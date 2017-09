Phỏng vấn Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Võ Long

Về Phong trào Việt Hưng Diệt Tàu Cứu Mước

Triều Giang thực hiện

LTG: Nhìn chung, người Việt hải ngoại sau hơn 40 năm lập nghiệp tại xứ người đã thành công về mọi mặt. Chúng ta đã có nhiều triệu phú và cả tỷ phú. Một số triệu phú và tỷ phú có những nghĩa cử thật đẹp và đầy ý nghĩa khiến chúng ta hãnh diện lây như tỷ phú Hoàng Kiều trong vòng sáu tháng qua đã tặng 10 triệu Đô la; $5 triệu cho nạn nhân trận lụt tại San Jose, và $5 triệu cho nạn nhân bão Harvey. Nhưng một điều ngạc nhiên thích thú hơn cả là mới đây, cộng đồng chúng ta có một triệu phú xúc động trước thảm họa Bắc thuộc đang xảy ra trên quê hương và trên 90 triệu dân Việt, triệu phú Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Võ Long và phu nhân Kimmy Dương, trong buổi nói chuyện với đồng hương tại giảng đường mang tên ông bà tại Đại học Goerge Mason ngày 16 tháng 9 vừa qua, Gs. Nguyễn Võ Long đã tuyên bố quyết tâm bỏ một phần gia sản và cuộc đời còn lại để lo việc chống Tàu cứu nước. Gs. Long và phu nhân đã từng tặng Đại học George Mason $5 triệu để hỗ trợ cho việc phát triển ngành Kỹ thuật tại Đại học này. Nhà trường ghi ơn bằng cách đặt tên cho giảng đường phân khoa kỹ thuật bằng tên của họ; Giảng đường Long & Kimmy Nguyễn. Trước đó ông bà cũng đã giúp rất nhiều những chương trình thuộc lãnh vực giáo dục, xã hội... Công ty Pragmatics do Gs. Nguyễn Võ Long thành lập hiện có khoảng 700 nhân viên, doanh thu hàng năm gồm nhiều trăm triệu đô la. Hy vọng với quyết tâm và với khả năng tài chánh và kinh nghiệm của ông bà, công cuộc chống Việt Cộng và Tàu Cộng của người Việt trong và ngoài nước sẽ bước sang một giai đoạn mới với nhiều hy vọng. Để tìm hiểu lý do của quyết định quan trọng này cũng như chương trình làm việc của Gs. Nguyễn Võ Long, chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn ông dưới đây, xin mời quý độc giả theo dõi.



Diễn thuyết để cảnh giác họa Bắc thuộc

Triều Giang: Suy nghĩ và cảm tưởng của Gs. sau buổi “Ra mắt đồng hương” ngày thứ Bảy 16 tháng 9 vừa qua tại giảng đường phân khoa Kỹ thuật mang tên hai ông bà, Long & Kimmy Nguyễn tại Đại học George Mason?

Gs. Nguyễn Võ Long: Buổi họp ngày 16 tháng 9 tại Đại học George Mason của tôi có 3 mục đích: mục đích chánh là đề cao cảnh giác cho mọi người, nhất là giới trẻ sinh ra tại hải ngoại, không có dịp về VN là thảm họa Bắc thuộc đã đến với chúng ta rồi. Kế đến, tôi muốn hô hào, đặc biệt là giới trẻ tích cực đấu tranh để hỗ trợ cho những nhóm tại Việt Nam đang và sẽ đấu tranh đuổi Tàu cứu nước. Mục đích thứ ba là tôi cần một nhóm người cùng đồng tâm với tôi để hoạt động trong phong trào Việt Hưng để cứu nước. Cả ba mục đích đó đều đã có kết quả tốt đẹp. Sau ngày 16 tháng 9, hôm nay đã được 9 ngày có rất nhiều người sẵn sàng giúp chúng tôi và rất nhiều người đề nghị những phương thức để đuổi Tàu, cứu nước. Đã có một số nhóm trẻ của thế hệ thứ ba, các cháu sẵn sàng làm việc và được tôi huấn luyện. Cũng có nhóm thuộc thế hệ thứ hai cũng đã gia nhập phong trào. Do đó, theo tôi kết quả thật phấn khởi.

