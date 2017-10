Nobel Văn Chương 2017: Nhà Văn Kazuo Ishiguro, 62 Tuổi, Là Công Dân Anh Gốc Nhật

STACKHOLM - Ủy ban Nobel loan báo: nhà văn Kazuo Ishiguro 62 tuổi, là công dân Anh gốc Nhật, được tặng giải Nobel Văn Chương.Ông Ishiguro ít đuợc biết đến, tuy là tiểu thuyết gia thành công nhất vương quốc. Bắt đầu sáng tác từ đầu thập niên 1980, hàng loạt tiểu thuyết của ông đã đuợc dịch ra hàng chục ngôn ngữ và xuất bản – có lẽ ông đuợc biết tiếng với cuốn “The Remains of the Day” đem lại cho ông giải Booker Prize for Fiction 1989.Ông Ishiguro viết 2 tác phẩm khác đuợc chú ý là “Never Let Go” năm 2005 và “When We Were Orphans” năm 2007.Ủy ban Nobel đánh giá cao nhà văn gốc Nhật về các chủ đề ký ức, thời gian và tự lừa dối.Chào đời tại Nagasaki năm 1954, ông theo gia đình di cư sang vương quốc Anh lúc 5 tuổi, khi thân phụ nhận việc nghiên cứu tại National Institute of Oceanography và sau cùng định cư tại 1 cộng đồng gần Guildford, 50 kilomét tây nam London.Ông yêu thích piano và guitar, định theo nghề âm nhạc, nhưng sau chọn cầm bút sau 1 thời gian làm 5, 6 nghề khác nhau, như cán sự xã hội tại Glasgow và London.Ông theo học 1 chương trình MA về sáng tác của University of East Anglia, nơi ông đuợc nhà xuất bản Faber khám phá – ông dành toàn thời gian cho văn chương năm 1982, hiện sinh sống với vợ tại Bắc London.