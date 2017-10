Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 16 Cố TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu

Trong Lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu.Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2017, Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu Lần Thứ 16 do Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, các hội đoàn giới trẻ đứng ra tổ chức với sự tham dự đông đão của Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, các Cộng Đồng, các hội đoàn quân nhân thuộc các quân binh chủng, Cảnh Sát Quốc Gia, một số các hội ái hữu, các cơ quan truyền thông và rất đông đồng hương tham dự. Ngoài qúy Niên Trưởng, qúy vị dân cử, đại diện dân cử Trung Ương, Tiểu Bang, Quân Hạt cùng các Thành Phố.Đặc biệt có sự hiện diện của Bà Qủa Phụ cố Đô Đốc Chung Tấn Cang, Bà qủa phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, Bà qủa phụ cố Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang (Ban tổ chức cho biết vào giờ chót vì lý do sức khỏe nên Phu Nhân Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không đến tham dự được.)Trước tượng đài Ban tổ chức đã thiết kế một bàn thờ trông thật trang nghiêm với hương hoa, trà qủa, trên bàn thờ có chân dung Cố Tổng Thống, hai bên bàn thờ có hai barner ghi lại những câu nói bất hủ của cố Tổng Thống đó là: “Đừng nghe những gì cộng sản nói – Mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm” và“Đất nuớc còn, còn tất cả - Đất nước mất, mất tất cả.”Điều hợp chương trình buổi lễ do Không Quân Phạm Đình Khuông và Cô Roxanne Chow.Đúng 6 giờ 30 phút nghi thức lễ bắt đầu với ba hồi chiêng trống được gióng lên, toán rước di ảnh và lệnh kỳ Tổng Thống do toán hậu duệ Young Marine và các chiến hữu thuộc Lực Lượng Biệt Kích thực hiện theo lễ nghi quân cách, sau khi an vị chân dung cố tổng thống lên bàn thờ, tiếp theo toán rước quốc, quân kỳ vào vị trí hành lễ. Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.Sau phần nghi thức Diễn văn khai mạc của Chiến Hữu Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống lần thứ 16.Mở đầu ông ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy niên trưởng, qúy vị quan khách cùng đồng hương tham dự.Ông tiếp: “Tôi không làm mục đích tâng bốc một cá nhân nào, mà chỉ đơn thuần là một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang tưởng nhớ đến một cấp chỉ huy, một vị Tổng Tư Lệnh đã lìa xa chúng ta 16 năm nay, sau hơn hai thập niên cùng nằm gai nếm mật, cùng chia sẻ máu xương trên khắp các chiến trường, để bảo vệ tổ quốc thân yêu.Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, có những lúc nhớ lại hiện tình đất nước trong thời điểm đó, chúng ta luôn có sự đồng cảm với biết bao khó khăn mà tổng thống kiêm Tổng Tư Lệnh quân lực phải gánh vác và đối phó. Phong trào phản chiến ngày càng bành trướng trên mọi mặt, trên khắp thế giới, trong khi đó khối Cộng Sản càng tăng cường quân trang, quân dụng và ngay cả nhân sự để sớm cướp cho bằng được Miền Nam Việt Nam.”