Triều Giang: Thưa Gs. Con số người hưởng ứng gia nhập cho đến hôm nay là số trăm hay số chục?

Gs. Nguyễn Võ Long: Hiện giờ vì mới nói chuyện có một chỗ thôi nên còn đang là số chục. Nhưng đã có những video về buổi nói chuyện được gửi đi khắp nơi kể cả trong nước VN, nên tôi nghĩ rằng với thời gian, con số này sẽ lên tới hàng trăm và hàng ngàn.

Từ nhà giáo, nhà kinh doanh tới nhà đấu tranh chính trị

Triều Giang: Vì sao là một nhà giáo dục và kinh doanh, ở tuổi hưu trí, Gs. lại quyết tâm dấn thân vào con đường tranh đấu chính trị?

Gs. Nguyễn Võ Long: Tôi không nghĩ là nhà giáo dục, nhà kinh doanh có những hạn chế về vấn đề này. Chúng ta cần sự đồng tâm của nhiều người, thuộc nhiều lãnh vực khác nhau để có thể phụ với nhau. Kế đến phong trào Việt Hưng có những kế hoạch khác với những tổ chức từ trước tới giờ là đã có một chương trình hành động (action plan) trong việc đuổi Tàu cứu nước. Tôi nói chuyện với một số người và họ đã nhìn thấy sự khác biệt của mình. Vì là một nhà giáo dục và kinh doanh nên chúng tôi đã có những kế hoạch rõ ràng trước khi thực hiện (implement). Một trong những dạng khác nữa là chúng tôi làm việc với những kế hoạch gia (Think Tank) của Mỹ, của các trường Đại học và nhiều nước khác. Hôm thứ sáu ngày 22 tháng 9 vừa rối chúng tôi đã bắt đầu. Tôi đã đến một loại “Think Tank” của Mỹ tên là Institute Of World Politic (IWP). Đề tài của tôi ngày 22 tháng 9 rộng lớn hơn đề tài buổi nói chuyện ngày 16 tháng 9 vừa qua. Đó là: Hiểm Họa Tàu Trên Toàn Thế giới và Cuộc Xâm Lăng Của Tàu Tại Đông Nam Á. (China Threat to The World and The Invasion of China in South East Asia). Hiểm họa này đang xảy ra cho nhiều nước như Mỹ, Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ. IWP là một Trung tâm chiến lược có liên hệ đến cả Hải Quân Hoa Kỳ nữa.

Triều Giang: Thưa Giáo sư trong buổi nói chuyện này cử tọa là những ai và họ thuộc những thành phần nào?

Gs. Nguyễn Võ Long: Theo tôi được biết thì Trung tâm này mỗi khi có những buổi nói chuyện thì có khoảng tối đa là 40 người. Nhưng vì hôm đó có lẽ đề tài hấp dẫn nên họ đã kéo tới gần 70 người. Lúc cuối họ phải đóng cửa lại vì nhiều người quá họ không nhận thêm. Cử tọa phần lớn là người Mỹ da trắng, nhưng có một vài sỹ quan của nước Ba Lan, có vài người Nhật, vài người Đài Loan và cũng có vài người VN nữa.

Gs. Tiến sĩ Nguyễn Võ Long thuyết trình trước Trung Tâm Institude Of World Politics

Âm mưu thâm độc của Tàu Cộng

Triều Giang: Thưa Gs. sau buổi nói chuyện tại IWP Gs, có nhận được những phản ánh gì không?

Gs. Nguyễn Võ Long: Mục đích của buổi nói chuyện hôm đó là tôi muốn cảnh báo với Mỹ và các nước khác là Tàu có âm mưu đô hộ Mỹ, nhiều nước khác và cả thế giới. Tôi mong mỏi rằng những cử toạ hôm đó sẽ về phản ánh với chính phủ nước họ để họ có thể giúp mình vì giúp mình cũng chính là để giúp họ. Tàu từ nhiều năm nay họ đã công khai tuyên bố là họ sẽ thống trị cả thế giới và họ sẽ không bỏ qua một âm mưu độc địa nào để có thể đạt đến mục đích của họ.

Triều Giang: Thưa Gs. cũng có nói đến vai trò của các chiến lược gia (Think Tank) người Mỹ sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch cho Việt Hưng, theo Gs. làm thế nào để tổ chức của Gs. sẽ giữ được độc lập để có thể phục vụ cho quyền lợi dân tộc Việt Nam?

Gs. Nguyễn Võ Long: Khi tôi nói đến “Think Tank” thì tôi không chỉ nói đến “Think Tank” của Mỹ, mà chúng tôi còn nói đến Pháp, Anh, Gia Nã Đại…mình sẽ cần sự giúp đỡ của những nước khác nữa chứ không hạn chế ở người Mỹ. Kế đó, cuối cùng thì người Việt Nam của chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để dành độc lập cho đất nước, để xây dựng một nước VN độc lập, hùng cường. Vì mỗi nước đều có quyền lợi của họ phải bảo vệ, đôi khi quyền lợi của họ cùng đi đôi với quyền lợi của mình thì họ có thể giúp mình và ngược lại. Do đó, cuối cùng chỉ là mình mới là chánh có thể cứu nước mình. Tôi tin chắc rằng nếu phải đấu tranh một mình, cuối cùng mình sẽ thắng nhưng cuộc đấu tranh sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Diệt Tàu cứu nước, nhưng có chống CSVN không?

Triều Giang: Với tiêu chí (slogan) “Diệt Tàu, Cứu Nước”, nhiều người đặt câu hỏi: như vậy Gs. và PT. Việt Hưng có chống Cộng Sản Việt Nam hay không?

Gs. Nguyễn Võ Long: CSVN đã bán nước cho Tàu Cộng nên CSVN và Tàu Cộng là cùng một phe, mình đuổi Tàu cứu nước thì đảng CSVN sẽ mất luôn. Thành ra, lẽ dĩ nhiên mình cũng chống CSVN nữa, nhưng theo chuyến đi tháng 3 vừa rồi của tôi thì tôi nhận thấy CSVN không còn uy tín gì đối với dân nữa. Họ đã mất hết dân rồi nên trong buổi nói chuyện tại IWP ngày 22 tháng 9 vừa rồi tôi có nói với mọi người rằng trước sau gì đảng CSVN cũng tiêu.

Triều Giang: Trong phần trình bày của Gs, Gs.có nhắc đến người Việt trong nước sẽ là người đấu tranh, người Việt hải ngoại đóng vai trò hỗ trợ, Gs. có thể cho biết thêm phương cách đấu tranh của Gs. và PT. Việt Hưng sẽ là vũ trang hay chính trị? Là bạo động hay bất bạo động?

Gs. Nguyễn Võ Long: Phương cách tranh đấu của PT. Việt Hưng là bất bạo động. Mục đích chánh của Việt Hưng là giúp những người trong nước đuổi Tàu cứu nước. Không chỉ ở mặt chính trị mà còn đa dạng. Việt Hưng còn dùng truyền thông xã hội (social media) để kêu gọi và hô hào nhiều người, nhiều thế hệ để cùng đuổi Tàu. Xin xác nhận là PT. Việt Hưng sẽ không có vũ trang.

Việt Hưng có gì khác với các tổ chức chống Cộng hơn 40 năm qua?

Triều Giang: Một số các nhà tranh đấu, kể cả những người thuộc các đảng phái tranh đấu trong và ngoài nước hơn 42 năm qua nhưng kết quả chưa được như mong muốn, Gs. có thể cho biết điều gì khiến Gs. tin rằng ông có thể làm khác hơn và có kết quả ?

Gs. Nguyễn Võ Long: Trong hơn 40 năm qua đã có nhiều nhóm, nhiều người chống Cộng theo tôi thấy đã không có kết quả. Theo tôi thì PT.Việt Hưng sẽ có kết quả vì ít có người nào khi làm việc mà có thể đi gặp và nói chuyện với các chiến lược gia như chúng tôi. Dù mới thành lập, chúng tôi đã bắt đầu làm công việc này vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Không những như vậy, tôi sẽ thuê những chính trị gia đang không nắm quyền thuộc đảng đối lập - Tại Mỹ khi một đảng nắm được quyền thì những người trong đảng đối lập kể như “lưu vong” (exiled). Họ đang “lưu vong” tại các Đại học nổi tiếng và tại các “Think Tank” để soạn thảo những sách lược cho quốc gia để chuẩn bị cho ngày trở lại chính trường. Tôi sẽ thuê họ và thuyết phục họ để họ tìm cách giúp chúng ta kế sách chống Tàu. Khi họ trở lại chính trường thì họ sẽ giúp chúng ta một cách hữu hiệu hơn. Đây chỉ là một dạng trong hơn 10 dạng mà chúng tôi đang theo đuổi.

