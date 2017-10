2 Dân Biểu DC: Đòi Bãi Bỏ Ưu Đãi An Ninh Vợ Chồng Ivanka Trump

WASHINGTON - 2 dân biểu Don Beyer và Ted Lieu, cùng thuộc đảng DC, gửi thư yêu cầu cố vấn Bạch Ốc thu hồi khai thông an ninh với Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner – lý do mà 2 dân cử nêu ra là quan ngại về sự xử dụng e-mail riêng tư của 2 vợ chồng cùng là cố vấn của TT, và về các vấn đề đạo đức của họ.Thông cáo về thư này cho hay 2 dân biểu Beyer và Lieu lên án con gái và con rể TT ngang nhiên bất chấp đạo đức và rõ ràng tỏ ý định lách tránh các quy định.Trong tháng qua, tin của Politico cho hay Ivanka Trump và Jared Kushner dùng e-mail riêng tư để giải quyết công việc Bạch Ốc, là phạm nội quy về đạo đức.Tin tiếp theo của USA Today cho biết các e-mail của họ cũng đuợc chuyển sang công ty địa ốc của ông Trump.Thư của 2 dân biểu DC nhắc lại tin của McClatchy phổ biến hôm Thứ Ba theo đó vợ chồng Ivanka bị phạt 20 MK vì khai báo tài chính chậm trễ với giới chức thuế. 2 vị này còn kể ra tin ngày 4-10 trên báo New York Times rằng hầu như chắc Ivanka Trump và Trump Junior sẽ bị truy tố tội gian lận về địa ốc. Họ chịu trách nhiệm “làm đầy” các phòng tại dự án SoHo của thân phụ, nhưng việc mua bán không diễn ra như mong đợi trong các điều kiện của suy thoái vào lúc ấy – năm 2008, họ bắt đầu thổi phồng khi Ivanka loan báo đã bán 60% số phòng, trái với thực tế là 15.8%. Người mua nhận ra bị lừa và kiện.Cho tới gần đây, 1 số người chống lại chính quyền Trump đang vận động để bãi chức cố vấn với con gái và con rể của TT New York.Ông Beyer và ông Lieu có mặt trong 5 dân cử DC gửi thư tới FBI hồi Tháng 4 yêu cầu thu hồi khai thông an ninh với Kushner. Qua Tháng 7, ông Beyer dẫn đầu 20 dân biểu vận động FBI thu hồi khai thông an ninh với Ivanka.