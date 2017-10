Ăn Mừng Được Giải Nobel Vật Lý Năm 2017

Barry C. Barish và Kip S. Thorne (phải) nâng ly chúc mừng với các sinh viên và giáo sư tại California Institute of Technology sau khi nhận tin được Giải Thưởng Nobel Vật Lý năm 2017 tại cuộc họp báo tại Trường Đại Học Kỹ Thuật California hôm 3 tháng 10 năm 2017 tại Thành phố Pasadena, California. Thorne và Barish đã phát hiện sóng hấp dẫ, hay những gợn sóng trong không gian và thời gian, mà nhà bác học Albert Einstein đã tiên đoán 100 năm trước. Người thứ 3 cùng được Giải Nobel Vật Lý năm nay là Giáo Sư Rainer Weiss tại Massachusetts Institute of Technology. (Photo AFP/Getty Images)