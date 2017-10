Mỹ Định Thay Hệ Thống Số An Sinh Xã Hội Đã Cũ

Chính phủ Trump đang tìm cách thay thế việc sử dụng số An Sinh Xã Hội như là phương thức chính của việc xác nhận lý lịch của người dân trong lúc cơ quan tín dụng khách hàng Equifax bị xâm phạm tài liệu.Chính phủ đã kêu gọi các bộ và cơ quan liên bang tìm hiểu những lô hổng của việc sử dụng danh tánh gắn liền với các phúc lợi hưu trí, cũng như cách thay thế hệ thống hiện hữu, theo Rob Joyce, phụ tá đặc biệt cho tổng thống và điều hợp viên an ninh mạng của Bạch Ốc, cho biết.“Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ rằng số An Sinh Xã Hội đã tồn tại lâu hơn sự hữu dụng của nó,” theo Joyce cho biết hôm Thứ Ba tại cuộc họp về tấn công mạng tại Washington được tổ chức bởi báo Washingto Post. “Mọi khi chúng ta dùng số An Sinh Xã Hội chúng ta đều đặt nó và nguy cơ.”Những bình luận của Joyce đến vào lúc cựu Tổng Giám Đốc Equifax là Richard Smith điều trần trước Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Hạ Viện, lần đầu tiên 4 cuộc điều trần trong tuần này tại Điện Capitol Hill. Các nhà lập pháp lưỡng đảng đã bày tỏ sự tức giận đối với quy mô vi phạm cũng như sự phản ứng của công ty.