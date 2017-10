Thủ Tướng Palestine Thăm Gaza, Muốn Hoà Giải Với Hamas

GAZA CITY - Thủ Tướng Rami al-Hamdallah làm việc hành pháp của thẩm quyền Palestine tại Tây Ngạn vừa tới Gaza, dải lãnh thổ ven biển của Palestine, trong 1 chuyển động có ý nghĩa hoà giải đảng Fatah dòng chính và tổ chức vũ trang Hamas kiểm soát Gaza, 1 thập niên sau khi Hamas giành quyền kiểm soát Gaza bằng bạo lực.Trong lễ tiếp đón, ông Hamdallah tuyên bố: chính phủ thống nhất sẽ nhanh chóng xác nhận quyền kiểm soát hành chính với Gaza, cũng như nhận trách nhiệm về an ninh và kiểm soát biên giới.Phong trào Hamas bị Hoa Kỳ và tây phương coi là khủng bố đã giải thể “chính quyền bóng mờ” trong tháng qua sau khi thế lực cấp viện chính là Qatar bị 4 nuớc Arap bao vây kinh tế theo các tố giác ám trợ khủng bố.Với định hướng hoà giải hoà hợp, 3000 nhân viên an ninh của Fatah sẽ pha trộn vào lực luợng cảnh sát Gaza dưới sự giám sát của Bộ nội vụ trực tiếp thuộc quyền lãnh đạo của Thủ Tướng Hamdallah. Nhưng, 25,000 tay súng Hamas vẫn là lực luợng chế ngự 2 triệu dân Gaza.Sự đảo nguợc định hướng của phong trào Hamas để tiến tới hoà giải và thống nhất là diễn biến có ý nghĩa nhất từ khi Hamas dùng súng đạn để chiếm Gaza.Giới phân tích tỏ ý hy vọng rằng : hoà giải nội bộ Palestine có thể giúp lãnh tụ ôn hoà Mahmoud Abbas chống lại lý luận của Israel rằng họ không có đối tác để nói chuyện hoà bình.Đám đông dân chúng và 1 đơn vị danh dự của cảnh sát Gaza chờ đón Thủ Tướng Hamdallah tại trạm kiểm soát trên đường nối liền với ải Erez đặt trên biên giới Israel-Palestine. 1 nhân chứng tỏ ý vui mừng về khả năng hoà giải, mô tả sự kiện này như là ngày Eid, 1 ngày lễ lớn của Hồi Giáo.Điều hợp viên LHQ Nicolay Mladenov nhận xét qua twitter “Con đưòng hoà giải và thống nhất còn dài và chông gai, nhưng động lực này không nên bị bỏ lỡ”.Cả Israel và Ai Cập vẫn cảm thấy quan ngại về an ninh. Nội các Palestine thống nhất định họp tại Gaza City ngày Thứ Ba – bộ trưởng văn hoá Ehad Bseisso nói : nghị trình họp gồm vô số ý kiến và dự định. Ngoài việc đặt kế hoạch bầu TT và QH, nay 2 phe đối đầu phải tìm kiếm thỏa thuận trong việc hợp nhất các lực luợng vũ trang và an ninh, gồm số phận của gần 50,000 người do chính quyền Gaza tuyển dụng từ 2007.