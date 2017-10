Trực Tuyến, Xài Bạo, Xe Ôm, Taxi, Ngộ Độc...

Xuân NiệmĐào tạo trực tuyến, tức là học qua Internet... Ngaỳ xưa, khi chưa có Internet, gọi là học hàm thụ, hay học từ các sách hay tài liệu gửi từ trường về tận nhà để học viên học, làm bài và gửi bài tập làm xong tới trường chấm điểm... Vấn đề là, kiểm tra học lực sẽ khó. Thêm nữa, học viên sẽ ăn gian, sẽ nhờ người khác, hay thuê người khác làm bài giùm...Báo Thanh Niên kể qua bản tin “Liên kết đào tạo trực tuyến: 'Thả lỏng là một năm ra cả ngàn tiến sĩ'...”...Bà Nguyễn Thanh Huyền, Trường đại học Việt Pháp, cho rằng dù đào tạo trực tuyến đang là xu hướng, song một số ngành không thể đào tạo trực tuyến, chẳng hạn như những ngành đào tạo kỹ sư hay các ngành đòi hỏi phải gắn liền với cơ sở thực hành, cơ sở vật chất, thiết bị...Khẳng định quan điểm phải tiếp cận chứ không trốn tránh, ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo), cũng cho rằng phải có công cụ để kiểm soát hữu hiệu, không có công cụ thì chưa làm. "Nếu mà thả lỏng thì có khi một năm ra cả ngàn tiến sĩ ngay", ông Nghĩa nói.Báo Pháp Luật kể chuyện bột cá Quảng Ngãi: Dân lấp cổng ngăn nhà máy bột cá hoạt động vì hôi...“Bà con không ai rãnh đi ngăn nhà máy nếu không gây ra mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống của họ”, Bí thư huyện ủy Bình Sơn khẳng định.Tối 4-10, trao đổi với Pháp Luật TP.SG, bà Hà Thị Anh Thư, bí thư Huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định như trên khi nói về vụ người dân đưa xe tải đến đổ đất đá ngăn nhà máy bột cá đóng tại phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) buộc phải ngừng hoạt động.Trong khi đó, quan chức xài táo bạo, theo báo Lao Động: Chi tiêu công tăng cao do kỷ luật kém, hội họp, nghiên cứu ở nước ngoài nhiều...“Chi thường xuyên tăng cao một phần là do kỷ luật tài chính kém, chi cho hội họp, nghiên cứu nước ngoài mang lại hiệu quả gì?” - chuyên gia Lê Đăng Doanh thẳng thắn đặt vấn đề khi được hỏi về báo cáo đánh giá chi tiêu công tại Việt Nam do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới công bố ngày 3.10......“Ngân hàng Thế giới, các tổ chức thế giới quy định phải bay trên 8h mới được bay hạng thương gia, ở Việt Nam khi đi từ Hà Nội vào TPHCM, các đại sứ các nước cho mình vay tiền đi hạng phổ thông còn các quan chức ta vay tiền họ lại đi hạng thương gia. Rất kỳ quặc, cấp vụ trưởng cũng đòi đi thương gia” - chuyên gia này thẳng thắn nhận xét.Than ôi... đi nghiên cứu nước ngoaà? Có bao nhiêu quan chức nói được tiếng Anh, tiếng Pháp mà nghiên cứu?Bản tin VietnamNet kể chuyện “Xe ôm đổ máu: Khốc liệt 'miếng cơm manh áo'...”Tài xế GrabBike và xe ôm truyền thống đánh nhau liên tiếp. Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn khi các đại gia taxi như Mai Linh, Vinasun cũng đang nhảy vào chiếm thị phần ở phân khúc này. Việc cạnh tranh, giành khách nhiều lúc đã xảy ra những cuộc ẩu đả khiến không ít người bị chảy máu, thương tích....Theo đại diện GrabBike Việt Nam, từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 100 vụ tài xế GrabBike bị hành hung. Điểm nóng ở phía nam là các bến xe An Sương, Miền Đông, Miền Tây, sân bay....Báo Tuổi Trẻ kê chuyện: Taxi truyền thống dán khẩu hiệu phản đối quyết định của Bộ GTVT...Các hãng có dán khẩu hiệu gồm Mai Linh, Vina, Mỹ Đình, Sao Thủ Đô, Hoàn Kiếm. Các xe dán khẩu hiệu vẫn lưu thông trên các tuyến phố và có các hoạt động đón, trả khách bình thường...."Chúng tôi phản đối kế hoạch thí điểm quyết định 24 của Bộ GTVT có nhiều sai phạm. Yêu cầu dừng ngay việc cấp phù hiệu xe thí điểm vì phá vỡ quy hoạch...", "50.000 xe thí điểm theo quyết định 24 của Bộ GTVT có doanh thu 18.000 tỉ nhưng chỉ nộp thuế 15,8 tỉ"... là hàng loạt khẩu hiệu được dán phía sau kính hàng trăm xe của nhiều hãng taxi tại Hà Nội mấy ngày qua.Báo SGGP kể chuyện: Bất chấp những nỗ lực của các ngành chức năng, vi phạm về xây dựng trên địa bàn TPSG vẫn không giảm mà còn tăng thêm.Trong 9 tháng đầu năm 2017, công trình xây dựng không phép tăng gần 36%, công trình xây dựng sai phép tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Trước thực trạng này, người đứng đầu ngành xây dựng TPSG cũng phải nhìn nhận: “Vi phạm xây dựng như bom nổ chậm” và đề xuất chuyển lực lượng thanh tra xây dựng về lại quận, huyện.Bản tin VOV kể: Tàu hỏa tông xe tải ở Khánh Hòa, 3 người thương vong...Một chiếc xe tải khi qua đường ngang dân sinh tại tỉnh Khánh Hòa đã bị đoàn tàu SE8 chạy hướng từ Nam ra Bắc húc văng khiến 3 người thương vong.Một nạn nhân vụ trong vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Khánh Hòa đã tử vong vào tối qua (4/10), 2 nạn nhân còn lại đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.Báo Kiến Thức kể về ngộ độc Hà Giang: Tính đến thời điểm này đã có tới 55 người nhập viện sau khi ăn đám hỏi ở xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Trong đó có 3 người đã chết.Sáng 5/10, trao đổi nhanh với PV, ông Bùi Văn Toán - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên (Hà Giang) - cho biết: Tính đến 9h30 sáng nay đã có thêm 5 trường hợp bệnh nhân sau ăn đám hỏi ở xã Thượng Sơn bị ngộ độc thực phẩm nhập viện, nâng số người mắc ngộ độc thực phẩm lên 55 người (trong đó 3 người đã tử vong).Bản tin VnExpress kể về Hilton: 'Đại gia khách sạn' tham vọng tăng hiện diện gấp 10 lần ở Việt Nam.Hilton đặt mục tiêu có gấp 10 lần số khách sạn hoạt động tại Việt Nam trong 5 năm tới khi chứng kiến tầng lớp trung lưu đang tăng nóng.Dù chỉ mới có 2 khách sạn đang hoạt động tại Việt Nam là Hilton Hanoi Opera và HGI Hanoi với tổng cộng 355 phòng, nhưng tập đoàn quản lý khách sạn Hilton vừa chia sẻ tham vọng tăng sự hiện diện gấp 10 lần. Cụ thể, đơn vị này đặt mục tiêu vận hành 20-30 khách sạn tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới.