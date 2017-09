An Ninh Quốc Gia Không Là Vấn Đề Thương Lượng

Vi AnhTrong bài diễn văn đầu, trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc có mặt 190 đại diện quốc gia trên thế giới, TT Trump, ngày 19-9-2017 tuyên bố “Mỹ có sức mạnh và nhiều kiên nhẫn, nhưng nếu buộc phải bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ các đồng minh, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên.”Ngày 22/09/2017, Chủ Tịch Kim Jong-un đáp trả TT Trump, nói ‘một chú chó đang sợ hãi thì sủa lớn tiếng’. Y sẽ ‘‘dùng lửa để khuất phục lão già tâm thần người Mỹ’’. Đại sứ của Kim Jong-un vuốt đuôi lãnh tụ, lên tiếng Bắc Hàn sẽ thử bom H ở Thái bình dương.Một số ít lãnh đạo quốc gia, nhà ngoại giao, TQ, Nga, Pháp, những chức sắc Liên Hiệp Quốc chê trách, phê bình, chỉ trích, dạy khôn, chỉ khéo TT Trump. Rằng hồi đó tới giờ chưa có một nguyên thủ quốc gia nào hăm doạ tiêu diệt một nước khác tại LHQ. Tuyên bố của TT Trump hoàn toàn phản tác dụng, tạo cho Kim Jong-un một diễn đàn để ứng xử bình đẳng với Hoa Kỳ. Cho phép lãnh đạo Bắc Triều Tiên biện minh cho chương trình nguyên tử và củng cố thế lực trong nội bộ».Nhưng các nước có thể là nạn nhân của Kim Jong-un, như Nhựt và Nam Hàn hai nước đồng minh của Mỹ bị CS Bắc Hàn hăm doạ tấn công hoả tiễn như Mỹ thì muốn cứng rắn với CS Bắc Hàn.Đa số các nước tin Mỹ có thể và dư sức tấn công CS Bắc Hàn bằng chiến tranh hạn chế, oanh tạc và phóng hoả tiễn để phá hoại cơ sở nguyên tử và hoả tiễn của CS Bắc Hàn. Không quân Mỹ đã cho máy bay chiến đấu bay sát biên giới của CS Bắc Hàn để trinh sát trận địa và phản ứng của CS Bắc Hàn. Nhưng không phải vì những lời chưởi bới xúc phạm của Kim Jong-un. So cuộc đánh võ mồm này, người ta thấy TT Trump không mạnh miệng, bạo phổi, nặng lời như Kim Jong-un.Thói quen biến thành bản chất thứ hai của người CS, trong tuyên truyền CS khen thì khen tận mây xanh, thần thánh hoá lãnh tụ bạn. Chê thì nói xấu thậm tệ, nhận xuống bùn đen, cả bè, cả lũ, dùng lời lẽ chửi bới xúc phạm, sâu độc hơn người tự do. Trong Chiến tranh VN, CS có những câu chửi rủa VNCH đầy căm thù, cả bè lũ “Thiệu, Kỳ, Khiêm”, cả quân dân cán chính VN Cộng hoà là “nguỵ quân, nguỵ quyền, kẻ thù của nhân dân,” “máu kêu trả máu, đầu kêu lấy đầu”. Như Kim Jong-un chưởi TT Mỹ lớn tuổi như cha y mà y gọi là chó, là lão già Mỹ bịnh tâm thần.Còn lời tuyên bố của TT Trump tuy nhẹ nhàng hơn về chữ nghĩa, nhưng quyết liệt về ý chí bảo vệ quốc gia dân tộc Mỹ và đồng minh. An ninh của đất nước, nhân dân Mỹ và quân đội Mỹ không thể, không bao giờ là vấn đề thương lượng.Mâu thuẫn do CS Bắc Hàn gây ra về an ninh quốc gia dân tộc đến giờ phút này đã làm cho Mỹ và đồng minh và đối tác của Mỹ trở thành mâu thuẫn một mất một còn, ai thắng ai, ai chậm bắn là chết, chớ không là đề tài thảo luận, thỏa hiệp, dù chánh trị Mỹ lấy thoả hiệp làm gốc. Nga và TC gốc CS, vốn luôn bảo kê cho CS Bắc Hàn, luôn kêu gọi Mỹ đàm phán với CS Bắc Hàn, tránh chiến tranh là giả đạo đức, muốn cứu CS Bắc Hàn, lợi cho CS Bắc Hàn, có thì giờ kiện toàn bom nguyên tử và hoả tiễn tấn công Mỹ, Nhựt. Hàn Quốc.Còn CSVN bật đèn xanh cho “báo đài” hù doạ Mỹ, nếu Mỹ đánh CS Bắc Hàn thì sẽ bị thảm hoạ nguyên tử, Seoul bị tàn phá thành tro bụi.Người ngoại cuộc, ngoại quốc, kể cả báo chí Mỹ và các nước như Pháp không đủ tài liệu an ninh, tình báo, không am tường