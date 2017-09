VIET LOVE cứu trợ nạn nhân bão lụt Texas

Thanh Thư thực hiện





Việt Love Foundation đã tổ chức một chương trình cứu trợ nạn nhân bão Harvey thành công vào ngày Thứ Sáu 8 tháng 9,2017 lúc 3 giờ chiều tới 10 giờ đêm tại bãi đậu xe Saigon Performing Art, thành phố Westminster, California.



Cơn bão Harvey sau khi tàn phá thành phố Houston của tiểu bang Texas, USA đã tạo lụt lội, úng thủy và gây thiệt hại đến hàng ngàn ngôi nhà, hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng cần đến sự giúp đỡ về nhân lực cũng như tài chánh. Để chia sẻ nỗi đau chung, với tinh thần tương trợ, Viet Love Foundation, Premiere Entertainment và US Milenium , các anh chị em ca nghệ sĩ hải ngoại, các thiện nguyện viên, các cơ sở thương mại và các đài truyền hình truyền thông cùng đứng ra bảo trợ buổi đại nhạc hội ‘Viet Love for Texas.’”







Pic 1 Sân khấu Viet Love ngoài trời

Pic 2 Khán giả vào lúc 5:00PM

Pic 3 Thành Lễ, Thanh Hà, Thanh Hằng trong "Hòn Vọng Phu"

PIc 4 Ca sĩ Quốc Anh

Theo tổng kết sơ khởi, ban tổ chức cho biết vào lúc 10:00PM, cùng ngày Việt Love Foundation đã thu được do sự đóng góp của đồng bào toàn quốc và thế giới một số tiền lên đến 300,000 US Dollars. Tổng số chính thức tiền thu được sẽ được BTC đúc kết và thông báo sau. Theo lời anh Lâm Huy Vũ, trưởng ban tổ chức, số tiền này sẽ không chuyển giao 100% cho một tổ chức thiện nguyện nào mà chia ra cho 5, 6 hội đoàn lớn khác nhau như Hồng Thập Tự, Salvation Army, United Nations hay một nơi khá tin cậy như tổ chức thiện nguyện của Tổng Thống Jimmy Carter hay tổ chức do 5 vị Tổng Thống Mỹ đứng ra thành lập..v..v.. Khi được hỏi số tiền này có phải dành riêng cho cộng đồng người Việt bị nạn bão lụt không? Anh Vũ cho biết, theo đúng tinh thần gây quỹ cứu trợ từ lúc thành lập đến giờ của Viet Love, tổ chức giúp đỡ mọi người, mọi sắc dân không phân biệt chủng tộc màu da nên hội trao tiền lại cho các cơ quan hay tổ chức thiện nguyện khác nhau.

Anh Vũ thêm, “Đây là lần thứ 5 Viet Love tổ chức đại nhạc hội gây quỹ. Vì quá gấp gáp, nên BTC chỉ có hơn 10 ngày để thực hiện. Hội chúng tôi không gặp gỡ và tổ chức gây quỹ thường xuyên, đôi khi 3,4, hay 5 năm một lần tùy theo những vụ bão lụt, sóng thần hay thiên tai. Trong những buổi như thế này chúng tôi nhận được rất nhiều nhiệt tâm, sự hưởng ứng và đóng góp của nhiều hội đoàn khác nhau và họ rất trẻ. Chúng tôi có thể tự hào là qua 4 kỳ vừa qua chúng tôi đã gởi được số tiền quyên góp trên, dưới, một triệu đô cho các tổ chức thiện nguyện ở các nơi có thiên tai xảy ra. Điều khích lệ là chúng tôi được các đài TV và trên 80 ca nhạc sĩ bảo trợ và không lấy một đồng thù lao.”

Pic 5 Người cho và người nhận đều cười tươi

Pic 6 MC Ca sĩ Thanh Thảo

Pic 7 Ca sĩ nhí

Pic 8 Tuổi trẻ VN làm việc thiện

Khi được hỏi có các ca sĩ nổi tiếng nào đóng góp, anh Vũ từ chối tiết lộ, vì các ca sĩ đóng góp có người chuyên nghiệp, có người nghiệp dư, có người nổi tiếng cũng như không nổi tiếng. Tất cả theo điều lệ chỉ được lên sân khấu một lần rồi xuống, vì chương trình bắt đầu trễ vào lúc 4 giờ chiều.