Triều Giang: Hiện có những nhà đấu tranh trong nước đã và đang bị bắt bớ, tù đày, hoặc đang phải trốn tránh, gia đình họ đang bị trả thù không còn nơi sinh sống, Gs. nghĩ gì về những người này và Gs. có thể làm gì để gúp đỡ họ?

Gs. Nguyễn Võ Long: Đây là một vấn đề tôi quan tâm và rất đau lòng khi những người tranh đấu bị cầm tù đánh đập. Chúng tôi sẽ có một ủy ban chuyên lo cho những người yêu nước tranh đấu mà bị bắt bớ tù đày. Đây là một dạng mà chúng tôi sẽ làm.

Triều Giang: Với một tiêu chí (Slogan) khác của Việt Hưng khiến người nghe đặt câu hỏi, đó là “Free South East Asia”, Gs. có thể nói rõ hơn về Liên minh Đông Nam Á này vì hiện tại hầu như Tàu cộng đã nắm gần như toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á như Lào, Căm Bốt, Việt Nam?

Gs. Nguyễn Võ Long: Tôi chưa nghe nói nhiều đến Liên Minh Đông Nam Á này. Nhưng với hoàn cảnh của nước mình hiện tại có liên quan đến Lào, Cam Bốt, kể cả Thái Lan nữa. Như tôi đã nói trong buổi nói chuyện ngày 16 tháng 9. Lào coi như là một nước chư hầu của Tàu Cộng, Cam Bốt thì quá nửa, kế đến sẽ là Việt Nam và cả Thái Lan. Do đó, khi người VN đấu tranh chống Tàu thì phải liên minh với những người yêu nước của những nước này để cùng giúp nhau đuổi Tàu mới có thể đi đến thành công.

Tài chánh sẽ đến từ đâu?

Triều Giang: Vấn đề tài chánh cũng là một trong những yếu tố quyết định, xin Gs. cho biết đâu

là nguồn tài chánh có thể giúp Gs. và Việt Hưng đến thành công?

Gs. Nguyễn Võ Long: Tôi sẽ bỏ một phần tài chánh của tôi vào công cuộc đấu tranh, cũng có một

số người Việt hải ngoại rất thành công về tài chánh cũng có thể giúp chúng tôi. Nhưng dẫu rằng

chúng ta có thành công tới đâu thì cuộc đấu tranh này rất to lớn và kéo dài dù mọi

người Việt hải ngoại có giúp vào cũng không đủ. Do đó tôi phải đi nói chuyện với các nước Pháp,

Mỹ, Canada và còn nhiều nước khác để họ có thể giúp mình trong công cuộc đuổi Tàu, cứu nước.

Triều Giang: Thưa Gs. điều gì khiến Gs, nghĩ rằng các nước kể trên sẽ giúp mình?

Gs. Nguyễn Võ Long: Mình sẽ thuyết phục họ là quyền lợi của họ sẽ đi đôi với quyền lợi của

chúng ta. Như cuộc nói chuyện của tôi vào ngày 22 tháng 9 vừa qua thì tôi đã nói rằng hiểm họa

của Tàu là hiểm hoa cả thế giới chứ không riêng gì tại VN hay Đông Nam Á. Tôi đưa ra nhiều ví

dụ mà Tàu đang làm rất thâm độc như âm mưu xây dựng “One Belt One Road” (Con đường

tơ lụa) bao gồm 65 nước để gây ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, quân sự... 65 nước này chiếm

40% của GDP của thế giới. Đó là âm mưu chiếm lĩnh cả thế giới của Tàu. Những nước như Mỹ,

Pháp, Anh…họ cũng đã thấy được điều này. Do đó lâu lâu Mỹ cũng cho chiến hạm đến mấy đảo

ở Biển Đông để mà cảnh cáo Tàu Cộng.

Triều Giang: Thưa Gs, có thể cho biết 65 nước đó là những nước nào?

