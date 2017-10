Iraq: QH Nới Lỏng Các Hạn Chế Tài Chính Đối Với Kurdistan; Iraq, Iran, Thổ Nhĩ Kỹ: Chống Trưng Cầu Dân Ý Của Dân Kurdistan

BAGHDAD - Ngân hàng trung ương Iraq quyết định nới lỏng các hạn chế tài chính với Kurdistan tiếp theo trưng cầu dân ý độc lập với dân Kurd sau khi nhận đuợc cam kết hợp tác từ các ngân hàng vùng tự trị Kurd.Nguồn tin thẩm quyền cho biết: 4 ngân hàng do người Kurd làm chủ đuợc phép tái tục các giao hoán bằng MK và ngoại tệ khác từ Thứ Tư, theo tường thuật của Reuters.Trước đó, ngân hàng quốc gia Iraq đã thông báo Kurdistan Regional Government các hạn chế để kiểm soát ngành ngân hàng của Kurdistan nhằm trả đũa cuộc trưng cầu dân ý ngày 25-9.Theo loan báo hôm Thứ Ba, ngân hàng Baghdad duy trì lệnh cấm bán MK cho 4 ngân hàng Kurd trong lúc luợng giá sự hợp tác – lệnh cấm này sẽ đuợc giải toả khi thấy 4 ngân hàng kia thực sự hợp tác bằng các kê khai về giao hoán tài chính.Chính quyền Baghdad của phe Shites Arap đã bác bỏ đề nghị thảo luận khả năng độc lập của vùng Kurd, đòi hủy bỏ kết quả trưng cầu dân ý để không bị trừng phạt, bị cô lập, và có thể bị can thiệp bằng quân sự.Tin mới nhận từ Tehran cho hay: TT Rouhani tuyên bố hôm Thứ Tư trong buổi họp báo chung với TT Erdogan sẽ bảo đảm biên giới không thay đổi sau cuộc trưng cầu dân ý tại vùng Kurd Iraq.Cả Iran và Thổ Nhĩ Kỳ phản đối cuộc trưng cầu dân ý do nhóm lãnh đạo Kurdistan tổ chức.Nguyên thủ Iran khẳng định: Iran, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ không có chọn lựa nào khác là vận dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ các mục tiêu chiến luợc trong vùng, theo tường thuật của Reuters.