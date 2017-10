VN: Sôi Động Cơn Sốt Trà Sữa Các Tiệm Chen Nhau Mời

Trà sữa không phải mới lạ mà đã du nhập vào Việt Nam từ những năm 2000 với công thức đơn giản là trà và sữa trộn cùng các hạt trân châu. Tuy nhiên, từ những cửa hàng nhỏ lẻ tự pha chế với giá bán khá rẻ ngày đó, hiện trào lưu trà sữa lại bùng phát khi có sự tham gia của hàng chục thương hiệu trà sữa quốc tế, theo Vnexpress.Khoảng 4 năm trở lại đây, nhiều thương hiệu quốc tế dần hồi xuất hiện tại thị trường trà sữa ở VN, như: Dingtea, Chago, Gongcha, Igongcha, Royal Tea, Tea Story, Toco Toco, Britea, Wang Tea và Taiwan Tea Good Tea, Chatime, Bobapop, Citea Fun, Blackball… Thương hiệu hàng đầu về mặt hàng này là trà sữa Đài Loan, kế đến trà sữa Hong Kong, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore..., KFC cũng ra mắt thương hiệu trà sữa riêng.Gần đây, một doanh nghiệp Việt là Công ty CP thương mại – dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate), quản lý 20 chuỗi cửa hàng, cũng tham gia thị trường trà sữa với thương hiệu Yu Tang.Vnexpress dẫn lời ông Trung, chạy xe ôm, chuyên đứng đón khách ở ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1) đã 3 năm nay, cho biết ông kiếm trung bình 200,000-300,000 đồng/ngày nhưng khoảng 6 tháng nay ông lại có thêm một khoản thu khác khá ổn định, đó là đi mua trà sữa cho các nhân viên văn phòng lân cận. "Thường thì cứ sau tầm nghỉ trưa, một nhóm nhân viên chừng 6-7 người lại nhờ tôi chạy đến đường Ngô Đức Kế cách đó chừng 1km để mua trà sữa. Đoạn đường chỉ vài chục mét nhưng có tới 4-5 cửa hàng trà sữa luôn kín chỗ đỗ xe, còn khách thì đứng xếp hàng dài dài. Tôi được trả công mỗi lần xếp hàng mua trà là 20,000 đồng, không cao so với mỗi ly trà sữa có giá 55,000 – 70,000 đồng. Có hôm tôi được đặt hàng từ 3 - 4 nhóm", ông Trung vui vẻ nói.Tại một cuộc hội thảo về thị trường trà sữa và F&B, Lozi (đơn vị cung cấp ứng dụng chia sẻ trải nghiệm về địa điểm ăn uống) đã công bố một khảo sát cho thấy, cả nước có khoảng 1,500 quán trà sữa và dự kiến đến cuối năm, con số này còn tăng mạnh khi một loạt các thương hiệu lớn vừa gia nhập thị trường. Cũng theo khảo sát này, khi được hỏi thì có đến hơn 53% người cho biết có uống trà sữa ít nhất 1 lần mỗi tuần, Vnexpress ghi nhận.Riêng tại Hà Nội và Sài Gòn, có những tuyến đường nổi lên tên gọi "cung đường trà sữa" với nhiều thương hiệu mở san sát nhau. Vào chiều tối, khách xếp thành hàng dài chờ mua trà sữa đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên tuyến đường Ngô Đức Kế (Sài Gòn), đường Thanh Niên, Trần Thái Tông, Cầu Giấy (Hà Nội) ...Cơn sốt trà sữa còn tác động tới cả thị trường bất động sản, nhu cầu thuê mặt bằng để kinh doanh mặt hàng này gia tăng rõ rệt. Tại Sài Gòn, báo cáo của một đơn vị nghiên cứu cho thấy giá trị bất động sản ở một số tuyến đường kinh doanh mặt hàng này đã tăng 25-71% so với cùng kỳ năm trước.VnExpress dẫn lời của một vị đại diện thương hiệu Gong Cha tại VN cho biết, nếu trước đây, trà sữa là thứ đồ uống được giới trẻ, học sinh, sinh viên ưa chuộng thì nay, đối tượng khách hàng mở rộng, đặc biệt là giới văn phòng và người trung niên.Theo đại diện Gong Cha, một vài năm trước, trà sữa chưa được đa dạng người người uống như trên là do vẫn còn bán theo kiểu tự phát và chưa có kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện trở lại, chất lượng trà sữa được nâng cao ngay từ khâu chọn nguyên liệu, hầu hết đều là nhập khẩu từ chính quốc, các loại topping tự nấu hoặc được nhập và có giấy chứng nhận…