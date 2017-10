Từ Báo Động Tới Kêu Cứu

Xuân NiệmCó quá nhiều nỗi lo... có quá nhiều “bức xúc”... đó là lý do người dân la làng, từ báo động cho tới kêu cứu...Báo Tiền Phong hôm Thứ Sáu 29/9/2017 lại ghi nhận tình hình Đà Nẵng: 'Kêu cứu' vì hướng dẫn viên Trung Quốc.Bản tin ghi rằng cộng đồng hướng dẫn viên (HDV) Hoa ngữ tại Đà Nẵng vừa cho biết đã ký tên tập thể, gửi đơn kiến nghị đến Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố cùng giám đốc Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Công an thành phố, Sở Ngoại vụ để phản ánh và đề nghị xử lý việc xuất hiện ngày càng nhiều người Trung Quốc trực tiếp dẫn đoàn khách du lịch Trung Quốc thực hiện công việc như một HDV du lịch.Trong đơn kiến nghị, tập thể HDV tiếng Hoa tại Đà Nẵng cho biết: Thời gian gần đây, nhiều người Trung Quốc ngang nhiên thực hiện công việc thuyết minh trên xe khách cũng như tại các danh lam thắng cảnh trong đó có những thông tin sai lệch, tuyên truyền sai sự thật về văn hóa Việt Nam. Điều này đã gây bức xúc cho xã hội cũng như cộng đồng HDV tiếng Hoa đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng.Ngoài ra, việc HDV nước ngoài hoạt động “chui” còn khiến cho HDV tiếng Trung chính thống tại Đà Nẵng bị mất công ăn việc làm. Trong đơn kiến nghị cộng đồng HDV cho rằng: Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã thờ ơ khi cộng đồng HDV tiếng Hoa nhiều lần gửi đơn cùng chứng cứ về vi phạm của người Trung Quốc trong hoạt động du lịch nhưng chưa được giải quyết.Trong khi đó, Báo Giáo Dục VN khui chuyện: Trường Vân Nội mang 300 triệu đồng đóng góp của phụ huynh gửi ngân hàng...Trường trung học cơ sở Vân Nội có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tài chính số tiền hàng trăm triệu đồng, khiến phụ huynh và giáo viên hết sức bất mãn.Trong đơn kiến nghị gửi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, một số cán bộ, giáo viên trường trung học cơ sở Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội) phản ánh việc lãnh đạo nhà trường có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tài chính, thu chi sai quy định, số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, năm học 2015-2016.Bản tin SOHA ghi nhận ngoại kiều cũng kêu cứu: Tranh chấp tại dự án chung cư cao tầng The Mark (Quận 7, TP.SG), nhà đầu tư Hàn Quốc kêu cứu.The Mark là dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại quận 7, Tp.SG với quy mô diện tích đất ở khoảng 29.310m2, tổng mức đầu tư ban đầu là 79 triệu USD. Tuy nhiên dự án chỉ mới nóng lên gần đây khi giá đất khu Nam Sài gòn nhích lên dẫn đến những tranh chấp nội bộ không hồi kết.Dự án này được UBND Tp.SG cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) hồi tháng 8/2007.Trong khi đó, Báo Lao Động kể chuyện Phú Yên: hàng chục giáo viên khởi kiện trưởng phòng giáo dục huyện.Sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cấp chức năng nhưng không được giải quyết, 12 giáo viên giảng dạy ở huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) gửi đơn kiện đến TAND huyện yêu cầu Trưởng Phòng GD-ĐT Tây Hòa hủy bỏ thông báo về việc thôi hợp đồng lao động (HĐLĐ), đồng thời nhận họ vào giảng dạy và chuyển sang ký HĐLĐ không xác định thời hạn theo đúng quy định của Luật Lao động.Giữa tháng 8.2017, Phòng GD-ĐT Tây Hòa ra thông báo, gửi 51 GV tại Tây Hòa (trong đó, 36 giáo viên bị thôi HĐLĐ từ ngày 15.8 và 15 giáo viên còn lại sẽ bị thôi HĐLĐ từ ngày 31.1.2018). Hầu hết các giáo viên này làm việc từ năm 2011 đến nay. Cho rằng quyền lợi bị ảnh hưởng, nhiều giáo viên đã gửi đơn khiếu nại, đề nghị giải quyết cho họ được giữ lại giảng dạy lâu dài nhưng không được xem xét.Báo động về tội phạm trẻ em tăng vọt...Bản tin từ thông tấn TTXVN ghi nhận: Thời gian gần đây, nhiều vụ phạm pháp hình sự gây ra bởi các đối tượng là trẻ em hoặc người chưa thành niên, trở thành nỗi lo đối với gia đình và xã hội.Theo Bộ Công an, thống kê trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xảy ra 2.258 vụ vi phạm pháp luật do trẻ em và người chưa thành niên gây ra; trong đó, có 36 vụ giết người, 59 vụ cướp tài sản, 302 vụ cố ý gây thương tích và 896 vụ trộm cắp tài sản. Tỷ lệ gây án theo lứa tuổi là 5,2% dưới 14 tuổi, 24,5% từ 14 đến dưới 16 tuổi và 70,3% từ 16 đến dưới 18 tuổi....Đáng lo vậy...