có tác động tới mức giá smartphone trong năm 2018. Trang DigiTimes dự đoán, giá thành cho các đơn hàng màn hình tràn viền sẽ tăng cao từ Q3 hoặc Q4/2017 và tiếp tục kéo dài tới đầu năm 2018.Nguoivietphone.com.