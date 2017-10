Chùa Bát Nhã Tôn Trí Tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên

Trong Lễ Tôn Trí Tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana.Santa Ana (Bình Sa)- - Chùa Bát Nhã, tọa lạc tại số 4717 W First Street, Santa Ana, CA 92703, điện thoại số (714) 571-0473, do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, đã long trọng tổ chức Pháp Hội Quan Âm và tôn trí Tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong 3 Ngày từ ngày 29, 30 tháng 9 và ngày 01 tháng 10 Năm 2017.Trong 3 ngày Pháp Hội Quán Âm có Trì Chú Đại Bi và Lễ Ngũ Bách Danh.Riêng ngày Chủ Nhật, 1 Tháng 10 Năm 2017, vào lúc 8:00 sáng, Phật tử vân tập trước tượng đài đặt Tôn Tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu nguyện trước khi tôn tượng được thượng tôn.Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, HT. Thích Minh Dung và rất đông chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử tham dự lễ để cầu nguyện Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quang Giáng đạo tràng chứng minh và phóng quang gia hộ cho thế giới khỏi nạn chiến tranh, thiên hạ thái bình, thiên tai lũ lụt được tiêu trừ, đồng gia trì cho ngôi già lam Bát Nhã cũng như tất cả những thánh địa phụng thờ Tam Bảo ngày được hưng long, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Phật sự được viên thành, và tất cả vạn loài chúng sanh hữu tình, vô tình hàm triêm lợi lạc.Sau khi nghi thức cầu nguyện kết thúc, Ban kỹ thuật thực hiện việc đưa tôn tượng lên bệ đài. Trong lúc thực hiện chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương tiếp tục niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.Khi tôn tượng được thượng tôn trên bệ những tràng pháo tay đã làm vang dội khu đặt tôn tượng.Tượng được khắc nguyên một khối đá lớn, thân tượng cao 16 feet chưa kể đài hoa sen và bệ tượng. Tổng cộng chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh tượng là 25 feet (gần 5 mét), nặng khoảng 61 tấn.Toàn bộ tượng đặt trên một bệ bê tông kiên cố ngay chính giữa sân chùa Bát Nhã, mặt hướng ra Đại Lộ First (Bolsa nối dài).Trong dịp nầy Hòa Thượng Viện Chủ cảm ơn Chư tôn đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử tham dự. Hòa Thượng nói: “Phật pháp xương minh là do chư tăng ni tuyền bá, chùa chiền hưng thịnh nhờ Phật tử phát tâm ủng hộ. Sở dĩ Chùa Bát Nhã có được như ngày hôm này là nhờ sự nhiệt tâm và nhiệt tình ủng hộ của quý Phật tử gần xa.”HT. Viện chủ kính mời đồng hương Phật tử tham dự pháp hội Tam Thời Niệm Phật, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Quảng Tâm Trụ trì Chùa Trấn Quốc, Đài Loan. Cùng với Hòa Thượng Thích Nguyên Trí Trụ trì Chùa Bát Nhã tổ chức trong 3 ngày: kể từ Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật nhằm ngày 28, 29 và 30 tháng 10 năm 2017.Mọi chi tiết xin liên lac số đt: 714 – 571- 0473, Diệu Hoan: (714) 588-0431, Huệ Thanh: (714) 782-2704Email:bantuhocbatnha@yahoo.com