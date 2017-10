Phó Phòng CSVN Đi Nhật Họp Bị Siêu Thị Tạm Giam Vì Trộm?

HANOI -- Một Phó Phòng của Cục An toàn và bức xạ hạt nhân nghi đang bị tạm giữ tại Nhật Bản vì nghi vấn trộm cắp...Sau khi tin trên loan trên khắp các mạng xã hội, cơ quan chủ quản của quan chức kia mới lên tiếng...Báo Pháp Luật ghi lời một sếp lớn thú nhận rằng có chuyện một quan chức bị tạm giữ vì nghi vấn:“Ngày 5-10, PGS-TS Nguyễn Tuấn Khải (Cục trưởng Cục An toàn và bức xạ hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trả lời Pháp Luật TP.HCM liên quan đến thông tin về một cán bộ của Cục.Trước đó, có thông tin về việc ông TQH., hiện là phó phòng một đơn vị của Cục, đang bị giữ lại tại Nhật Bản vì nghi vấn liên quan đến trộm cắp ở một siêu thị của nước này.Ông Nguyễn Tuấn Khải cho hay: “Chúng tôi đang phối hợp với bên Nhật để làm rõ các thông tin hơn nữa. Cho đến nay vẫn đang trong quá trình thu thập để làm rõ thông tin”.Đại diện Cục An toàn và bức xạ hạt nhân cũng cho hay hiện tại ông TQH chưa về nước và Cục cũng chưa nhận được thông tin trực tiếp từ phía cán bộ này.Được biết ông TQH sang Nhật để tham dự một hội thảo.”Trong khi đó, bản thông cáo cuủ Cục nói rất mơ hồ, tránh cả như4ững chư4ữ “trộm cắp” và chỉ xem đo1ó như một “sự cô”...Báo Dân Vie6ệt viết:“Tối 5.10, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân liên quan đã đưa ra thông tin ban đầu về việc một cán bộ cấp phòng của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân gặp sự cố khi đi công tác tại Nhật Bản.Theo thông tin từ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, một cán bộ cấp phòng của đơn vị này khi đi công tác tại Nhật Bản đã gặp sự cố khi đi mua sắm tại siêu thị.Vị cán bộ này đã được mời đến làm việc tại cơ quan cảnh sát địa phương. Sau khi trao đổi, giải trình, cán bộ này đã được cho về và tiếp tục chuyến công tác theo kế hoạch.”