tương quan lực lượng, tình hình chánh trị, thế nước lòng dân của các nước trong cuộc. Họ cũng không có một chút trách nhiệm với đất nước, nhân dân, quân đội Mỹ -- thì không có quyền nói vào, nói ra, muốn dạy khôn, nhắc khéo nhân dân và chánh quyền Mỹ.Nếu CS Bắc Hàn tấn công, Mỹ chết, Nhựt chết, Nam Hàn chết; TC và Nga đâu có sao. Tập cận Bình, Putin còn mừng nữa là đằng khác. Lãnh đạo các nước ấy đâu có chịu trách nhiệm bảo quốc an dân là nhiệm vụ, căn bản, cốt lõi của chánh quyền mà nguyên thủ quốc gia như tổng thống Mỹ phải chịu trước chánh quyền nhân dân và quân đội Mỹ.Tấn công, hay không tấn công, hoặc chưa tấn công, tấn công thế nào CS Bắc Hàn là chuyện của tổng thống Mỹ, Quốc hội Mỹ được dân Mỹ bầu, của Quân đội Mỹ vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh, cân phân, tính toán. Đó là bí mật quốc gia, chớ không phải đề tài, đề luận, của báo chí, của các tổ chức nghiên cứu, và ý kiến của các nước ngoài cuộc.Vần đề căn bản, quan trọng nhứt của chánh quyền một nước là vấn đề bảo quốc an dân. Không thể, không phải, không bao giờ là vấn đề thương lượng. Một chánh quyền quốc gia của dân vì dân, do dân, như Mỹ, một tấc đất cũng không được nhường cho nước khác, một sinh mạng của một công dân, dù núi xương sông máu cũng nhứt quyết chiến đấu bảo vệ.Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley giải trình, "Chúng ta hiện đã hết sạch tất cả những gì chúng ta có thể làm tại Hội đồng Bảo an". "Nếu Triều Tiên tiếp tục hành vi liều lĩnh này, Mỹ phải tự vệ hoặc bảo vệ các đồng minh. Triều Tiên sẽ bị huỷ diệt và chúng ta biết không ai trong chúng ta muốn điều đó. Không ai trong chúng ta muốn chiến tranh".Ngay sau cảnh báo “hủy diệt hoàn toàn” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ hé lộ về một loại vũ khí bí mật nhằm vào CS Bắc Hàn. Tờ The Korea Herald ngày 20.9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố nước này sở hữu một vũ khí “động năng” có thể dùng đối phó CS Bắc Hàn mà không gây nguy hại cho thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Nhưng dĩ nhiên, Tướng Mattis, Bộ Trưởng QP Mỹ không tiết lộ cụ thể về loại vũ khí bí mật này.Tổng thống Donald Trump có nhiều lựa chọn về giải pháp quân sự với Triều Tiên, từ các hành động "không hủy diệt" như phong tỏa hàng hải nhằm củng cố cấm vận cho đến tấn công mạng cũng như đưa những vũ khí mới của Mỹ đến Hàn Quốc, nơi Mỹ đang duy trì 28.500 lính. Tổng thống Trump từng nói "bóng gió" xa gần rằng nếu Mỹ sử dụng vũ khí hủy diệt, Triều Tiên sẽ không có cách nào để chống trả. Ông sử dụng những từ ngữ như "hỏa lực và thịnh nộ”.Hôm 17/9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết Hội đồng Bảo an đã không còn giải pháp nào khác để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên và rằng Mỹ có thể chuyển vấn đề này cho Bộ Quốc Phòng Mỹ giải quyết. Đồng minh Nam Hàn của Mỹ muốn Mỹ tái trang bị vũ khí nguyên tử cho mình. Tướng Mattis cho biết "Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cởi mở với các đồng minh về bất cứ vấn đề nào mà họ muốn trao đổi."Bộ QP Mỹ như đã thấy đã khởi động các cuộc diễn tập ném bom với quân đội Hàn Quốc, với 2 máy bay ném bom B-1B cũng như các chiến đấu cơ F-35 bay qua bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là màn thị uy, thám thính, trinh sát trận địa sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hoả tiễn lần thứ 15 hôm 15/9 cũng như vụ thử nguyên tử lần 6 hôm 3/9./.(VA)