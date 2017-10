Người Giàu Và Người Nghèo

Mục sư Cao Mỹ PhượngCó một người giàu có và hằng ngày ăn ở rất sung sướng. Ông đã được hưởng thụ tất cả những thú vui trên trần thế. Cũng có một người nghèo tên La Xa Rơ nằm ngoài cửa nhà người giàu có ấy, mình mẩy đầy ghẻ. Anh ước ao được ăn những đồ ăn trên bàn người giàu và có chó liếm ghẻ mình anh nữa.Người nghèo La Xa Rơ chết đi người được Thiên sứ đem anh vào ngồi trong lòng ông Tổ, người giàu cũng chết đi, và người ta đem chôn.Người giàu bị xuống âm phủ, ngước mắt lên thấy anh La đang ngồi trong lòng ông Tổ bình an, vui vẻ. Người nhà giàu mới cất tiếng kêu anh La giúp ông. Ông bị lửa cháy phừng phừng, đốt cháy nóng cả ngày. Người giàu xin anh La nói với ông Tổ chấm nước vào đầu ngón tay nhỏ cho ông vài giọt cho đỡ khát.Ông Tổ nói rằng, người nhà giàu kia đã được hưởng tất cả những giàu sang, sung sướng trên trần thế rồi. Còn anh La thì bị nghèo khổ và gặp nhiều sự dữ. Bây giờ anh La ngồi đây được yên ủi, còn người giàu kia thì phải bị khổ hình. Vả lại có một cái vực phân chia hai người, một nơi là Thiên đàng còn một nơi là địa ngục. Không ai có thể từ đó qua đây hoặc từ đây qua đó được.Người giàu xin ông Tổ sai người đến nhà ông trên đất nói về Chúa và niềm tin cho năm anh em của ông hầu cho họ sẽ được cứu và không phải địa ngục như ông.Ông Tổ nói rằng: tại trần gian có những con cái Chúa sẽ làm điều đó cho gia đình của ông. Họ chỉ cần tin nơi Chúa và thờ lạy Ngài thì họ sẽ không bị đau đớn như ông sau khi họ qua đời.(theo Thánh Kinh Sách Lu-ca 16)Kính thưa quý vị, cuộc sống của con người trên đất được thọ nhất có lẽ là được một trăm năm. Sau đó mọi người sẽ bước vào một cuộc sống đời đời và mãi mãi. Thế thì cuộc sống lâu dài ấy là rất quan trọng quý vị ơi. Sau khi quý vị đọc câu chuyện này tôi tin rằng quý vị cũng muốn có những chọn lựa khôn ngoan để dầu cho quý vị giàu hay nghèo mà có được những quyết định đúng thì quý vị cũng sẽ được hưởng mọi sự tốt đẹp.Cho dù quý vị đang ở trong hoàn cảnh nào, sự khó khăn, thất vọng, nghèo khó, bịnh tật thì hãy nhớ rằng cuộc sống trên thế gian này đều chỉ là tạm bợ. Cuộc sống cho tương lai mai sau là mới là rất quan trọng. Trong Chúa quý vị sẽ nhận được sự an ủi, vui mừng và sự chữa lành toàn vẹn.Chúa đã tạo dựng nên thế giới và con người. Chúa thấu hiểu và quan tâm đến mỗi con người bé nhỏ của chúng ta. Đó là lý do Ngài đã đến trần gian này và hi-sinh cho mọi người. Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại và chịu chết thay cho quý vị và tôi. Quý vị chỉ cần đặt niềm tin của quý vị nơi Ngài và nói rằng: lạy Chúa con biết con là người có tội. Hôm nay con xin Ngài tha thứ tội cho con, và xin tiếp nhận con là con của Ngài. Con nguyện từ này sẽ đi theo Ngài.Kể từ hôm nay quý vị sẽ được gọi là con của Ngài. Chúc mừng quý vị, hoan nghênh quý vị vào trong gia đình của Chúa, quý vị vừa nhận được vinh hạnh làm con của Đấng rất cao, Đức Chúa Trời. Chắc chắn là Ngài đã có một nơi mà Ngài đã sắm sẳn cho quý vị theo như lời hứa của Ngài. Một ngày gần đây khi Chúa trở lại Ngài sẽ đem quý vị đi và sống đời đời với Ngài. Quý vị sẽ được sự yên ủi, bình an, vui mừng vì quý vị sẽ được ở với Chúa trên Thiên đàng.Quý vị không phải bị quăng vào hồ lửa địa ngục đời đời mà quý vị được ở quây quần bên Chúa vui thỏa muôn đời. Nơi đây sẽ không còn nước mắt đắng cay, không còn bệnh tật, buồn lo. Chúa đang chuẩn bị một Thiên đàng tốt đẹp để quý vị sẽ được cùng ở với Ngài. Quý vị sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhất mà quý vị có lẽ chưa bao giờ có.Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại Kevin’s Auto Body tại 9265 Bishop Place, Westminster Ca 92683. Chúng tôi nhóm vào mỗi Sáng Chúa Nhật lúc 10 giờ và mỗi Tối Thứ Ba lúc 6:29pm. Chúng tôi trân trọng Kính Mời quý vị đến thông công trà đàm cùng chúng tôi và học hỏi Lời Chúa trong không khí gia đình thân mật. Chúng tôi vui lòng giúp đỡ và giải đáp mọi thắc mắc về niềm tin trong Chúa. Hi-vọng quý vị sẽ tìm được sự bình an thật nơi Chúa. Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng (714) 603 -4481 và nhà tôi Mục sư Cao Hữu Trí (714) 657- 9726. Hẹn gặp lại quý vị.