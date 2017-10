Nhà Nguyễn, Nhảy Cầu, Phim về HT Nhất Hạnh, Mất Rừng...

Xuân NiệmTriêu nhà Nguyễn có công lớn nhất là đã thông nhất giang sơn về một mối sau một thời rất nhiễu nhưỡng phân đôi hai bờ Trịnh-Nguyễn... Nhà Nguyễn chỉ bị chỉ trích khi mời người Pháp vào, và là đầu mối để bị chiếm mất Lục Tỉnh và rồi bị đô hộ toàn quôc. Khi đánh bại Tây Sơn, nhà Nguyễn cũng trả thù quá đôc ác... Nhưng nhà Nguyễn có môt công rất lớn mà chúng ta có thê dựa vào để giữ Biển Đông: tài liệu chủ quyên các đảo Hoàng Sa, Trường Sa...Báo Tuổi Trẻ có bản tin: Cần đánh giá toàn bộ di sản lịch sử thời chúa Nguyễn...Đó là kiến nghị của giới sử học Việt Nam tại hội thảo Trung Bộ và Nam Bộ thời chúa Nguyễn diễn ra tại Huế ngày 5-10 do Hội khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức....Theo PGS.TS Đỗ Bang (chủ tịch ội khoa học lịch sửThừa Thiên - Huế kiêm phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN) Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm cả vùng hải đảo Biển Đông là một bộ phận của lãnh thỏ VN, vốn là không gian sinh tồn của hai vương quốc Champa và Phù Nam.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện trai Hà Nội: Nam thanh niên nhảy cầu Nhật Tân tự tử rồi... tự bơi vào bờ.Sau khi nhảy cầu Nhật Tân xuống sông Hồng để tự tử, nam thanh niên đã tự bơi vào bờ an toàn.Theo đó, vào khoảng 11 ngày4/10, nhiều người dân lưu thông trên cầu Nhật Tân, TP. Hà Nội bất ngờ phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda khi đi đến gần giữa cầu đã bỏ lại xe rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử....Liên quan đến vụ việc trên, vị lãnh đạo đội CSGT số 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết nạn nhân sau khi nhảy cầu đã tự bơi vào bờ và sống sót.Báo SGGP kể chuyện: Bé trai lớp 3 bị ngất và tử vong bất thường tại trường...Ngày 5-10, Công an quận Thủ Đức, TPSG đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ cái chết của bé trai Ng.T.D., sinh năm 2009, học lớp 3 trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bình Thọ.Báo Thanh Niện ghi lời Thượng tá, Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) chiều 5.10 cho biết đã trục vớt thành công tàu du lịch bị tàu câu mực đâm chìm.Lúc 9 giờ ngày 5.10, tàu câu mực Qna 95539 do Trần Công Hiếu (trú thôn Bình Tân, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu vừa đưa tàu ra cửa biển khu vực Cửa Đại, TP.Hội An thì đâm chìm tàu chuyên làm dịch vụ du lịch Qna 0712 do Nguyễn Phúc làm thuyền trưởng.Ai dám nói thẳng, nói thiệt để bị quan chức trù dập?Baả tin Infonet kể là khi đối thoại với Sở GTVT TP.SG: Nhiều đơn vị lắc đầu, xua tay từ chối phát biểu!Dù Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) và đại diện Bộ GTVT liên tục đề nghị được nghe các ý kiến phát biểu, tuy nhiên đáp lại chỉ là sự im lặng và những cái lắc đầu của đại diện doanh nghiệp....Trong khi đó, phát biểu thẳng thắn trước hội nghị, ông Lê Trung Tính – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TP cho rằng: “Nhiều hội viên có ý kiến nhưng không nói vì sợ bị làm khó”.Bản tin VOV kể chuyện mất rừng: Rừng ở Quảng Nam đang dần bị thu hẹp. Hậu quả là người dân phải gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.Liên tiếp các vụ phá rừng ở các tỉnh miền Trung thời gian gần đây gióng lên hồi chuông báo động về suy thoái tài nguyên, giảm đa dạng sinh thái, suy thoái môi trường. Hậu quả là người dân phải gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.Trong khi vụ phá gần 70 héc ta rừng ở tỉnh Bình Định chưa lắng xuống thì tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cả trăm héc ta rừng đầu nguồn sông Tranh bị chặt phá không thương tiếc. Rừng ở Quảng Nam dần bị thu hẹp. Câu hỏi đặt ra: ai là người chịu trách nhiệm chính trong các vụ phá rừng vẫn chưa được trả lời thỏa đáng?Nhà nước sẽ co cụm? Báo Pháp Luật nêu câu hỏi về một đề an: Sẽ giảm 240.000 biên chế sự nghiệp công lập?PL)- Sẽ tinh giản chức danh kế toán, y tế học đường, tài xế, bảo vệ, nhân viên phục vụ để các đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối kinh phí hoặc thuê ngoài.Báo Người Đưa Tin nêu nan đề: Thời gian gần đây, tại một số địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục xuất hiện tình trạng thương lái đi thu mua cau non để sơ chế bán sang Trung Quốc.Việc thương lái thu mua cau non ồ ạt đã khiến mặt hàng này bỗng chốc khan hiếm và không ngừng tăng giá một cách bất thường. Nhiều người dân vốn quen với công việc đồng áng cũng chuyển sang làm thương lái để kiếm thêm thu nhập từ mặt hàng này. Huyện Nam Đông và TX.Hương Trà là 2 địa phương có diện tích trồng cau lớn nhất tỉnh Thừa Thiên – Huế, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cơ sở tập kết thu gom cau non với số lượng lớn.Bản tin VietnamPlus kể chuyện Hà Nội: Hai cần cẩu bất ngờ gãy đổ tại công trường...Khoảng 19 giờ ngày 5-10 tại một công trường đang thi công trên đường Dương Đình Nghệ giao với Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra sự cố khi 2 chiếc cần cẩu bất ngờ gãy và đổ sập vào trạm trộn bêtông.Theo quan sát tại hiện trường, 1 chiếc cần cẩu loại lớn màu xanh đã gãy, đè lên trạm trộn bêtông. Chiếc còn lại cũng đang trong tình trạng đổ. Hai chiếc cần cẩu đều đổ trong công trường không ảnh hưởng đến khu vực ngoài đường.Báo Một Thế Giới ghi nhận: Phim tài liệu về thiền sư Thích Nhất Hạnh dự kiến chiếu ở Việt Nam...Bộ phim tài liệu có tên là Walk With Me - Hãy bước cùng tôi – nói về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, do đạo diễn người Mỹ thực hiện, dự kiến sẽ được công chiếu tại Việt Nam vào đầu tháng 11.2017 tới đây.Đó là thông tin từ đại diện truyền thông BHD đưa ra vào ngày 5.10.2017. BHD Việt Nam cũng cho biết cụ thể là phim được lên kế hoạch phát hành rộng rãi trên các cụm rạp thuộc hệ thống BHD Việt Nam trên toàn quốc vào ngày 3.11.2017 sắp tới.Hãy bước cùng tôi (tên gốc tiếng Anh Walk With Me) là bộ phim tài liệu về hành trình hoằng dương chính pháp Phật Đà khắp nơi trên thế giới của thiền sư Phật giáo Việt Nam Thích Nhất Hạnh.