LM Gốc VN: Phụ Tá GM ở GP Orange

Bản tin sau đây của Giáo Phận Orange phổ biến.Linh mục Chính xứ Nguyễn Thái Thành từ Florida sẽ được tấn phong Giám Mục Phụ Tá của Giáo phận Orange - một vai trò trọng yếu về tinh thần cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam lớn nhất ở Hoa Kỳ.Garden Grove, Calif., (Ngày 6 tháng 10, 2017) – Văn phòng Thông Tin Vatican hôm Thứ Sáu vừa ra thông báo, Giám Mục tân cử Nguyễn Thái Thành đã được bổ nhiệm bởi Đức Thánh Cha vào chức vụ Giám Mục Phụ Tá cho Giáo phận Orange. Giám Mục Phụ Tá tân cử Nguyễn Thái Thành sẽ hỗ trợ Đức Giám Mục Vann và Giám Mục Phụ Tá Timothy Freyer, người được phong nhiệm tháng Giêng vừa qua, trong công việc chăm sóc những nhu cầu về tinh thần của 1.3 triệu giáo dân thuộc Giáo phận Orange, một trong những giáo phận phát triển nhanh nhất và đa sắc tộc nhất của Hoa Kỳ. Chi tiết về lễ truyền chức sẽ được thông báo trong những ngày tới.“Tôi cảm thấy rất vinh dự và khiêm tốn để đón nhận sứ vụ này,” Đức Cha tân cử Nguyễn Thái Thành đã chia xẻ. “Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Cha Vann đã tin tưởng vào tôi và tôi cầu xin để có thể sống xứng đáng với những kỳ vọng của các Ngài. Cuộc đời tôi luôn được chúc phúc bởi Ân sủng của Thiên Chúa và tôi mong đợi để được gia nhập vào gia đình đức tin của Giáo phận Orange.Trong vai trò mới này, Đức Giám Mục tân cử Nguyễn Thái Thành sẽ nhanh chóng đảm nhận vai trò lãnh đạo để hỗ trợ Đức Giám Mục Vann trong những công tác mục vụ đầy năng động. Ngài sẽ đảm trách những công tác mục vụ quan trọng và giữ vai trò lãnh đạo trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại quận Cam, nơi tập trung đông đảo người Công Giáo Việt Nam nhất trong Hoa Kỳ. Như những vị Giám Mục anh em của Ngài, Đức Giám Mục tân cử Nguyễn Thái Thành sẽ dồn mọi nỗ lực để chăn dắt một cộng đồng đức tin lớn mạnh và đa văn hóa hầu tiến đến sự kết nối chặt chẽ với Chúa Kitô.“Giáo phận chúng ta rất may mắn được đón nhận một vị lãnh đạo đầy kinh nghiệm và giàu nhiệt huyết để cùng đồng hành với chúng ta trong đức tin. Đức Cha tân cử Nguyễn Thái Thành rất được yêu mến tại giáo xứ đương nhiệm và có tiếng là một vị chủ chăn khiêm nhường, tài năng và tận tâm. Những đức tính này giúp ích rất nhiều cho Giáo Phận chúng ta tiếp tục con đường phát triển - cả về số lượng và đức tin,” theo sự chia sẻ của Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục của Orange.Đức Giám Mục tân cử Nguyễn Thái Thành được sinh ra tại Nha Trang, Việt Nam năm 1953 và là người con lớn thứ nhì trong gia đình gồm tám trai và ba gái. Ngài đã học tiểu học tại những trường Công Giáo và năm 1966 Ngài gia nhập tiểu chủng viện Thánh Giuse, một chủng viện nhỏ của địa phận ở Việt Nam. Chương trình tu tập của Ngài bị gián đoạn khi chính quyền Cộng sản chiếm miền Nam năm 1975. Đức Giám Mục tân cử và những chủng sinh khác đã bị bắt đi lao động khổ sai ở những ruộng lúa để được phép tiếp tục việc học.Sau khi phải chịu những bức hại tôn giáo, năm 1979, Đức Giám Mục tân cử Nguyễn Thái Thành cùng với 26 thân quyến trong đại gia đình lên một thuyền nhỏ để vượt thoát từ vịnh Cam Ranh, tiến về Philippines. Cả gia đình đã gặp phải một trận bão lớn và trải qua 18 ngày lênh đênh trên biển, nhiều ngày không có nước và thức ăn. Gia đình đã cùng nhau đọc kinh Mân Côi sáng tối. Cả 26 người nhờ ơn Chúa đã an toàn đến được Philippines. Sau 10 tháng ở trại tị nạn, tháng sáu, 1980, gia đình rời Manila để bắt đầu cuộc sống mới tại Beaumont, Texas.Khi đến Hoa Kỳ, Đức Giám Mục tân cử Nguyễn Thái Thành được ơn gọi thúc đẩy Ngài đến với Chúa. Ngài đã làm việc ở cơ quan Bác ái Công Giáo ở Hartford, Connecticut trước khi trở lại việc học tại Merrimack College, North Andover để hoàn tất chương trình cử nhân. Sau hai năm học tập, Ngài ra trường hạng tối ưu (Cum Laude) và lập tức bắt đầu năm tập tại tập viện dòng La Salette, Washington D.C. và khấn lần đầu trong Dòng năm 1987. Đức Giám Mục tân cử đã ra trường Weston Jesuit School of Theology ở Cambridge, Massachusetts tháng Năm, 1990 và được thụ phong linh mục vào ngày 11 tháng Năm, 1991.Đức Giám Mục tân cử Nguyễn Thái Thành sau đó rời nhà dòng và chính thức gia nhập Giáo Phận St. Augustine, Florida nơi mà Ngài đang phục vụ tại giáo xứ St. Joseph, được bổ nhiệm với chức vụ Linh mục Chánh xứ năm 2013. Đức Giám Mục tân cử được mọi giáo dân biết đến qua sở thích âm nhạc và tài chơi đàn guitar của Ngài. Ngài còn là người đam mê quần vợt.