Gs. Nguyễn Võ Long: Con đường tơ lụa nối liền 65 nước, bắt đầu từ nước Tàu, lên miền

Bắc mãi tới Châu Âu. Phía dưới con đường sẽ đi từ Tàu xuống miền Nam tại các nước như Phi

Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai Á, Singapore, rồi qua miền Tây luôn cả những nước Parkistan,

Afanishtan, rồi Phi Châu móc nối với Tây Âu lập nên một vòng đai 65 nước. Khi tôi nói chuyện

Tại IWP, tôi đã đưa hình ảnh này để cho mọi người thấy rõ ràng.

Có lập chính phủ lưu vong không?

Triều Giang: Khi công cuộc chống Tàu Cứu Nước thành công, ông hoặc người kế tục của ông sẽ

tổ chức nước Việt Nam theo hình thái chính trị nào? Tại sao?

Gs. Nguyễn Võ Long: Cuộc đấu tranh này cần sự hy sinh của nhiều chục triệu người VN trong và ngoài nước. Cần nhất là những nhóm trong nước sẽ trực tiếp đuổi Tàu cứu nước. Còn chúng ta ở bên ngoài, chúng ta sẽ không làm được những công việc này. Theo kinh nghiệm của lịch sử, tôi thấy sẽ có những nhóm đầu không thành công. Cuối cùng có những nhóm sẽ thành công và rất hữu hiệu và những người trong nhóm này mới có quyền thành lập chính phủ, chọn lá cờ…Mình chỉ là những người hỗ trợ thôi, họ là những người đã hy sinh thì họ có quyền làm những việc này. Mình chỉ cố vấn cho họ và mình muốn họ sẽ thành lập một chính phủ dân chủ, tự do, độc lập, không CS, hùng cường cho tương lai của đất nước.

Triều Giang: Gs có nói đến chính phủ lưu vong, thưa Gs. có tính lập chính phủ lưu vong không?

Gs. Nguyễn Võ Long: Không, chúng tôi sẽ không lập chính phủ lưu vong. Tôi không phải là một

chính trị gia. Đây chỉ là một phong trào để giúp cho những người ở VN đuổi Tàu cứu nước.

Hỗ trợ cho cuộc đấu tranh trực diện trong nước

Triều Giang: Nói là để hỗ trợ những người trong nước đuổi Tàu cứu nước thì ý Gs. muốn nói là hỗ trợ tài chánh, cố vấn chính sách, giúp thế quốc tế, hay những hỗ trợ cụ thể ra sao?

Gs. Nguyễn Võ Long: Nhiều lắm như tôi đã nói tôi có gần 20 dạng để hỗ trợ họ. Như tôi nói ban nãy chỉ là thí dụ của một vài dạng, như mướn những chính trị gia của Mỹ và các nước khác để vận động cho mình. Hay là các Đại học nổi tiếng để hỗ trợ mình. Nói tóm lại có rất nhiều dạng để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh trong nước. Có một dạng khác là truyền thông xã hội (social media) để giúp việc quảng bá và kêu gọi, nó sẽ là một dạng quan trọng với sức mạnh to lớn để giúp công cuộc cứu nước này.

Triều Giang: Qua những trình bày của Gs. nếu có độc giả nhận thấy đây là con đường tốt và hữu

hiệu và muốn tham gia, Gs. có thể cho biết họ phải liên lạc với ai và làm gì?

Gs. Nguyễn Võ Long: Xin lên website của chúng tôi để ghi danh qua địa chỉ: www.viet-hung.org. Website này mới thành lập nên còn thô sơ nhưng cũng lo được việc ghi danh của của quý vị. Xin cho biết kinh nghiệm trong lãnh vực nào và có bao nhiều thời giờ để làm việc. Tôi biết rằng thì giờ của chúng ta tại hải ngoại là rất quý vì mỗi người chúng ta còn phải lo cho gia đình và nhiều sinh hoạt khác. Do đó, tôi rất quý trọng và cám ơn sự đóng góp của mọi người.

Triều Giang: Chân thành cám ơn Gs. đã dành thì giờ để trả lời cuộc phỏng vấn này

Con đường tơ lụa từ Trung cộng bọc 65 quốc gia chiếm 40% tổng sản lượng thế giới