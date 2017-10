Truyện Cổ Tích Hansel và Gretel

Hansel bị mụ phù thủy nhốt vào cái cũi nhỏ.Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em tên là Hansel và Gretel ở cùng cha và dì ghẻ trong căn nhà nghèo nàn ở ven rừng. Một hôm hai anh em nghe trộm mẹ kế bàn với cha đem bỏ chúng vào trong rừng vì nhà thiếu thực phẩm. Hansel nhanh trí ra ngoài lượm sỏi bỏ vào túi và rãi trên đường đi nên sau đó dẫn em tìm được đường về nhà. Lần thứ hai, bà dì ghẻ khóa cửa lại nên Hansel chỉ còn biết rãi mảnh vụn bánh mì, các mảnh bánh mì bị chim ăn hết nên hai anh em lạc đường. Có một con chim bay trước dẫn hai anh em tới một căn nhà mái lợp bằng bánh và cửa kính trét đầy kem. Đói quá, hai anh em gặm lấy gặm để. Rồi bà lão trong nhà xuất hiện, mời hai anh em vào nhà, trong nhà đã có sẵn hai cái giường riêng cho chúng và thực phẩm đầy đủ, chúng ngỡ đã lạc vào chốn thiên đường... Hai đứa ăn no nê, leo lên giường nằm và ngủ một giấc say sưa...Kỳ 8 (tiếp theo)Nhưng mụ già chỉ giả bộ tử tế vậy thôi, thực sự mụ chính là một phù thủy gian ác chuyên rình bắt trẻ con. Mụ làm nhà bằng bánh chẳng qua để nhử chúng lại. Đứa trẻ con nào lạc vào lãnh địa này sẽ bị mụ bắt, sau đó làm thịt để nấu ăn. Bắt được một đứa trẻ, giết làm thịt ăn đối với mụ là một ngày lễ lớn!Mụ phù thủy có đôi mắt đỏ không nhìn được xa, nhưng mụ lại rất thính hơi, có khả năng nhận biết đó là súc vật hay người đang đi tới.Mụ đứng cạnh giường hai đứa trẻ đang ngon giấc ngủ say, cười vang, giọng cười đầy nham hiểm và giọng nói ngạo nghễ:“Đã vào tay bà rồi thì đừng hòng trốn thoát”.Sáng sớm, khi hai đứa trẻ còn ngủ say thì mụ phù thủy đã trở dậy. Nhìn hai đứa trẻ ngủ nom rất dễ thương, hai má đỏ hồng phinh phính, mụ lẩm bẩm một mình:“Một lúc mà được những hai đứa. Ta sẽ ăn những miếng mồi thật là ngon đây”.Mụ đưa bàn tay xương xẩu nắm lấy Hansel kéo lôi ra nhốt vào một cái cũi nhỏ, đóng cửa chấn gài lại bên ngoài. Lúc này Hansel mới biết thì đã muộn, nó gào lên thảm thiết, nhưng mụ phù thủy vẫn giả lơ.Rồi mụ đánh thức Gretel dậy và quát:“Dậy mau. Đồ con gái lười thối thây. Dậy đi lấy nước về nấu cho anh mày một bữa ngon. Nó ngồi trong cũi ngoài kia kìa, nó phải ăn ngon cho chóng béo, thì nào nó thực béo, tao sẽ ăn thịt”.Gretel òa lên khóc nức nở. Nhưng khóc cũng vô ích, vẫn phải làm những điều mụ phù thủy độc ác sai khiến... (còn nữa)