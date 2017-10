TQ Thuê Mafia Quậy Đài Loan

TAIPEI/BEIJING -- Như dường tình báo Trung Quốc đang thò tay thuê côn đồ và bang phái Mafia quậy phá Đài Loan...Mục tiêu côn đồ là phục vụ mưu đồng thống nhất Đaì Loan vào Hoa Lục.Bản tin RTI ghi rằng có nguồn tin cho rằng, Trung Quốc đại lục điều khiển bang phái xã hội của Đài Loan, Bộ trưởng Diệp Tuấn Vinh: Sẽ điều tra tườngTrước đây Chương trình tuyển chọn giọng hát hay của Trung Quốc đại lục đã tổ chức hoạt động tại sân điền kinh trường Đại học Quốc lập Đài Loan, trong khi diễn ra hoạt động đã xảy ra cuộc xung đột đẫm máu giữa sinh viên của trường Đại học Quốc lập Đài Loan và những người theo chủ nghĩa thống nhất, có phóng viên đưa tin, Văn phòng sự vụ Đài Loan khu vực Hạ Môn Phúc Kiến trực thuộc Văn phòng sự vụ Đài Loan Trung quốc đại lục, hiện nay chính là điểm căn cứ để Trung Quốc đại lục điều khiển hai bang phái xã hội có quy mô lớn của Đài Loan, trong đó có một văn phòng mang tên Phòng sự vụ Ngoại Liên, chính là đơn vị hỗ trợ tài chính và điều hành trực tiếp các bang phái xã hội của Đài Loan.Đối với nguồn tin này, sáng ngày 29/9 trong khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Nội chính Diệp Tuấn Vinh cho biết, chính phủ tuyệt đối không để thế lực bên ngoài nhúng tay thao túng và thâm nhập vào xã hội dân chủ Đài Loan, Đài Loan là một đất nước có nền tảng Hiến pháp và có lòng tin vào dân chủ, là một đất nước rất tôn trọng những điều như vậy, do đó nhất định sẽ điều tra kỹ càng, đồng thời sẽ ứng phó với một lập trường kiên định, hiện nay đang bắt tay vào điều tra sự vụ.Bộ trưởng Diệp Tuấn Vinh nói: “Chúng tôi tuyệt đối không nhân nhượng bất cứ một hành động can thiệp hay thâm nhập nào của thế lực bên ngoài đối với nền chính trị của chúng tôi, là một quốc gia độc lập chủ quyền, có nền tảng về Hiến chính và dân chủ, đối với sự can thiệp như vậy, bất kể là đến từ đâu, chúng tôi cũng không thể nhân nhượng, nhất định phải điều tra đến cùng và có sự ứng phó nghiêm túc nhất.”Baả tin RFI ghi thêm: “Chủ nhiệm Uỷ ban Trung hoa lục địa Trương Tiểu Nguyệt cũng biểu thị, Đài Loan là một xã hội pháp trị, các đơn vị chính phủ sẽ tăng cường sự chú ý, tìm hiểu, tuyệt đối không cho phép một số cơ quan kiểu như vậy của Trung Quốc đại lục phá hoại sự đoàn kết và hoà giải trong xã hội Đài Loan.”