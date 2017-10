Formosa, Vá Đường, Nợ Công, Hòn Rùa, Bikini...

Xuân NiệmCâu chuyện Formosa vẫn cứ mãi nặng nợ Formosa... có vẻ như ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã biết ơn pho tượng vàng Hồ Chí Minh nặng 50 kí vàng ròng do Formosa hiến tặng, nên cứ mãi Formosa...Báo Thanh Niên kể: Cục trưởng bị cách chức vì Formosa vẫn làm Phó đoàn kiểm tra Formosa...Tháng 4.2016 khi sự cố ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xác định ông Lương Duy Hanh có trách nhiệm trong thảm họa môi trường do Formosa gây ra.Gần đây, dư luận đang xôn xao về việc ông Lương Duy Hanh, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị cách chức, điều chuyển làm chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ TN-MT do có trách nhiệm trong việc để Formosa xả thải gây thảm họa ô nhiễm biển 4 tỉnh miền Trung năm 2016, nhưng gần đây vẫn được bổ nhiệm là Phó trưởng đoàn kiểm tra Formosa.Báo Tiền Phong kê chuyện ô gà đường tránh Huế: Vừa xong bảo hành, đường tránh đã phải vá víu...Đường tránh Huế từng là nỗi ám ảnh của cánh tài xế về một cung đường xấu nhất Việt Nam trên tuyến Quốc lộ 1 nhiều năm trước. Sau khi được Bộ GTVT đầu tư nâng cấp, đường tránh Huế hiện xuống cấp, loang lổ vá víu trên nhiều cây số khi vừa hết bảo hành.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện công an biểu diễn kungfu, đá văng đủ thứ ở Đắk Lắk: Người đá văng thúng rau, thau cá của bà con là trưởng công an xã...Người có hành động lật, đạp, đá các thúng, thau hàng cá bán rong của bà con trải bên lề đường là trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk.Tối 3-10, ông Phạm Ngọc Hùng - chánh văn phòng UBND, HĐND huyện Krông Na (Đắk Lắk) - xác nhận thông tin sáng cùng ngày trên địa bàn xã Quảng Điền có xảy ra vụ cán bộ xã dọn dẹp lòng lề đường nhưng “có hành động phản cảm”.Ông Hùng cũng xác định người có hành động lật, đạp, đá các thúng, thau hàng cá, rau của bà con trên đường là trưởng công an xã Quảng Điền.Bản tin Infonet ghi rằng WB cảnh báo nguy cơ nợ công Việt Nam vượt trần...Nếu bội chi ngân sách và mức bảo lãnh của Chính phủ vẫn được duy trì như hiện nay, nợ công của Việt Nam vẫn vượt trần trong những năm tới, kể cả khi tăng trưởng GDP có được duy trì ở mức cao và chi phí huy động tương đối thuận lợi như hiện nay.Cảnh báo tại được đưa ra tại Báo cáo Đánh giá về chi tiêu công Việt Nam vừa công bố ngày 3/10.Theo đó, tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam tăng mạnh, do chính sách tài khóa nới lỏng trong những năm qua. Nợ công so với GDP tăng đáng kể từ 51,7% năm 2010 lên đến 61% năm 2015.Nha Trang thê thảm, theo báo SGGP: Đảo Hòn Rùa nằm trong quần thể danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang đang bị “xẻ thịt” để làm dự án. Sự việc này diễn ra từ khá lâu nhưng đến nay các cơ quan quản lý tỉnh Khánh Hòa mới cho kiểm tra.Đảo Hòn Rùa nằm cách bờ biển khoảng 3km, thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cùng với núi Cô Tiên và biển Bãi Tiên hiện hữu gần khu vực này, đảo Hòn Rùa góp phần không nhỏ tạo nên một tổ hợp cảnh quan tuyệt vời trong vịnh Nha Trang mà ít nơi nào có được. Từ trước đến nay, Hòn Rùa luôn là điểm đến thích thú của dân bản địa và khách du lịch....Theo người dân địa phương, việc triển khai san lấp đảo đã diễn ra từ nhiều tháng qua, chủ đầu tư dự án cho nhiều xe cơ giới đào núi, lấp biển… làm biến dạng cả một vùng biển rộng lớn.Báo Người Lao Động kê chuyện dân Sài Gòn một phen no mắt: Xử phạt quán trà sữa miễn phí cho người mặc bikini...Sau khi tung chiêu miễn phí cho khách mặc bikini, quán trà sữa đã bị cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu dừng.Ngày 3-10, trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phùng Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận 5, TP SG cho biết đã lập biên bản xử lý đối với quán trà sữa trên đường Nguyễn Tri Phương với chiêu khuyến mãi: "Giảm 100% hóa đơn với điều kiện mặc bikini".Hà Nội sẽ ra lệnh cấm quan chức nói ngọng, nói cà lăm, theo báo Lao Động: Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vừa trình UBND TP.Hà Nội Dự thảo Quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP.Hà Nội......một quy định này tưởng cũng cần góp ý, đó là: “Cán bộ, công chức Hà Nội được khuyên hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương; tuyệt đối không nói trống không, cộc lốc, nói quá to hoặc quá nhỏ”.Báo Lao Động góp ý: “Xin thưa với quý vị soạn thảo văn bản này nhé, chuyện nói ngọng, nói lắp làm sao hạn chế, và biết như thế nào là hạn chế. Một người bị nói ngọng hay nói lắp đến tuổi làm công chức rồi thì làm sao sửa được. Quy định điều này có thể làm tổn thương người nói ngọng, nói lắp. Họ bị tật này đâu phải lỗi do họ.”Báo Giáo Dục VN kể chuyện bạo lực trong trường lớp: Nắm đấm với thầy cô, sự hư hỏng của các ông bố, bà mẹ...Clip ghi lại cảnh phụ huynh đánh giáo viên trường tiểu học Đặng Cương ngay tại lớp khiến nhiều người lo ngại về cách hành xử của phụ huynh.Đau lòng hơn khi chỉ mới đây thôi, ngày 28/9, tại trường tiểu học Đặng Cương, Hải Phòng con trẻ đã phải chứng kiến cảnh cô giáo và đấng sinh thành ra chúng xô xát giữa lớp.Báo Hà Nôi Mới kể chuyện xe tải đâm vào nhiều nhà dân, rồi tài xế bỏ trốn: Kinh hoàng xe tải chở dăm tông sập bốn căn nhà bên đường.Đến 14h chiều 3-10, lực lượng cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục kéo chiếc xe dăm ra khỏi bốn căn nhà bị tông sập trên quốc lộ 1.Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư Hàng Da, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi khoảng 12h15 cùng ngày.Tại hiện trường, bốn ngôi nhà bị chiếc xe tải chở dăm tông sập, phần đầu xe tải biến dạng nằm giữa gạch đá ngổn ngang.Bản tin ghi thêm: “Một người bán thuốc tây tên Nhung bị thương được đưa đi cấp cứu, tài xế và phụ xe không có ở hiện trường.”