Ông khẳng định: Nếu là một tổng thống nhu nhược, miền Nam Việt Nam đã bị Cộng Sản chiếm mất từ cuối năm 1972, trước khi Hiệp Định Paris được ký kết ngày 27 Tháng Giêng, 1973. Nếu là một tổng thống không biết lo cho dân, cho nước, miền Nam làm sao đối phó nổi cùng một lúc hai cuộc tổng tấn công vào mùa Hè Đỏ Lửa 1972 ở Cổ Thành Quảng Trị và Bình Long-An Lộc, trong lúc người chiến sĩ VNCH phải tiết kiệm từng lít xăng, từng viên đạn trên khắp chiến trường.Tôi không cần phải tô vẽ ra đây, các bạn cũng đã biết Tổng Thống Thiệu là ai và tại sao chúng ta phải làm lễ tưởng niệm hôm nay. Sự sống hay chết của một đời người luôn gắn liền với quy luật bất biến của tạo hóa. Có người chết đi, chỉ trong phút chốc đã đi vào quên lãng, nhưng cũng có người, khi lìa xa cõi tạm này, hãy còn để lại chút gì đó gọi là thương tiếc của người quen và người không quen, mà mỗi khi ở đâu đó hôm nay, có người hãy còn nhắc đến cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu,”Ông nhắc lại câu: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm,’ một câu nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không còn là tiếng nói riêng biệt của miền Nam ngày nào, mà gần như là tiếng nói của toàn dân trong nước hiện nay. Bao lời hứa, bao hiệp định được ký kết, chỉ là cái cớ để Cộng Sản chuẩn bị vi phạm hầu đạt thắng lợi.Khi ra tới hải ngoại, cố tổng thống cũng đã mạnh dạn lên tiếng trước mọi người để nhận phần trách nhiệm của mình cũng như phơi bày sự xảo trá, lừa lọc của người bạn đồng minh không lương thiện. Thắng hay bại, cũng như đúng hay sai, chúng ta hãy để cho lịch sử phán xét, miễn là trong thâm tâm mỗi người, chúng ta tự cảm thấy mình đã đóng góp phần nào cho công cuộc bảo quốc an dân, tất cả chỉ vì sự an bình cho quê hương và hạnh phúc của toàn dân.”Tiếp theo cựu Đại Tá Trần Thanh Điền Chánh Võ Phòng Phủ Tổng Thống lên tuyên đọc tóm lược Tiểu sử Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, trong đó có đoạn: “Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 5 Tháng Tư, 1923, tại một làng chài ở tỉnh Ninh Thuận, trong một gia đình tiểu địa chủ.Ông tốt nghiệp Trường Võ-bị Đà-lạt, khóa đầu, tốt nghiệp vào năm 1948. Về mặt huấn luyện quân-sự, ông đã được đào-tạo một cách chính-quy cả ở Việt Nam lẫn ngoại-quốc tại các trường như Trường Lục-quân Pháp ở Coetquidan, lớp huấn luyện sĩ-quan tham-mưu ở Hà-nội và Trường Sĩ-quan Chỉ-huy và Tổng-tham-mưu ở Fort Leavenworth tại Hoa-kỳ, khóa sau này vào năm 1957. Sau đó, ông còn tham-dự Trường Hoạch-định Chung và Phối-hợp Binh-chủng ở Okinawa cũng như một khóa huấn luyện về vũ-khí tân-tiến ở Fort Bliss, Hoa-kỳ… Ông là người cương quyết chống Cộng Sản. Khi Sài Gòn sụp đổ, ông ra ngoại quốc sống cho đến khi qua đời vào ngày 29 Tháng Chín, 2001, hưởng thọ 78 tuổi…”Tiếp theo lễ đặc vòng hoa tưởng niệm của các hội đoàn Quân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, các Đảng phái chính trị, các hội đồng hương lần lược lên trước bàn thờ theo thứ tự Ban tổ chức sắp xếp (Ban tổ chức cho biết khoảng 20 vòng hoa đã được sắp xếp trước lễ đài).Nghi thức tế lễ cổ truyền do Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại thực hiện dưới sự hướng dẫn của ông Phan Như Hữu, Trưởng Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng.Sau đó là phần chiếu lại đoạn phim “Nhật Lệnh của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu”...Tiếp theo phần phát biểu của qúy vị dân cử, đại diện dân cử, cộng đồng, trong đó có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Bùi Thế Phát, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Đại diện giới trẻ… Trong những lời phát biểu các vị nầy cũng đã ca ngợi tinh thần ái quốc và lập trường chống cộng sản của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.Sau đó là phần niệm hương của các hội đồng hương và đồng bào tham dự.Sau cùng chiến hữu Bùi Đẹp thay mặt Ban tổ chức lên cảm ơn Hội Đồng Liên Tôn, Ban tế lễ Hội Đền Hùng, qúy vị dân cử, các cơ quan truyền thông, báo chí, qúy vị mạnh thường quân và đồng hương tham dự.Buổi lễ kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.