Tillerson: Chưa Từng Tính Chuyện Từ Chức; Tillerson Tránh Né Câu Hỏi Về Vụ Gọi Trump Là “Thằng Ngu”

WASHINGTON - Căng thẳng với TT Trump khiến ngoại trưởng Tillerson suýt từ chức hồi Tháng 7, theo tin NBC News hôm Thứ Tư – PTT Pence và 1 số viên chức cao cấp can thiệp, cố thuyết phục ông Tillerson không thôi việc.Dẫn lời 12 viên chức, cựu viên chức và nguồn khác, NBC News cho hay: PTT Pence gặp ông Trump để nói chuyện về bất đồng chính sách – vài ngày trước, trong 1 buổi họp với đoàn an ninh quốc gia và các viên chức nội các tại Ngũ Giác Đài, ông Tillerson công khai chỉ trích TT Trump, và gọi ông là “người đần độn”, nghĩa là thiếu thông minh và khả năng phán đoán, theo lời kể của 3 viên chức thông thạo.Bộ ngoại giao và Bạch Ốc chưa trả lời yêu cầu bình luận.Sau 1 chuyến đi Texas riêng tư cuối Tháng 7, ông Tillerson cân nhắc có nên trở lại thủ đô hay không nhưng đuợc Tướng John Kelly (đã đuợc giao vai trò chánh văn phòng Bạch Ốc) và bộ trưởng quốc phòng James Mattis trấn an, dẫn 4 nguồn hiểu biết về các thảo luận.Phát ngôn viên Bộ ngoại giao khẳng định ông Tillerson không gọi ông Trump là “moron – người đần độn”.Không lâu sau khi tin của NBC đuợc phát ra, cùng sáng Thứ Tư, TT Trump dùng twitter báo tin: hôm nay có quá nhiều tin bịa đặt – ông viết “Bất kể tôi nói gì hay làm gì, họ không viết hay nói lên sự thật – truyền thông bịa đặt là mất kiểm soát”.Không rõ ông Trump nhắm vấn đề nào.Hôm cuối tuần, ngoại trưởng Tillerson cho biết: Hoa Kỳ có các ngả liên lạc trực tiếp với Bắc Hàn để biết nếu họ chú ý đến đối thoại. Qua hôm sau, TT Trump tuyên bố “Tillerson đừng uổng phí thời giờ”.Ngoại trưởng Tillerson không là thành viên duy nhất tại nội các có bất đồng với TT Trump. Hôm Thứ Ba, bộ trưởng Mattis nói: Hoa Kỳ nên xem xét khả năng thực hành thỏa ước nguyên tử Vienna trừ phi có thể chứng minh Iran không tuân thủ hay vì không thích hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Mattis ủng hộ TT Trump trong việc duyệt xét sự tuân thủ của Tehran dự kiến kịp thời hạn 15-10, và quan điểm của ông Mattis có vẻ tích cực hơn thượng cấp. Theo lời ông, với sự thiếu vắng các dấu chỉ về điều ngược lại, Hoa Kỳ không nên giải kết với thỏa ước nguyên tử Vienna mà Iran đã ký kết với Lục Cường sau nhiều năm thương luợng.Về vấn đề Qatar bị phong toả, ông Trump ủng hộ 4 nước Arap trong khi ngoại trưởng Tillerson và Ngũ Giác Đài có ý dè dặt về các ảnh hưởng quân sự, thương mại và nhân đạo.Thomson Reuters đưa tin sáng Thứ Tư: ông Tillerson xác nhận chưa bao giờ có ý định từ chức.Trong lúc ca ngợi chính sách đối ngoại của Trump hôm Thứ Tư, ngoại trưởng Tillerson nhướn mày không phủ nhận rằng ông đã gọi tổng thống là “người đần độn” sau một cuộc họp có tranh cãi tại Ngũ Giác Đài hồi tháng 7 vừa qua.“Tôi sẽ không đối phó với những thứ nhỏ nhặc đó,” theo ngoại trưởng Tillerson cho biết. “Tôi muốn nói rằng đây là điều mà tôi không hiểu về Washington. Một lần nữa, tôi không thuộc về chỗ này, nhưng những chỗ mà tôi đến, chúng tôi không bàn tới loại vô nghĩa nhỏ nhặc đó.”