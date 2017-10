Giải Nobel Y Học: 3 Nhà Khoa Học Mỹ

STOCKHOLM - Ủy Ban Nobel Thụy Điển báo tin : 3 khoa học gia Hoa Kỳ đuợc tặng giải Nobel Sinh-Vật Lý (Physiology) hay Y Học (Medicine) về công trình nghiên cứu cơ chế kiểm soát chu kỳ sinh học lập lại mỗi 24 giờ, cũng đuợc biết bằng thuật ngữ “đồng hồ sinh học”.Các nhà nghiên cứu Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young đã cùng tìm hiểu cách mà muôn loài sinh vật thích ứng với chu kỳ ngày/đêm của địa cầu trong lúc địa cầu xoay.Ông Hall làm việc nhiều năm tại trường Brandeis University of Massachusetts nơi ông Rosbash là 1 thành viên nghiên cứu - ông Young làm việc tại Rickefeller University (New York).Giải Nobel này gồm phần thửơng hiện kim bằng 1.1 triệu MK.Với đồng hồ sinh học, chúng ta tỉnh thức ban ngày để làm việc và ngủ về đêm – cơ chế này cũng giúp kiểm soát các thói quen về ăn uống, về nội tiết tố, về huyết áp và thân nhiệt.Cơ chế sinh học có thể bị ảnh hưởng của di chuyển qua nhiều múi giờ.Ủy ban Nobel cho biết mất thăng bằng giữa cách sống và “đồng hồ sinh học” có thể đưa tới nguy cơ sinh bệnh về chuyển hoá, gồm tiểu đường, ung thư, thoái hoá thần kinh như Alzheimer.