Ngay trong giảng đường mang tên ông tại Đại học George Mason

Tiến sĩ Nguyễn Võ Long Kêu Gọi Chống Tàu Cứu Nước

Lập Phong Trào Việt Hưng Nối Kết Người Việt Khắp Nơi

Cuộc chiến đấu sẽ dài 20-50 năm nhưng sẽ tất thắng

Sẽ huấn luyện hai thế hệ trẻ để tiếp nối

*Triều Giang





Hiểm họa Bắc thuộc không chỉ là bài học lịch sử xa xưa từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu, thời các vua Lý, Trần, Lê, nhưng một lần nữa đã và đang xảy ra với người Việt, trên quê hương Việt Nam của chúng ta hôm nay. Mọi người nói đến hiệp định “Thành đô” của tập đoàn bán nước cộng sản Việt Nam ký kết với Tàu Cộng năm 1990. Trước sự sụp đổ giây chuyền của các nước CS trên toàn thế giới vào đầu thập niên 1980, nước đàn anh Nga sô lúc bấy giờ không còn sức để viện trợ chư hầu CS Việt Nam khi đó đang giãy chết vì những thất bại kinh tế, nạn đói đang hoành hành trên toàn cõi Việt Nam và cuộc xâm lăng quá tốn kém tại Căm Bốt đi kèm với bài học máu xương của đàn anh Trung Cộng dành cho tại biên giới Bắc Việt. Cầm đầu là Nguyễn văn Linh và hàng ngũ chóp bu của đảng CSVN lúc đó đã sang Tàu triều cống và cứu viện, để đánh đổi sự tồn tại của Đảng CSVN bằng sự tồn vong của đất nước. Từ đó, biên giới VN bị cắt, biển bị vây hãm, đất đai trong nước bị chiếm đóng từng mảnh qua các hình thức thuê mướn dài hạn để làm thành những thành phố biệt lập vây kín không có người Việt nào đựơc phép đặt chân vào bên trong theo kiểu thành phố trong một thành phố, quốc gia trong một quốc gia mà đảng và nhà nước CSVN không có quyền xúc phạm. Nhìn vào bản đồ Việt Nam hôm nay với những phần đất, phần biển đã mất, người Việt Nam trong và ngoài nước không khỏi giật mình mà thấy rõ rằng: nguồn tin hiệp định Thành Đô bán nước Việt Nam thành một tỉnh của Trung Cộng là sự thật, nó đã và đang xảy ra trước mắt. Mọi người không khỏi rùng mình khi nghĩ đến ngày mất nước hoàn toàn. Thảm họa Bắc thuộc một lần nữa đã và đang xảy đến cho chúng ta và con cháu chúng ta. Và câu hỏi đến với mọi người: Chúng ta phải làm gì trước tình thế cấp bách này?

CSVN thực sự đã bán nước cho Tàu Cộng

Một trong những người không khỏi đau lòng trước thảm họa mất nước, đã đứng lên kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy góp sức trong việc Chống Tàu Cứu Nước; Tiến sĩ Giáo sư Nguyễn Võ Long trong buổi nói chuyện tại giảng đường mang tên ông bà Long & Kimmy Nguyễn tại phân khoa Kỹ thuật trong khuôn viên đại học George Mason vào lúc 10 giờ thứ Bảy 16 tháng 9 vừa qua đã nói lên nỗi lòng ưu tư của ông sau chuyến thăm VN vào tháng 3, 2017 vừa qua và để giới thiệu phong trào Việt Hưng do ông bà mới thành lập. Bằng một giọng chậm rãi, từ tốn, đầy cảm xúc của một nhà giáo, ông chia sẻ:

“ Trước khi tôi về thăm Việt Nam, tôi tưởng rằng các nhà lãnh đạo CS tại VN còn lương tri theo gương các ông tướng Miến Điện khi biết được âm mưu xâm chiếm Miến Điện của Tàu Cộng, họ đã thay đổi chính phủ và ngày nay chính phủ Miến Điện rất thân với chính phủ Hoa Kỳ và Tây phương để có cơ hội bảo vệ đất nước. Tại Việt Nam thì điều này đã quá trễ, chỉ còn khoảng 2 năm nữa, nước VN sẽ trở thành một phần của Trung Cộng.

Cộng sản Việt Nam đã thực sự bán nước cho Tàu Cộng! “Tiếng sĩ Long nhấn mạnh câu nói trên bằng hai thứ tiếng Anh và Việt.

Âm mưu chiếm Việt Nam mà không phải nổ một phát súng

Và ông kể tiếp:

“Khi tôi có mặt tại VN, tôi nói chuyện với nhiều người; từ tài xế taxi, nhân viên nhà hàng, bà con, bạn bè, đôi khi cả những người bạn gặp ngoài đường, tôi có nói chuyện với họ, tất cả mọi người Việt Nam ai ai cũng phẫn nộ trước việc CSVN đã bán nước cho Tàu Cộng, nhưng tất cả họ đều nói họ cô thân, không thể làm gì hết. Chúng tôi có đi thăm Nha Trang, Đà Nẵng, Huế; đi đâu cũng gặp người Tàu, họ nghênh ngang đi giữa phố, họ có thái độ rất là dễ ghét như họ đã làm chủ đất nước của chúng ta. Như quý vị thấy trên bản đồ này là những nơi mà Tàu đã chiếm của ta. Tôi còn được biết mỗi ngày có rất nhiều người Tàu đi qua biên giới của mình để định cư tại VN. Đó là hình thức xâm lược VN và đồng hóa dân Việt . Thực sự Tàu Cộng đã âm mưu chiếm đoạt đất nước mình mà không phải tốn một phát súng. Hiện tại nước Lào gần như là một chư hầu của Tàu Cộng, phần lớn Cao Mên đã thuộc về Tàu và kế đến là VN và Thái Lan.

Chúng ta không thể nào làm ngơ để cho Tàu chiếm nước mình!”

Không ai có quyền chiếm dù là một tấc đất

Dù khó khăn, nhưng chúng ta có dân, chúng ta sẽ có tất cả

Giọng ông lạc đi và ông đã khóc. Cử tọa tham dự cũng xúc động theo. Ông tiếp tục bằng những lời nghẹn ngào nhưng quả quyết bằng cả hai thứ tiếng Anh, Việt:

“ Đối với tôi, không ai có quyền bán hoặc nhường một tấc đất của nước ViệtNam. Chúng ta phải hỗ trợ cho những người còn ở VN để đuổi Tàu, cứu nước. Cuộc đấu tranh này cần sự hy sinh của nhiều triệu người Việt Nam. Ở Việt Nam và ở hải ngoại. Nhưng tôi chắc chắn rằng cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam cuối cùng sẽ thắng vẻ vang!”

Tiến sĩ Nguyễn Võ Long cũng nhấn mạnh rằng: dù chúng ta đã mất một phần đất về tay Tàu Cộng, nhưng nếu chúng ta có dân, chúng ta sẽ sẽ có tất cả. Và đó là lý do khiến ông quyết định đứng lên thành lập phong trào Việt Hưng sau chuyến thăm VN với mục đích chính là để hỗ trợ cho những nhóm đấu tranh trong nước đuổi Tàu cứu nước. Ông giải thích về chương trình làm việc:

“Người trong nước sẽ đấu tranh trực tiếp, chúng ta ở hải ngoại sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Cuộc đấu tranh này sẽ lâu dài và đa dạng. Cần nhiều năm tháng và nhiều thế hệ. Tôi sẽ huấn luyện cho hai thế hệ để các cháu có thể tiếp tục chính nghĩa đuổi Tàu cứu nước khi tôi ra đi.

Cuối cùng, chúng ta sẽ đuổi Tàu ra khỏi đất nước VN như tổ tiên cha ông chúng ta đã làm rất nhiều lần như Hai Bà Trưng năm 40, Bà Triệu năm 248, Lý Bôn năm 144, Mai Phúc Loan năm 722, Khúc Thừa Dụ năm 905, Ngô Quyền năm 939, Lý Thường Kiệt năm 1075. Chúng ta cần noi gương Trần Hưng Đạo 3 lần đuổi Mông Cổ, đoàn quân xâm lăng bách chiến bách thắng trước khi đến VN chưa hề bị thua, chúng đã chiếm phân nửa châu Âu, gần như hết cả châu Á nhưng bước chân xâm lược phải dừng lại khi đến VN…”

Sẽ bỏ hết cuộc đời còn lại để đuổi Tàu cứu nước

Và Tiến sĩ Nguyễn Võ Long khẳng định:

“Đối với tôi, bất kỳ người nào dù chỉ có một giọt máu VN trong huyết quản cũng phải có bổn phận phải đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi VN. Riêng tôi, tôi sẽ bỏ hết cuộc đời còn lại để làm công việc này”

Ông cũng xác nhận một lần nữa rằng công cuộc đuổi Tàu cứu nước không dễ nhưng người Việt chúng ta cần có hai tâm niệm để tiến tới. Đó là:

“ Đường đi không khó vì ngăn sông, cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi, e sông”, và:

“Cái nhà, là nhà của ta,

Công khó ông cha lập ra

Chúng ta phải gìn giữ lấy

Muôn năn cho nước non nhà”

Nói với tuổi trẻ: Nên giữ tiếng Việt và không làm ngơ trước họa mất nước

Nói với tuổi trẻ, ông giới thiệu cuốn sách “ Open Letter To Young Vietnamese” viết bằng tiếng Pháp và được dịch ra tiếng Anh của tác giả Vĩnh Đào một người bạn của ông đã về hưu đang sống tại Pháp đã và đang viết nhiều cuốn sách có giá trị. Theo ông hai phần chính trong cuốn sách mà ông muốn người trẻ đọc kỹ, đó là việc gìn giữ văn hóa và tiếng Việt, ngôn ngữ mà tổ tiên, cha ông đã hy sinh rất nhiều để gìn giữ 4000 năm, ngay cả trong 1000 năm Bắc thuộc. Phần thứ hai là không thể làm ngơ trước thảm họa mất nước.

Trước khi kết luận bài nói chuyện, ông bày tỏ sự cám ơn của ông tới quan khách và đặc biệt là những người đã bỏ ra nhiều công sức giúp đỡ ông để buổi nói chuyện được được diễn ra tốt đẹp. Ông tâm sự: “Từ hôm nay trở đi, sau bài nói chuyện này, tôi sẽ không còn có thể trở về Việt Nam nữa. Đối với tôi cũng không mấy quan trọng, nhưng bà nhà tôi còn có gia đình tại VN. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và coi như một sự hy sinh…”

Tiến sĩ Nguyễn Võ Long cũng giới thiệu một người bạn cố tri khác đến từ Canada đang tham dự buổi nói chuyện, Tiến sĩ Trương Công Hiếu, một kỹ sư Việt Nam đã có công làm cho kỹ nghệ đúc tiền của Canada đứng hàng đầu thế giới và ông cũng có cả một Trung Tâm Nghiên Cứu mang tên ông; Trung tâm Hieu C. Truong Centre of Excellence for Research and Development, và mới đây ông đã được chính phủ Canada tặng huy chương cao quý nhất. Tiến sĩ Hiếu đã lên bắt tay người bạn thân của mình và chia sẻ rằng ông và Tiến sĩ Long là bạn học tại trường Jean-Jacques Rousseau trong thời Trung học tại Sài gòn. Ông đến để ủng hộ Tiến sĩ Nguyễn Võ Long vì nhận thấy Tiến sĩ Long có một cái nhìn thật rộng và thật xa với đường hướng đấu tranh rõ ràng và một quyết tâm không sờn lòng trong việc đuổi Tàu cứu nước. Ông kêu gọi mọi người hãy ủng hộ công cuộc đuổi Tàu cứu nước được thành công.

Phần hỏi đáp khá sôi nổi

Buổi nói chuyện đã dành khoảng nửa giờ đồng hồ cho việc giải đáp những thắc mắc của quan khách. Ông Thế Linh, một nhà báo vùng Hoa Thịnh Đốn đã đặt hai câu hỏi: Thứ nhất là chuyến đi VN Tiến sĩ đã đi với tư cách cá nhân hay công vụ cho công ty của ông, và thứ hai là ông có đi đến những vùng Tây Nguyên nơi người Tàu khai thác Bauxit hay các hải đảo đã bị xâm chiếm?

Tiến sĩ Long cho biết ông đã đi với tư cách cá nhân. Ông cũng tiết lộ là Sứ quán Việt Cộng đã nhiều lần mơi ông cộng tác, nhưng ông đã trả lời thẳng rằng ông sẽ không bao giờ hợp tác với họ. Và tuy không có thì giờ để đi hết những nơi đã được nhắc đến nhưng ông cũng đã đi rất nhiều nơi, nghe rất nhiều người để nhìn thấy nguy cơ mất nước vào tay Tàu Cộng.

Bà Lê Tống Mộng Hoa thuộc hội Thiện Nguyện Tình Thương Vùng Hoa Thịnh Đốn đã bày tỏ sự vui mừng vì đang được tham dự theo bà là một “Hôi Nghị Diên Hồng Nhỏ”. Bà đặt câu hỏi: là một phụ nữ bình thường, trước nguy cơ quá lớn, làm thế nào để đuổi Tàu. Chúng ta chỉ còn chưa đầy 3 năm nữa, phong trào Phục Hưng dự định giúp chúng tôi đuổi Tàu bằng cách nào?

Để trả lời, Tiến sĩ Long đề cao vai trò phụ nữ và nhắc đến Hai Bà Trưng, Bà Triệu là những phụ nữ Việt đã tiên phong chống Tàu cứu nước. Riêng việc làm sao để để có thể đuổi Tàu, Tiến sĩ Long chia sẻ; ông sẽ đi khắp nơi tại Hoa Kỳ cũng như các nước tự do trên thế giới để vận động. Thảm họa Tàu Cộng xâm lăng là chung của thế giới. Phong trào Việt Hưng sẽ liên kết với nhiều quốc gia. Tại Hoa Kỳ, ông sẽ vận động tại Quốc hội, làm việc với các chiến lược gia (Think Tank) và còn nhiều lãnh vực đa dạng khác để hỗ trợ cho những người đấu tranh trong nước. Do đó Việt Hưng cần sự cộng tác của rất nhiều người, thuộc đủ mọi thành phần.

Nguyên Nguyễn, một người trẻ mới định cư tại Mỹ 3 năm đồng ý với diễn giả là Tàu Cộng có mặt tại VN khắp nơi, ngay cả Huế và Đà Lạt. Anh bày tỏ sự hào hứng của mình trước những chương trình làm việc của diễn giả, anh xin tình nguyện tham gia phong trào Việt Hưng và muốn biết làm cách nào để có thể ghi danh. Tiến sĩ Long giới thiệu cho anh đơn xin gia nhập để anh có thể điền vào, hoặc có thể lên website: www.viet-hung.org để ghi danh.

Ông Paul Văn, một cựu sĩ quan QLVNCH bày tỏ sự lo ngại về sự đồng tâm và vấn đề có thể có sự xâm nhập của CSVN vào tổ chức Việt Hưng như CSVN đã từng làm với chính phủ của hai nền Cộng Hòa Việt Nam và hỏi rằng làm thế nào để biết tránh những trường hợp này. Tiến sĩ Long đã trả lời: Ông đã nói chuyện và làm việc với những người tại vùng Hoa Thịnh Đốn và ông sẽ đi nói chuyên với đồng hương tại nhiều thành phố khác tại Hoa Kỳ cũng như những nước khác để kêu gọi sự đồng tâm và hợp tác của nhiều người có khả năng trong nhiều lãnh vực để thành lập nhóm nòng cốt. Nhóm này sẽ liên lạc với hành pháp, lập pháp, với các nhà chiến lược (Think Tank), những người đã và đang làm cho chính phủ để thuyết phục họ giúp đỡ mình vi hiện chúng ta đang phải đối đầu với 2 guồng máy cai trị lớn mạnh nhất nhì thế giới; đó là CSVN và Tàu Cộng. Chắc chắn họ sẽ gài người để phá chúng ta. Hiên nay Việt Hưng đang trong thời kêu gọi mọi người nhiệt tình tham gia trước và Việt Hưng sẽ có nhóm người đắc lực giúp trong lãnh vực này.

Bà Ngọc Yến thuộc hội Phụ Nữ Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng trước tấm lòng của diễn giả: “Từ trước tới giờ ông giúp mọi người vì tâm. Bây giờ ông đứng dậy cứu nước cũng vì tâm, nên tôi hy vọng ông sẽ thành công. Dù đã già và đã yếu nhưng sẽ sẵn sàng để làm bất cứ điều gì phong trào Việt Hưng cần đến”.

