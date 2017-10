81% Cử Tri Độc Lập Mỹ: Đừng Đuổi Di Dân Lậu Vị Thành Nien; Dân Biểu Pelosi, Nghị Sĩ Schumer: Xóa DACA Là Sai Đạo Lý, Kinh Tế

Khoảng cuối tháng 09/2017, Samsung chính thức giới thiệu phiên bản màu Rose Pink (màu hồng) của Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus tại thị trường Châu Âu. Ngoài màu hồng mới mẻ, phần cứng của thiết bị không có thay đổi gì so với phiên bản gốc của Galaxy S8 và S8 Plus.