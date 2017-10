8.000 Công Nhân VN Đình Công

HANOI -- Hơn 8.000 công nhân đình công ở Thanh Hóa...Bản tin VnExpress ghi rằng lý do 8.000 công nhân đình công vì không có nhà để xe: Phải gửi xe ở nhà dân với giá 100 nghìn đồng mỗi tháng, hàng nghìn công nhân ở Thanh Hoá nghỉ việc phản đối doanh nghiệp.Sáng 2/10, khoảng 8.000 công nhân đến Công ty TNHH giày Venus Việt Nam (đóng tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) nhưng không vào làm việc. Họ tập trung ngoài cổng để phản đối việc công ty không cho công nhân để xe phía trong, buộc họ phải gửi xe ngoài nhà dân.Các công nhân cho biết, Công ty giày Venus hoạt động khoảng hai năm nay, ban đầu nhà để xe của công ty chỉ đáp ứng được một phần phương tiện của công nhân; đa số xe phải gửi ở ngoài nhà dân với giá 50.000 đồng một xe mỗi tháng.Gần đây, công ty thông báo người lao động không được để xe trong công ty, buộc tất cả công nhân phải gửi ở ngoài. Các hộ dân nhận gửi xe ở ngoài liền tăng giá trông giữ xe lên 100.000 đồng mỗi tháng, khiến nhiều công nhân bức xúc vì mất thêm khoản phí gửi xe.“Thu nhập của chúng tôi đã thấp, nay phát sinh thêm nhiều chi phí nên tiền lương không đủ trang trải cuộc sống”, nữ công nhân tên Vân cho hay.Ngoài ra, công nhân Công ty giày Venus còn phản ánh, nhiều hôm tăng ca đến 23h đêm nhưng quản đốc không cho công nhân nghỉ ăn cơm. Nhà ăn của công ty cũng xuống cấp, trời nắng thì nóng nực còn trời mưa dột ướt không thể ngồi ăn.VnExpress cũng ghi rằng:“11h cùng ngày, hàng nghìn công nhân vẫn tập trung trước cổng công ty. Do Công ty Venus nằm cạnh quốc lộ 1A nên Công an huyện Hà Trung phải điều động lực lượng đến điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn tắc.”Báo Dân Việt vào chiều Thúứ Hai cho biết 8.000 công nhân đình công sẽ trở lại làm việc vào ngày maiBản tin nói rằng vào chiều tối 2.10, Công ty giầy Venus đã có thông báo cho các công nhân rằng các quyền lợi, yêu cầu của công nhân sẽ được công ty này đáp ứng.Cụ thể, 14 nội dung mà công nhân yêu cầu sẽ được công ty này đáp ứng...Do vậy, báo Dân Việt ghi lời nhiều công nhân cho biết sẽ trở lại làm việc bình thường từ sáng ngày 3/10/2017.