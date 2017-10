Nam Cali: Xây Cất Bùng Nổ, Việc Tăng

Miền Nam California là nơi bùng nổ việc làm xây cất lớn nhất trên toàn quốc. Những người chủ xây dựng tại khu vực 5 quận đã thuê mướn 1/6 tất cả công nhân xây dựng trên toàn Hoa Kỳ trong năm qua, và việc tăng lương tại địa phương trong kỹ nghệ này đã tăng gấp đôi những nơi khác.Với việc tranh luận vòng quanh về nhu cầu của khu vực đối với nhà ở và hạ tầng cơ sở so với sự tắt nghẽn mà mức gia tăng có thể tạo ra, các nhà xây dựng địa phương đang bận rộn – ở tốc độc đáng chú ý.Sau đây là 8 điều mà chúng ta học được về nhu cầu đối với công nhân xây dựng trong khu vực, theo tài liệu từ Associated General Contractors of America và Phòng Thống Kê Lao Động.1- Những người chủ xây dựng tại Quận Riverside và San Bernardino đã mở thêm 15,800 việc làm trong vòng 12 tháng tính tới tháng 8, tăng 17%. Vùng Inland Empire có mức gia tăng lớn nhất trong việc làm ngành xây dựng tại bất cứ khu vực thành thị nào trên toàn quốc.2- Quận Los Angeles mở thêm 11,000 việc làm xây dựng (tăng 8%) là đứng hạng thứ 2 mà theo sau là Las Vegas (thêm 10,900 việc làm xây dựng, tăng 20%); Portland (thêm 8,500 việc làm, tăng 13%) và Tampa-St. Petersburg (thêm 7,400 việc làm, tăng 10%). Quận Cam thêm 6,100 việc làm xây dựng, tăng 6%, ngang hàng với Orlando đứng hàng thứ 6. San Diego thêm 2,800 việc làm hay tăng 4%.3- Miền Nam California mở thêm 35,700 việc làm tại 5 quận – bằng 16% của 214,000 việc làm xây dựng được thêm trên toàn quốc trong năm qua.4- Trên toàn tiểu bang California có thêm việc làm ngành xây dựng nhiều nhất trong năm: thêm 47,400 việc làm hay 6.1%. Hạng 2 là Florida (thêm 35,000 việc làm, 7.3%); rồi tới Louisiana (thêm 15.300 việc làm, 11%); Texas (thêm 15,200 việc làm, 2.2%) và Nevada (thêm 11,600 việc làm, 15.3%).5- Nên nhớ rằng miền Nam California thuê mướn người nhiều gấp 3 lần toàn tiểu bang California với 11,700 việc làm xây dựng mới.6- 62% chủ xây dựng tại California được thăm dò cho biết rằng họ đã gặp thử thách trong việc tìm thợ làm việc theo giờ, và 27% nói họ nhức đầu trong việc thuê thợ gia tăng.7- Miền Nam California không còn là nơi duy nhất bùng nổ việc làm xây dựng. Việc làm xây dựng đã gia tăng tại 274 trong số 358 khu vực thành thị tại Hoa Kỳ trong vòng một năm qua.8- Trong vòng 12 tháng chấm dứt vào tháng 3 cho thấy các người chủ ngành xây dựng địa phương đã tăng lương cho nhân viên: Quận Cam tăng 10.2% trong một năm; San Bernardino, tăng 9%; San Diego, tăng 8.4%; Riverside tăng 7.9%; Los Angeles tăng 7.8%. Trên toàn quốc tăng lương 3.5%.