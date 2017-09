Đại Hội Toàn Thế Giới 2017: Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt

Trong Đại Hội của Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt toàn thế giới.Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Seafood Place Restaurant, 12181 Brookhurst Street, Garden Grove, Ca 92840 Đại Hội Toàn Thế Giới Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt 2017 với Chủ đề:“ Nét Đẹp Quê Hương” đã diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017 tại nhà hàng Seafood Place Restaurant, 12181 Brookhurst Street, Garden Grove, Ca 92840 , với sự tham dự ngoài một số qúy Thầy, Cô và các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt còn có một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các Hội cựu Nữ Sinh Gia Long, Trưng Vương, Liên Trường Trung Học, các cơ quan truyền thông.Thầy cô có: GS. Vũ Ngọc Mai, Lê Thị Thu, Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Ngọc Đường, Phó Đức Long, Nguyễn Thị Tịnh…Sau phần nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do các cựu nữ sinh LVD thực hiện, sau đó toàn ban hợp ca Lê Văn Duyệt lên hát bản “Lê Văn Duyệt” hành khúc.Tiếp theo cựu học sinh Đặng Kim Kiểm, Hội Trưởng, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị quan khách, qúy Thầy, Cô, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông và đồng môn. Chị hội trưởng tiếp: “Một cánh én không làm nên mùa Xuân, sự thành công hôm nay một phần cũng nhờ vào sự đóng góp của các anh rễ, xin ghi nhận và cảm tạ tấm lòng thương mến của qúy anh. Cứ mỗi lần gặp nhau ở hải ngoại, chúng ta lại nhớ đến ngôi trường Lê Văn Duyệt thân yêu ngày cũ, chúng ta mong sao cho quê hương sớm có tự do dân chủ để chúng ta có ngày họp nhau tại quê nhà.Sau đó chị mời các thành viên trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2018 lên ra mắt quan khách cùng thân hữu trong số có:Hội trưởng, Cựu Nữ Sinh (CNS) Đặng Thị Kim Kiểm; Phó Hội Trưởng, CNS Cao Minh Châu; Tổng Thư Ký, CNS Huỳnh Thị Kim Phượng, Thủ quỹ, CNS Phạm Mai Lan và nhiều các trưởng tiểu ban chuyên môn.Tiếp theo Ban tổ chức mời các Thầy Cô lên sân khấu để các cựu Nữ sinh lên tặng hoa ghi nhớ công ơn Thầy, Cô, tỏ lòng “Tôn Sư Trọng Đạo”.Giáo Sư cố vấn Vũ Ngọc Mai thay mặt qúy vị Giáo Sư lên phát biểu, Bà nói, trong tinh thần: “Nghĩa Thầy Xưa, Tình Bạn Cũ” Bà đã khen ngợi các em cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt lúc nào cũng thể hiện được tình nghĩa đối với Thầy Cô cùng các đồng môn trong tinh thần thương yêu, đoàn kết để duy trì sinh hoạt của hội trong những năm qua.Bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn, cùng xem chương trình văn nghệ đặc sắc do các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt và các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Mở đầu chương trình văn nghệ với bản hợp ca “Hồn Vọng Phu” do Ban hợp ca Lê Văn Duyệt trình diễn. Đặc biệt chương trình văn nghệ có Hoạt cảnh “Lời Mẹ Âu Cơ” do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt trình diễn. Xen lẫn chương trình văn nghệ có Fashion Show với Liên Khúc Nét Đẹp Áo Dài.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ trước khi chia tay.Được các chị trong ban tổ chức cho biết, mỗi lần họp mặt là dịp để nhắc nhở kỷ niệm xưa, đồng thời cũng là dịp để thể hiện tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” và thắt chặt tình thân ái giữa các đồng môn đã một thời dưới mái trường thân yêu mang tên Lê Văn Duyệt.Ngoài ra cũng là buổi gây quỹ để gửi quà biếu quý cựu Giáo Sư, cựu nhân viên cũng như các cựu Nữ Sinh đang gặp khó khăn tại quê nhà.Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt-được thành lập đầu tiên vào năm 1991 do cựu nữ sinh Trần Thị Thanh Tâm, sáng lập.Đại hội tổ chức hằng năm, hội viên về từ khắp mọi nơi trên thế giới, trung bình có khoảng 300 người tham dự Đại Hội, trong đó có Quý vị Giáo Sư và cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt.Bắt đầu từ năm 2012 Hội Ái hữu trường nữ trung học Lê Văn Duyệt đã được Hội Lê Văn Duyệt foundation mời cùng chung tổ chức ngày vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt để đồng hương có dịp tưởng nhớ đến ngài, cũng như ngày Tôn Sư Trọng Đạo để bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc cổ truyền tại hải ngoại.Đặc biệt, để nói lên tấm lòng hướng về quê hương, ca tụng những nét đẹp đặc thù, cao quý của Quê nhà và nỗi nhớ thương ngôi trường cũ.