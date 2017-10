Cẩm Nang Gia Đình: Làm Sao Phân Biệt Được Hàng Made In China?

Rất nhiều loại hàng hóa sản xuất tại Trung Cộng có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Dưới đây là cách giúp bạn phản biện được hàng hoá “Made in China” nhưng cố ý che giấu nơi sản xuất.Cách trình bày ngoài hộp những sản phẩm Made in China...mập mờ, thí dụ Hộp Green tea dưới đây:Packed byThe Royal Pacific Tea Company Inc.Po.Box 6277.Scottdale.Arizona 85261-6277email: royalpacific@syspac.comNhưng xem lại Mã số vạch vẫn bắt đầu từ số 6…cho tới 695..........Hộp, bao gói ngoài trình bày khá sang trọng..... ra vẻ Hoàng - Gia...(Royal)Làm thế nào để phân biệt những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, ở Philippines, Đài Loan, hoặc ở Trung cộng?Dưới đây là cách để biết nguồn gốc cuả các sản phẩm:Có 3 chữ số đầu tiên của mã vạch xác định mã quốc gia trong đó sản phẩm được thực hiện.Ví dụ: tất cả các mã vạch bắt đầu bằng 690, 691, 692, vv..lên đến và bao gồm 695 là tất cả các LÀM TẠI TRUNG CỘNG.Mã vạch bắt đầu bằng 471 được in trên các sản phẩm xuất xứ Đài Loan.Bạn có quyền được biết. Nhưng chính phủ và ngành liên quan không bao giờ thông báo công chúng.Hôm nay, các doanh nhân Trung cộng biết rằng người tiêu dùng sẽ không lựa chọn sản phẩm sản xuất tại Trung cộng. Vì vậy, họ cố gắng không làm in rõ tên của quốc gia sản xuất trên các sản phẩm. Tuy nhiên, bạn có thể biết được xuất xứ của các sản phẩm nhờ những số đầu tiên của mã vạch.Sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc có mã số bắt đầu bằng 690 đến 695CÁC MÃ VẠCH:00 ~ 13 USA & CANADA30 ~ 37 FRANCE40 ~ 44 CHLB Đức49 ~ NHẬT BẢN50 ~ Vương quốc Anh57 ~ Đan Mạch64 ~ Phần Lan76 ~ Thụy Sĩ và Liechtenstein628 ~ Ả-Rập Saudi629 ~ United Arab Emirates740 ~ 745 - Trung MỹSản phẩm xuất xứ từ Philippine mang mã số 480Xin vui lòng thông báo cho gia đình và bạn bè của bạn.HÃY CẨN TRỌNG KHI MUA THỰC PHẨM=> LƯU Ý LÀ HÀNG TRUNG CỘNG CÓ SỐ MÃ VẠCH BẮT ĐẦU BẰNG CÁC SỐ:690................691................692................693................694................695................Như Ngọc (st)