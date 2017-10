Tư Lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương Thăm VN: Muốn Mẫu Hạm Mỹ Thăm VN Kết Thân; Kissinger đề nghị Mỹ-TQ chia đôi Biển Đông; TQ Đang Lập Căn Cứ Quân Sự Toàn Cầu

BIỂN ĐÔNG -- Trong khi tình báo Mỹ cho biết rằng Trung Quốc sẽ xây nhiều căn cứ ở nước ngoài, vị Tư Lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott H. Swift, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã tới đọc bài thơ "Nam quốc sơn hà" bên bãi cọc Bạch Đằng.Trong khi đó, tạp chí Forbes đăng bài bình luận của Panos Mourdoukoutas nhan đề “South China Sea: Can America And China Share Leadership?” (Biển Đông: Có thể Mỹ và Trung quốc chai sẻ quyền lãnh đạo vùng này?) nêu vấn đề rất mực nhức nhối,,,Bài viết này nhắc tới bài diên thuyết tuần trước đại học Columbia University, cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger đề nghị rằng Mỹ và Trung Quốc nên chia quyền lãnh đạo vùng Biển Đông.Nhìn từ phía VN, tình hình có vẻ bi thảm cho VN, nếu thực sự Mỹ đồng ý chia quyền cho TQ làm bá chủ Biển Đông.Trong khi đó, bản tin RFI ghi rằng sau Pháp, Mỹ và Nhật Bản, đến lượt Trung Quốc mở căn cứ quân sự ở châu Phi.Căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài, đặt tại Djibouti, một quốc gia nhỏ bé ở châu Phi, rất có thể sẽ là khởi đầu cho nhiều căn cứ quân sự khác mà Trung Quốc sẽ thiết lập khắp thế giới và điều này có thể gây các xung đột lợi ích với Hoa Kỳ. Đó là cảnh báo của các quan chức tình báo Mỹ hôm 5/10/2017, theo hãng tin Bloomberg.RFI ghi rằng các quan chức tình báo Mỹ, xin được giấu tên, nhấn mạnh Trung Quốc hiện có một quân đội được hiện đại hóa nhanh nhất thế giới, bên cạnh Hoa Kỳ. Trong chiều hướng đó, tháng 7/2017, quân đội Trung Quốc loan báo thiết lập một căn cứ hỗ trợ hậu cần ở Djibouti, để phục vụ cho các chiến dịch nhân đạo, duy trì hòa bình và hộ tống trên biển ở vùng châu Phi và vùng tây châu Á, cũng như hỗ trợ cho các cuộc thao dượt quân sự và di tản khẩn cấp.Tuy nhiên, theo nhật báo South China Morning Post ngày 01/10, các hình ảnh vệ tinh và các báo cáo không chính thức, tại căn cứ này có nhiều cơ sở hạ tầng quân sự, như trại lính, các đơn vị bảo trì, nhà kho và các bến tàu có thể tiếp nhận hầu hết các tàu của hạm đội Trung Quốc. Nói cách khác, căn cứ ở Djibouti có thể sẽ được Trung Quốc dùng để tung lực lượng ra vùng bắc châu Phi, cũng như củng cố vị thế của họ ở vùng Ấn Độ Dương.Theo các quan chức tình báo Mỹ nói trên, giới lãnh đạo Trung Quốc xem cái trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu, nhất là hệ thống các liên minh với Mỹ và việc cổ súy cho các giá trị Mỹ trên toàn cầu, là những yếu tố ngăn chận việc Trung Quốc trỗi dậy và thay đổi trật tự thế giới cho phù hợp hơn với nhu cầu của Bắc Kinh.Tình báo Mỹ ghi nhận là trên con đường bành trướng thế lực quân sự và kinh tế, Bắc Kinh tỏ ra ngày càng cứng rắn hơn về tranh chấp chủ quyền Biển Đông, về quan hệ với Đài Loan và đang đẩy mạnh sáng kiến «Một Vành Đai, Một Con Đường» để tăng cường quan hệ thương mại với thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á. Nói chung, tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới.Trong khi đó, Báo Dân Trí ghi rằng trong chuyến thăm tới khu di tích Bạch Đằng Giang hôm Thứ Sáu 6/10/2017, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Harbison Swift, cho biết ông rất chờ đợi chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố.Sáng 6/10, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Harbison Swift, và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã có chuyến thăm tới khu di tích Bạch Đằng Giang tại thành phố Hải Phòng. Đô đốc Swift cho biết ông rất vinh dự khi có chuyến thăm đầu tiên tới địa điểm lịch sử này.Báo Dân Trí ghi lời Đô đốc Swift phát biểu trước tượng đài vua Ngô Quyền, vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại khu di tích Bạch Đằng Giang:“Chúng tôi đến đây để tìm hiểu về lịch sử của Việt Nam. Phía sau tôi là 3 vị anh hùng dân tộc - những người đã chiến đấu để giành độc lập chủ quyền và tự do cho Việt Nam. Đây cũng là điều mà tất cả các vị tướng lĩnh, các vị lãnh đạo của các nước đang nỗ lực thực hiện.”Đề cập tới khả năng tàu sân bay Mỹ tới thăm Việt Nam, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cho biết phía Mỹ vẫn đang mong đợi các thông tin từ phía Việt Nam về chuyến thăm của tàu sân bay.“Chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam vào tháng 11 tới cho thấy cam kết của Mỹ đối với hòa bình và an ninh trong khu vực. Ngoài ra, khả năng tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam cũng là một phần quan trọng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước”, Đô đốc Swift nói.Bản tin Dân Trí ghi thêm:“Trong chuyến thăm tới khu di tích Bạch Đằng Giang, Đô đốc Swift và Đại sứ Osius đã tới thắp hương tại đền thờ vua Ngô Quyền, đền thờ vua Lê Đại Hành và đền thờ Trần Hưng Đạo. Hai vị quan chức Mỹ cũng cùng nhau trồng cây lưu niệm và tìm hiểu về các cuộc chiến lẫy lừng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.”