Khoảng gần 200 quan khách đã chăm chú tham dự từ đầu tới cuối với nhiều cảm xúc. Chúng tôi nhận thấy đông đảo các đài truyền hình, phát thanh và báo chí địa phương. Buổi nói chuyện được điều hành bởi MC Lê Thùy Lan và anh Công Nguyễn thuộc đài SBTN-DC với một chương văn nghệ Hùng Ca Sử Việt gồm những nhạc phẩm đấu tranh qua một số video của trung tâm Asia được chiếu trên màn ảnh và một số hoạt cảnh minh họa công cuộc đuổi Tàu cứu nước của tiền nhân do sinh viên VN tại GMU, nhà Việt Nam và thân hữu thực hiện. Bài thơ của tác giả Hà Trâm qua giọng đọc đầy nước mắt vì xúc động của Giáo sư Kim Oanh đã làm mủi lòng quan khách vào những phút cuối của buổi nói chuyện:

“ Không nhục nào bằng nhục vong quốc

Không hận nào bằng hận phân ly

Con đi mẹ gửi tình non nước

Mẹ đợi con về với chiến công….”

Cũng nên nhắc lại Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Võ Long nguyên là Giáo sư tại Đại học Georgetown. Năm 1960 ông đi du học tại Mỹ lần thứ nhất. Năm 1965 ông về nước phục vụ. Năm 1971 ông du học lần thứ hai và ở lại Mỹ vì miền Nam rơi vào tay CS. Năm 1985 ông sáng lập công ty Pragmatics chuyên cung cấp giải pháp điều hành cho cơ quan chính phủ và các công ty thuộc các lãnh vực quân sự, an ninh, kinh tế, giáo dục, tài chính… tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. Pragmatics được nhiều giải thưởng xuất sắc quốc gia và quốc tế và hiện là công ty có trên 700 nhân viên với doanh thu trị giá nhiều trăm triệu đô la hàng năm. Ngoài việc thành công trong nghề nghiệp và lãnh vực kinh doanh, Tiến sĩ Nguyễn Võ Long còn đóng góp rất nhiều trong lãnh vực giáo dục, xã hội và nạn nhân của thiên tai trên khắp thế giới. Ông hiện có chân trong Ban Quản Trị của Đại học George Mason. Ông và phu nhân Kimmy Nguyễn đã tặng Đại học George Mason $5 triệu đô la để phát triển ngành Kỹ thuật (Engineering). Giảng đường của phân khoa này được mang tên Long & Kimmy Nguyễn. Những năm tháng gần đây ông bà quan tâm rất nhiều đến tình hình đất nước trước sự xâm lăng của Tàu Cộng. Sự quyết tâm dấn thân vào con đường đuổi Tàu Cứu Nước của ông bà là một tin vui cho quê hương dân tộc Việt Nam. Để tìm hiếu thêm về chương trình làm việc của ông bà và Phong trào Việt Hưng, chúng tôi đã thực hiện một buổi phỏng vấn đặc biệt với Tiến sĩ Nguyễn Võ Long. Kính mời độc giải theo dõi.

Triều Giang (09/2017)

Tiến sĩ Nguyễn Võ Long đã giới thiệu Bản đồ về Sự hiện diện của Tàu Cộng khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam để nói lên âm mưu xâm lăng Việt Nam mà không cần nổ một phát súng của Tàu Cộng.

Bên trái: Trên tường của giảng đường phân khoa Kỹ thuật, hình của Giáo sư Tiến sĩ và Phu nhân được treo trang trọng. Bên phải: Giảng đường mang tên ông bà ở phí ngoài tòa nhà.





Trái: Tiến sĩ Nguyễn Võ Long đã khóc trước cử tọa khi nói đến thảm họa mất nước và trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của người VN. Giữa: Quan khác. Phải: Tiến sĩ Trương Ngọc Hiếu đến từ Canada.





Từ trái: MC Lê Thùy Lan, Ký giả Công Nguyễn, Gs. Kim Oanh, ca sĩ Nguyên Thủy

và phu quân Thành đệm guitar

Hoạt cảnh Hai Bà Trưng và Hội Nghị Diên Hồng do sinh viên VN tại GMU, Nhà Việt Nam và thân hữu thực hiện

Từ trái: bà Nancy Bùi Hội JFFV, bà Lê Thị Nhị thuộc Nhà Việt Nam, bà Kimmy Dương Nguyễn,

Tiến sĩ Nguyễn Võ Long và anh John Hòa Nguyễn hội JFFV chụp hình kỷ niệm.