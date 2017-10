Đỗ Thanh Thành Công Với “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang”

Nghệ sĩ Đỗ Thanh.Fountain Valley (Bình Sa)- - Chủ Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017 tại Saigonperforming Arts Center, Nghệ Sĩ Đỗ Thanh đã tổ chức thành công trong hai xuất trình diễn Ca Nhạc Kịch “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” trong hai xuất diễn đã thu hút cả ngàn khán giả tham dự,Những người tham dự đã say sưa theo dỏi từ phút đầu tiên cho đến khi chương trình chấm dứt, lối diễn xuất của các diễn viên trong các vai đã lột trần được sự kiện qua ngoài bút và tiếng nói trẻ trung, thân quen trong cộng đồng người Việt hải ngoại đó là Nghệ Sĩ Đỗ Thanh. Anh vừa là tác giả viết kịch bản mà cũng là tổng đạo diễn cho chương trình trình diễn “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang.”Nghệ Sĩ Đỗ Thanh cho biết: Trong qúa trình viết kịch bản, anh cũng đã cố gắng để nói lên tinh thần văn hóa nhân bản cho giới trẻ có cơ hội tìm hiểu về tâm lý xã hội trong truyền thống văn hóa dân tộc. Ngoài việc viết kịch bản Anh còn lo tất cả những chi tiết trang phục, nhất là đo kích thước đóng giày, trang phục… cho từng nhân vật trong kịch bản, với những kịch sĩ gạo cội thật là một vệc làm không dễ, đòi hỏi thời gian, chi tiết cho từng người trong số có: Trương Minh Cường, Hòa Hiệp Nguyễn Lê Bá Thắng, Đức Tiến, Kim Hiền, Trang Thanh Lan, Quốc Tuấn …Qua kịch bản “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” Đỗ Thanh đã đưa tiếng hát tuyệt vời của Nam Ca Sĩ trẻ Bon Nguyễn vào vai diễn như là một diễn viên chuyên nghiệp, Nhiều văn nghệ sĩ sau khi xem “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” đã nói: “Nghệ Sĩ Đỗ Thanh đã táo bạo, dàn dựng một sân khấu tuyệt vời về hình thức, Kịch bản chỉ qua phần quảng bá trên các hệ thống truyền thông, truyền hình thế mà đã thu hút khán giả đến xem đông nhất từ trước đến nay.”Trong phần trình diễn, Đỗ Thanh với vai Ông Tư Đồ bên cạnh những tên tuổi như Hòa Hiệp, Nguyễn Lê Bá Thăng, Lâm Tuyết Trang đã đem lại cho khán giả những tràng cười vang cả hội trường qua những phần vui nhộn, hài hước thật tế nhị. Phần đông những khán giả lớn tuổi tại hải ngoại rất kén chọn và hay nhạy cảm với những lối diễn hài châm biếm… Nhưng lại rất thích và rất hài lòng về cách diễn hài văn hoa, đậm nét chân thật của Miền Tây Nam Bộ qua phần trình diễn của nghệ sĩ Đỗ Thanh trong vai diễn hài “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” Trong lối trình diễn khán giả không thể không nhắc đến Kim Hiền trong vai diễn đã thể hiện được tâm lý nhân vật một cách tài tình, nhạy bén đã thu hút được cảm tình của khán giả trong hai xuất diễn vừa qua. Trang Thanh Lan thì đúng với sở trường với kinh ngiệm diễn xuất, duyên dáng tuyệt vời qua với thời gian dài khán giả rất yêu mến. Quốc Tuấn qua giọng nói, âm thanh trình diễn trên sân khấu thiên phú đã làm cho anh dành được cảm tình của khán giả ngay từ cảnh đầu của kịch bản với vai ông (Triệu phú giàu mê gái…) Trương Minh Cường vẫn trong bản tính thầm lặng nhiều người ưa thích. Thanh Thanh Tâm với giọng ngọt ngào, gương mặt hiền từ phúc hậu đã được Nghệ Sĩ Đỗ Thanh đưa vào vai Điên rất thích hợp làm cho khán giả không ngăn được những dòng nước mắt xúc động. (Mẹ Việt Nam La The) Đức Tiến, đẹp trai (lai Ấn Độ) đã thể hiện tính cực đoan trong vai sở trường của anh trên sân khấu. Hòa Hiệp Nguyễn Lê Bá Thắng thật là một điểm son trong hai xuất diễn, (cũng vì thân tình mà anh phải đổi vé máy bay ở lại trình diễn với Đỗ Thanh). Đó cũng là một phần yểm trợ tinh thần rất lớn cho sự thành công của hai xuất trình diễn nầy. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp của hơn 20 tiếng hát trẻ. Sự có mặt của ca sĩ Thiên Trang với bản nhạc “Xin trả tôi về” của Mạc Thế Nhân đã làm cho những vị khán giả lớn tuổi sống lại với một thời của Sài Gòn năm cũ. Ngoài ra không thể không nhắc đến sự đóng góp của 4 Vũ Đoàn hổ trợ cho đên trình diễn và cộng thêm vào chương trình có phần sống động thêm đó là phần trình diễn trích đoạn cải lương do Bình Trang và Ngân Linh.Phải nói sau nhiều năm sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại, đây là một chương trình chuẩn bị từ hình thức đến nội dung thật phong phú, dàn dựng công phu, nghệ thuật chuyên nghiệp cộng với đức tính hòa nhã, đạo đức trong nghề nghiệp qua nhiều năm hoạt động văn nghệ. Đỗ Thanh đã thành công trong việc chinh phục được hàng ngàn khán giả và hàng trăm anh, chị em Ca Sĩ, Nghệ Sĩ tham gia diễn xuát.Sau buổi trình diễn, Nghệ Sĩ Đỗ Thanh đã được nhiều đồng hương vây quanh anh để chúc mừng nhà soạn kịch kiêm tổng đạo diễn đã thành công trong “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” và mong được đón xem những kịch bản mới của anh trong những ngày tháng tới.