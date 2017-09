Amazon Mở Trận Chiến Chống 60% Hàng Giả Toàn Cầu Từ TQ

Mark Lopreiato – nhà sáng lập công ty sản xuất thiết bị nâng đồ đa năng Forearm Forklift, nhớ lại: khoảng 7 giờ sáng ngày 14/11/2016, ông đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ 2 vị giám đốc điều hành Amazon. Mark Lopreiato kể: “Giọng điệu của họ giống như là có tin tốt muốn thông báo. Sau đó, họ bảo là: Công ty của ông sẽ là một phần trong vụ kiện đầu tiên của Amazon với bên thứ 3”.Vụ kiện tụng được đề cập đến là một loạt tranh chấp mà Amazon đã khởi xướng chống lại 2 nhóm thương nhân bị buộc tội bán hàng giả qua nền tảng giao dịch thương mại điện tử của hãng. Mark Lopreiato đã trở thành gương mặt đại diện của vụ tranh cãi giữa Amazon và những kẻ sao chép một tháng trước khi phóng viên Ari Levy của đài CNBC đăng tải câu chuyện về việc công ty của ông đang bị hủy hoại bởi những đối thủ cạnh tranh bán hàng giả trên Amazon.Trong bài báo có tựa đề “Những kẻ sao chép trên Amazon khiến việc kinh doanh của ông này lâm vào bờ vực phá sản như thế nào”, Levy nhấn mạnh rằng: “Một lần nữa, những sản phẩm bán chạy chủ lực của Forearm Forklift – nhà cung cấp thiết bị nâng và vận chuyển đồ đa năng – vốn đang có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ truyền thống, bao gồm Wal-Mart, Target và AutoZone, đã bị những kẻ sao chép làm giả và bán phá giá trong suốt hơn nửa thập kỷ, và chủ yếu diễn ra trên Amazon. Bọn họ đã sao chép sản phẩm được cấp bằng sáng chế, sử dụng tên, hình ảnh, nhãn hiệu dưới cái tên Forearm Forklift, và bán với giá rẻ hơn rất nhiều”.Chưa đến 1 tháng kể từ sau bài báo của Levy, Amazon đã đệ trình vụ kiện mang tính lịch sử cùng với danh sách những người bán hàng, mà theo hãng là đã góp phần trong việc cố ý sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán các sản phẩm Forearm Forklift giả mạo.Nhìn lại “Giấc mơ Mỹ” mang tên Forearm Forklift. Mark Lopreiato đã nảy sinh ý tưởng về Forearm Forklift hồi năm 1997, khi đang làm việc ở vị trí người vận chuyển tại quê nhà California. Vì cần một phương tiện để vận chuyển đồ đạc và những dụng cụ quá nặng mà không thể di chuyển bằng tay, Mark Lopreiato đã thiết kế ra một loại dây đai có thể giúp con người sử dụng cấu trúc xương cánh tay và đòn bẩy thay thế.Dù ý tưởng đằng sau Forearm Forklift có vẻ đơn giản như một chiếc bánh xe, nhưng từ trước đến nay, chưa có ai từng bán nó ra thị trường. Mark Lopreiato đã thay đổi điều này bằng cách ghi danh cấp bằng sáng chế cho sản phẩm, đặt tên thương hiệu và thiết lập dây chuyền sản xuất. Sau đó, ông đã đi đúng hướng, dành rất nhiều năm tham dự các cuộc triển lãm thương mại, thậm chí còn tạo ra một chương trình quảng cáo trên truyền hình mang tên “As Seen On TV”, nhằm thu hút sự chú ý cho sản phẩm, và cuối cùng đã thành công với việc thành lập công ty.Công việc bắt đầu suôn sẻ, các sản phẩm Forearm Forklifts được phân phối tại các nhà bán lẻ tên tuổi như Home Depot và U-Haul. Mark Lopreiato cũng bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động. Đến năm 2008, công ty của ông đã thu được 4 triệu USD doanh thu mỗi năm, Mark Lopreiato được coi như người đã tạo ra các sản phẩm Forearm Forklifts.