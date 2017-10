Giới thiệu buổi ra mắt sách trong tháng 10:

Back to Nature and Breathing

Trịnh gia Mỹ



Có thể nói, chưa bao giờ con người chú ý đến sự bảo vệ sức khỏe nhiều như bây giờ. Những trung tâm tập luyện mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi, mà nơi nào cũng tấp nập, cũng đông đúc.

Trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng nhiều không kém. Những phòng tập vỏ, tập thể dục, tập khí công, tập yoga, nói chung là tập cho khỏe, tập để phòng ngừa tật bệnh cũng rãi rác mọc lên ở khắp mọi nơi, nhiều hơn trước. Người Việt sau nhiều năm phấn đấu với đời sống mới trên xứ người giờ đã già dặn hơn, giờ đã thấm mệt hơn, giờ đã có thời gian để nghỉ ngơi, để chợt giật mình nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã không chăm sóc sức khỏe mình đúng mức…con cháu ngày càng lớn, Ông Bà Cha Mẹ ngày càng yếu, nhìn quanh, bạn bè cũng ngày càng thưa dần, và nhu cầu tập luyện cũng từ đó mới nảy sinh…

Nhiều năm qua, từ lúc khởi đầu đến giờ, Hoàn Nhiên Khí Công cũng đã góp phần không nhỏ trong việc hướng dẫn nhiều người tìm lại được sự khỏe mạnh của chính mình bằng cách trở về với thiên nhiên; qua việc tập luyện hơi thở một cách rất khoa học và chân trần chạm đất. Không những nhiều vị cao niên mà còn rất nhiều người trẻ đã tham gia học tập và đã đạt được những thành quả đáng kể…

Từ đó, một quyển sách viết về những thành quả và kinh nghiệm tập luyện dưới sự hướng dẩn của Thầy Trần Long Ấu đã ra đời, quyển sách “Hoàn Nhiên và Hơi Thở” được viết bởi một học viên trẻ tuổi, Cô Như Nguyễn, mà theo lời tác giả “…Hoàn Nhiên và Hơi Thở” là quyển sách nhỏ chuyên chở mơ ước của tôi. Ước mơ bằng phương pháp giản dị, con người sẽ thoát khỏi khổ đau bịnh tật, sống an nhiên tự tại, được hạnh phúc thật sự trong từng giây của sự sống” trích “Hoàn Nhiên và Hơi Thở” .

Bàng bạc trong quyển sách, tác giả Như Nguyễn không những viết về những cảm nhận của một người trẻ rất bận rộn với cuộc sống như bao người khác, có những suy tư về cuộc sống một cách rất khách quan như bao người khác, có những sự quan tâm đến mọi người như bao người khác nên Cô muốn chia xẻ, muốn kể lại kinh nghiệm của Cô. “…Có thể nói, sách “Hoàn Nhiên và Hơi Thở” không chỉ là cẩm nang yếu quyết tập luyện, sách còn là một nhật ký chia xẻ những thành quả và kinh nghiệm tập luyện mà tôi đã đạt được dưới sự hướng dẩn của Thầy Trần Long Ấu qua các buổi tập lại lớp. Tôi ước mong phương pháp Hoàn Nhiên sẽ tiếp tục phát triển và lưu truyền khắp nơi nơi, là cơn mưa lành mang sức sống cho muôn loài khắp thế gian, giúp sống lại những thân cây tàn úa, làm nảy nở đơm hoa những hạt mầm suốt bao năm lăn lốc chốn bụi trần bừng tỉnh, mừng vui hạnh phúc khi tìm lại được chính mình…” trích “Hoàn Nhiên và Hơi Thở”.

Bằng kinh nghiệm tập luyện của chính mình là khi thở phải biết mình đang thở, là hơi thở có ý thức, tác giả “Hoàn Nhiên và Hơi Thở” viết: “….Hơi Thở Ý Thức là loại hơi thở căn bản nhất; khi hít vào biết mình đang hít vào, khi thở ra biết mình đang thở ra. Chúng ta có thể hình dung Hơi Thở là con ngựa và Ý Thức là kỵ sĩ; người cởi cỡi ngựa. Ý Thức về hơi thở khi ra và vào giống như người kỵ sĩ luôn vững tay giữ chặt dây cương cởi cỡi ngựa. Nếu ta không “cởi” cỡi hơi thở thì hơi thở sẽ như con ngựa hoang “cởi” cỡi ngược lại ta. Người kỵ sĩ giỏi là người biết giữ dây cương điều khiển ngựa. Dây cương buông lỏng là chúng ta buông lỏng ý thức, lạc mất dây cương thì ngựa trở ngược lại làm chủ, chạy nhảy lang man, thao túng người kỵ sĩ…” trích “Hoàn Nhiên và Hơi Thở”.

Qua nhiều cảm nhận nội tâm khi tập luyện cũng như trong đời sống, Như Nguyễn đã mang hết tâm huyết viết lên quyển sách nhằm mang đến mọi người lợi ích của sự tập luyện Hoàn Nhiên Khí Công mà Cô đã trãi qua. Quyển sách viết bằng tiếng Việt đã được đón nhận nồng nhiệt trong một thời gian ngắn và nhanh chóng đã được chuyển sang Anh Ngữ với tựa đề “Back To Nature and Breathing” do Amazon phát hành đã trở thành #1 Best Seller trong một thời gian kỷ lục. Đó là niềm hảnh diện không những cho Hoàn Nhiên Khí Công mà còn cho cộng đồng Việt của chúng ta.

Một số thân hữu của Hoàn Nhiên Khí Công có nhã ý tổ chức một buổi tiệc thân mật để chia xẻ niềm vui đến cộng đồng cũng như giới thiệu đến chúng ta cũng như người bản xứ một phương pháp tập luyện rất khoa học, rất hữu hiệu bằng hơi thở của chính mình.

Trong buổi giới thiệu sách, mọi người sẽ được nghe sự phát biểu bằng hai thứ tiếng Anh, Việt của rất nhiều người quan tâm đến sức khỏe. Hai quyển sách viêt bằng tiếng Anh và tiếng Việt cũng sẽ có tại chỗ để tiện cho những ai không có thời gian order sách qua hệ thống Amazon. Điều đặc biệt là tất cả số tiền sách bán được trong buổi giới thiệu sách này sẽ được hiến tặng đến hội Hoàn Nhiên Khí Công nhằm mục đích phục vụ cho cộng đồng.

Buổi ra mắt và giới thiệu sách “Back To Nature and Breathing” sẽ được tổ chức vào thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2017 từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ 30 trưa tại lớp tập Hoàn Nhiên Khí Công, địa chỉ: 14221 Euclid Street, phòng I, Garden Grove, CA. 92843 (Khu Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa cũ). Ban tổ chức thông báo là sẽ phục vụ thức ăn nhẹ cũng như có quà tặng đặc biệt gửi đến cho những người tham dự

Thiết nghĩ những ai quan tâm đến sức khỏe của chính mình, của người thân nên ghé qua để nghe, để biết một phương pháp tập luyện rất hữu hiệu nhằm phục hồi lại sức khỏe tốt, đồng thời cũng để cùng Hoàn Nhiên Khí Công hảnh diện chào đón một quyển sách mới đã được đón nhận để trở thành #1 Amazon Best Seller trong một thời gian rất ngắn.

Hẹn gặp vào thứ bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2017 từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ 30 trưa tại lớp tập Hoàn Nhiên Khí Công, địa chỉ: 14221 Euclid Street, phòng I, Garden Grove, CA. 92843 (Khu Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa cũ).

