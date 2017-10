Nha Trang, Bình Thuận Lo Giữ Biển

NHA TRANG/BÌNH THUẬN -- Môi trường sạch là chìa khóa để hấp dẫn du khách... đặc biệt đối với các thành phố ven biển, nơi rất nhiều cư dân sống bằng hoạt động liên hệ tới du lịch và nghề biển.Bản tin VOA kể về Nha Trang: Khánh Hòa xử phạt doanh nghiệp lấn chiếm vịnh Nha Trang...Doanh nghiệp này đã đổ hàng ngàn mét khối đất, đá xuống khu vực biển Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định xử phạt 105 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Khu du lịch Champarama - chủ dự án Champarama Resort & Spa, về hành vi xâm phạm danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang. Trước đó, doanh nghiệp này đã đổ hàng ngàn mét khối đất đá xuống khu vực biển Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.Bản tin VOV viết rằng trong mấy tháng qua, hàng chục phương tiện được huy động san lấp khu vực biển Bãi Tiên, nằm ở phía Bắc Vịnh Nha Trang, thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, thuộc Công ty cổ phần Khu du lịch Champarama. Hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống biển để tạo mặt bằng xây dựng các khu khách sạn và dịch vụ phụ trợ.Bản tin cho biết rằng UBND tỉnh Khánh Hòa đã lập Đoàn công tác do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì đi kiểm tra, phát hiện trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư đã có hành vi đổ đất, đá lấn biển trái phép ngoài ranh giới được giao là 17.564m². Ngoài ra, trong quá trình thi công, chủ đầu tư không thực hiện chương trình giám sát môi trường xung quanh.Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định xử phạt chủ đầu tư vì đã có hành vi vi phạm trong việc lấn chiếm đất, sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia. Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt chủ đầu tư 70 triệu đồng với hành vi lấp, lấn vịnh Nha Trang; đồng thời yêu cầu Công ty này chấm dứt ngay các hành vi vi phạm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 16/10/2017.Về hành vi không thực hiện giám sát môi trường xung quanh, tỉnh Khánh Hòa xử phạt chủ đầu tư 35 triệu đồng, yêu cầu khẩn trương thực hiện chương trình giám sát môi trường.Tuy nhiên, nhiều người nói rằng tiền phạt quá rẻ...Trong khi đó, Bình Thuận la làng....Bản tin RFA cho biết rằng các quan chức Bình Thuận đề nghị dừng nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận...Tỉnh Bình Thuận đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các ban ngành có liên quan dừng việc nhận chìm 2,4 triệu m3 bùn thải ngoài khơi tỉnh này.Số bùn thải này là của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân nạo vét từ cảng tiếp nhận than của Trung tâm này. Giấy phép cho việc đổ bùn này đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường đồng ý hồi năm 2014, và hồi tháng 5 năm nay đã được Bộ Công thương phê duyệt.Xin nhắc lại là hồi tháng Sáu năm nay, Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng đã cấp giấy phép đổ 1 triệu m3 bùn thải xuống biển gần khu bảo tồn Hòn Cau. Tuy nhiên do sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận, báo chí, và các nhà khoa học, kế hoạch này bị hủy bỏ.RFA ghi thêm:“Trong kiến nghị của Tỉnh Bình Thuận gửi lên cấp trên cũng đề nghị đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào diện kiểm soát đặc biệt về môi trường, vì cho rằng các hoạt động của các nhà máy điện chạy than sẽ gây ảnh hưởng rất lớn về môi trường cho Tỉnh Bình Thuận.”