Đây chính là ví dụ điển hình cho “Giấc mơ Mỹ”: Một bác sĩ thú y từng phục vụ trong quân đội Mỹ, sau khi về hưu đã có một ý tưởng tuyệt vời, xây dựng một công ty, nỗ lực làm việc chăm chỉ và cuối cùng đã đạt được thành công. Tuy nhiên, giấc mơ đó đã không kéo dài quá lâu trong kỷ nguyên thương mại điện tử.Và cuộc chiến chống lại những “kẻ sao chép” bùng nổ. Vào những năm 2011 - 2012, Mark Lopreiato bắt đầu nhận thấy các sản phẩm Forearm Forklift bị làm giả đang được bán trên Amazon, và vấn đề ngày càng gia tăng. Thậm chí, có thời điểm, có tới 100 sản phẩm giả mạo được tìm thấy trên Amazon.Trong nhiều trường hợp, hàng giả được bán như những sản phẩm chính hãng và nằm trong cùng 1 trang với sản phẩm Forearm Forklift thật, với cùng hình ảnh, cùng mô tả, cùng nhận xét, khiến nhiều khách hàng mua chúng đều tưởng rằng mình đã mua được hàng chính hãng.Trên Amazon, cũng như bất cứ nơi nào khác, khi các sản phẩm bình đẳng như nhau, khách hàng sẽ có xu hướng bị thu hút bởi những mặt hàng có giá thấp nhất; và hàng giả của Lopreiato bắt đầu cuộc chiến cạnh tranh về giá với ông, đẩy công ty ông đến bờ vực phá sản.Mark Lopreiato giải thích: “Một người mua sắm bình thường trên Amazon sẽ không thể nhận thấy sự khác biệt. Danh sách sản phẩm của tôi luôn là những mặt hàng đắt tiền nhất, vì chúng tôi còn phải trả tiền lương cho người lao động, chúng tôi phải trả tiền bảo hiểm trách nhiệm thương mại, phí bản quyền, và tiền làm hình ảnh, tiền ghi danh nhãn hiệu… Trong khi đó, bọn sao chép Trung Quốc chỉ việc lấy cắp hình ảnh của chúng tôi, tên ghi danh thương hiệu của chúng tôi, họ không phải trả bất cứ chi phí nào cả. Chúng lấy mọi thứ từ chúng tôi, sau đó bán sản phẩm với giá cả chỉ bằng một nửa”Sau đó, Lopreiato nhận thấy doanh thu hàng năm của công ty đã sụt giảm 30%. Điều này khiến ông buộc phải thu hẹp hoạt động kinh doanh và sa thải hơn một nửa lực lượng lao động. Lợi nhuận của Forearm Forklift chỉ còn 500 USD/năm. Thậm chí, ngay cả khi được xuất hiện trên chương trình ‘Try It and Buy It’ của Đài ABC Buổi Sáng, nơi các sản phẩm có cơ hội đến với hàng triệu khách hàng tiêu dùng trên cả nước, đối với Lopreiato, đó vẫn là một trải nghiệm cay đắng, vì tất cả những người xem muốn mua hàng của Forearm Forklift sẽ lại hội nhập lên Amazon.com và… gặp hàng giả.Tuy nhiên, Mark Lopreiato đã bắt đầu cuộc chiến với hàng giả thông qua biên bản đề xuất của Amazon. Về cơ bản, như một phần của quy trình báo cáo sản phẩm giả mạo trên Amazon, ông đã mua thử một sản phẩm giả mạo của những kẻ sao chép. Việc mua thử nghiệm sẽ giúp các doanh nhân chính thống biết được dòng tiền thu được từ hàng giả đang đổ về đâu. Trong trường hợp của Mark Lopreiato và rất nhiều doanh nhân khác, dòng tiền được truy ngược lại từ Trung Quốc – nơi có tới hơn 60% sản phẩm sao chép trên toàn thế giới.Ngoài ra, theo nghiên cứu của Juozas Kaziukenas từ Marketplace Pulse, các thương nhân Trung Quốc hiện chiếm 25% người bán hàng trên Amazon USA, và có thể cũng chiếm tới 25% dung lượng thị trường toàn cầu.Nguoivietphone.com.