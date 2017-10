Biến Đổi Khí Hậu Gây Ra Bão, Lụt, Cháy Rừng, Trong 10 Năm Tới Sẽ Bằng 55% Sức Tăng Trưởng Của Hoa Kỳ

Những thiệt hại kinh tế từ bão Harvey, Irma và Maria và 76 vụ cháy rừng tại 9 tiểu bang miền Tây, được tăng cường bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra, sẽ là các sự kiện khí hậu tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.Khi việc tính sổ cuối cùng hoàn tất, các thiệt hại kinh tế của 3 cơn bão và các vụ cháy rừng này, đã xảy ra trong vòng một tháng, có thể làm tốn gần 300 tỉ đô la trong thiệt hại, 70% của 92 sự kiện khí hậu thiệt hại ít nhất 1 tỉ đô la trong thập niên qua.Cộng thêm với những thiệt hại của các trận bão, lụt, hạn hán và cháy rừng cực kỳ nghiêm trọng là tốn kém về sức khỏe to lớn của việc đốt xăng dầu hóa thạch, là nguyên do chính của biến đổi khí hậu. Tất cả tốn kém ở mức trung bình hiện nay là 240 tỉ đô la một năm, trừ các sự kiện thảm khốc tháng 8 và tháng 9 này và trừ khí hậu liên quan đến sự thiệt hại kinh tế trong lãnh vực nông nghiệp và liên hệ với thời tiết nóng áp bức con người.Tổn thất kinh tế trung bình hàng năm và thiệt hại sức khỏe bằng khoảng 40% sự gia tăng hiện nay của nền kinh tế Hoa Kỳ, theo một phúc trình mới, The Economic Case for Climate Action in the United States, được đăng trên trang mạng bởi tổ chức Universal Ecological Fund, cho biết.Trong thập niên tới, những thiệt hại kinh tế và tốn kém sức khỏe này được dự đoán sẽ đạt tới 360 tỉ đô la hàng năm tương đương với phỏng đoán 55% của mức phát triển của Hoa Kỳ. Những tổn thất leo thang này là vì tiếp tục sử dụng năng lượng hóa thạch khiến cho khí hậu tiếp tục biến đổi.Không phải tất cả tiểu bang đều chịu ảnh hưởng như nhau bởi các sự kiện thời tiết khắc nghiệt.Texas có 49 vụ có tổn thất hơn 1 tỉ đô la kể từ năm 2007.Các tiểu bang bị thiệt hại kinh tế từ 1 tỉ đô la trở lên từ những vụ thời tiết khắc nghiệt trong vòng 10 năm qua gồm:Bão nghiêm trọng: Texas (32 vụ, tăng gấp 4, so với thập niên 1990s), Kansas (24, gấp 6), Oklahoma và Illinois (23 vụ nỗi nơi, gấp 4 và gấp 6), Missouri (21, gấp 5), và Tennessee (18, gấp 4).Bão lớn: Alabama, Louisiana và Virginia (mỗi nơi 4 vụ, tăng gấp 2, so với thập niên 1980s); Pennsylviania, New York, Maryland và Connecticut (mỗi nơi 3 vụ, tăng 50%, so với 1990s); North Carolina (3); và Mississippi và New Jersey (mỗi nơi 3 vụ, tăng gấp 3 so với 1990s).Lụt: Louisiana và Missouri (mỗi nơi 4 vụ, gấp 4, so với 1990s); Texas (3); và Arkansas, Illinois, Indiana, Kansas, và Iowa (mỗi nơi 3 vụ, tăng gấp 3, so với 1990s).Hạn hán: California (8, với không có hạn hán nào tốn hơn 1 tỉ đô la trong các thập niên 1990s, 1980s), Idaho (7), Oregon và New Mexico (mỗi nơi 6 vụ, gấp 6), Oklahoma (6, gấp 2), Kansas (6, gấp 3), và Texas (6, gấp 3).Cháy rừng: California (6 vụ, gấp 2, so với 1990s), Arizona và Oregon (mỗi nơi 6, gấp 6), Idaho (6), Texas, Nevada, Washington và Colorado (mỗi nơi 5, gấp 5), và Montana (5).