Các vị dân cử như Tạ Đức Trí, Tyler Diệp, Bùi Kỳ Phát đều có lên diễn đàn phát biểu và kêu gọi đóng góp. Những cơ sở thương mại buôn bán lớn, trung tâm băng nhạc, cũng như các tư nhân hiện diện hay không hiện diện đều có đóng góp và được xướng tên liên tục bởi các MC. Có cả trăm thiện nguyện viên đến giúp. Họ làm đủ thứ việc, giữ điện thoại cho người gọi vào ủng hộ, bưng những thực phẩm và nước uống của gian hàng fast food đến mời khán giả ngồi xem mua ủng hộ, số tiền thu được đều bỏ vào quỹ cứu trợ. Có rất nhiều các em trẻ vào tuổi 18, 20 còn đi học, và cả các em khuyết tật của tổ chức Ngọc Trong Tim đến bưng nước, cà phê và thùng tiền đi quyên góp.

Tôi may mắn được gặp cô MC trẻ Uyển Diễm, là một tình nguyện viên vừa bước ra một phòng kín không cho phép ai vào, kể cả giới báo chí truyền thông (ngoại trừ các thiện nguyện viên). Tôi hỏi cô phụ trách việc gì trong đó. Cô trả lời “Hôm nay Uyển Diễm ngồi bắt phone đằng sau hậu trường sân khấu. Trong đó hiện có 20 thiện nguyện viên từ khoảng 4 giờ tới giờ là 5 giờ, ngồi bắt phone của những người gọi vào cho tiền. Họ từ khắp nơi về đây để giúp. Hiện giờ trên computer ghi số tiền quyên được lên tới trên 22 ngàn đô”.

Pic 9 Người khuyết tật làm việc thiện

Pic 10 Ca sĩ Quốc Anh quyên tiền

Pic 11 Khán giả vào lúc 8 giờ tối

Pic 12 Kịch sĩ Thuý Nga làm MC

Một màn trình diễn của tổ chức Ngọc Trong Tim rất ấn tượng được người xem vỗ tay nhiệt liệt. Ca sĩ Thành Lễ hoá trang làm tượng đá người vọng phu ôm con đứng trên bục, còn hai cô ca sĩ bị khuyết tật Thanh Hà và Thanh Hằng đứng dưới hát bài hát thật cảm động.

Ca sĩ Thành Lễ đã tâm sự với tôi về màn trình diễn như sau, “Ngoài biến cố 9/11 đã xảy ra, nước Mỹ gần đây chịu nhiều thiên tai, nhất là trận bão ở Houston, giờ lại đến Florida. Không riêng gì T Lễ mà cả nước Mỹ, ai cũng buồn. Là 1 người VN, em mang ơn nước Mỹ, mấy hôm nay trong lòng em buồn đau lắm. Trên sân khấu em và chị em Thanh Hà, Thanh Hằng vừa diễn mục “Hòn Vọng Phu” và bài hát “Tấm lòng nhân hậu”. Câu chuyện “Hòn Vọng Phu” là huyền thoại nói về người mẹ ôm con đợi chồng hoá đá, nhưng nó cũng là một liên tưởng tới tấm lòng người mẹ đối với đứa con trong một tấm hình. Tấm hình người mẹ ôm chặt đứa con vào lòng vừa được cứu thoát trong trận bão Harvey ở Houston là câu chuyện thật. Em mong muốn mọi người hãy yêu thương những mảnh đời bất hạnh, gặp phải cơn bão không nhà, không cửa, gọi vào chia sẻ, giúp đỡ, quyên góp, và làm những gì khả năng có thể.”

Càng về đêm chương trình càng hay, càng súc tích và số người tan sở làm về đến ủng hộ càng đông. Các ca sĩ cũng đến đứng chật khu dành riêng cho ban nhạc và ca sĩ. Mọi người say sưa theo dõi chương trình, số tiền quyên góp cứ tăng dần theo những tấm lòng vàng.

Việt Love vẫn nhận thêm quyên góp, Quý Đồng Hương có lòng xin gọi hay liên lạc về:

Viet Love Foundation

9315 Bolsa Ave#166

Westminster, CA 92683

Tell: 888-339-8247





Thanh Thư thực hiện