SEOUL - Giới lãnh đạo Nam Hàn tin rằng thế giới tiếp tục chứng kiến các hành động khiêu khích của Bắc Hàn trong nửa đầu Tháng 10, trước kỷ niệm ngày thành lập đảng CS Bắc Hàn và đại hội đảng CS Trung Quốc họp mỗi 5 năm. Trong buổi họp với TT Moon Jae-in trong ngày Thứ Năm, cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong nói: sẽ thấy hành vi gây hấn của Pyongyang giữa ngày 10 và 18-10. Nhưng, ông Chung

Vi AnhCác đội banh bầu dục thuộc National Football League (NFL) hôm Chủ Nhật rồi một số lớn cầu thủ không tham dự lễ chào quốc kỳ Mỹ, quốc ca Mỹ bằng cách không đứng nghiêm, tay để trên ngực, chào kính. Trái lại họ quỳ, ngồi xuống đất khoác chặt tay bày tỏ sự phản đối việc Tổng Thống Mỹ Donald Trump lên tiếng kêu gọi người hâm mộ tẩy chay các đội nào không có biện pháp kỷ luật đối với các cầu thủ bày tỏ sự phản kháng. Không phải các đội cầu thủ NFL của Mỹ chỉ bày tỏ sự phản đối lúc chào quốc kỳ Mỹ ở các vận động trường Mỹ, mà cũng có thái độ và hành động như thế ở London, Anh. Không phải cầu thủ NFL của Mỹ làm thế lần đầu mà hồi năm ngoái đã làm thế để phản đối Cảnh sát bắn chết một người Da Đen mà Cảnh sát cho là nguy hiểm có thể gây nguy hại tánh mạng của người thi hành luật pháp.TT Trump đưa ra một loạt các phát biểu cuối tuần này để chỉ trích các cầu thủ không chịu đứng nghiêm trong phần chào quốc kỳ. “Nếu người hâm mộ NFL không đến xem các trận đấu cho tới khi các cầu thủ chấm dứt sự thiếu tôn trọng đối với lá cờ và quốc gia chúng ta, mọi người đều thấy có sự thay đổi nhanh chóng.” Ông Trump cho hay qua Twitter vào sáng Chủ Nhật, “Đuổi hay ngưng việc họ!”TT Trump lên tiếng với tư cách là vị tổng thống Mỹ, người có trách nhiệm bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước và nhân dân Mỹ mà quốc kỳ là biểu tượng cao trọng nhứt. Như hồn thiêng sông núi Hoa kỳ. Như biểu tượng của quốc dân Mỹ. Là Tổ Quốc Mỹ, bao nhiêu người Mỹ sống chiến đấu, hy sinh mạng sống cho Tổ Quốc Mỹ.Các cầu thủ của các đội của NFL có thể là người Da Den, Da Trắng, Da Vàng, nhưng đều là công dân Mỹ. Trước khi thành cầu thủ Mỹ, ngôi sao Mỹ, những cầu thủ, danh thủ này là người Mỹ. Những cầu thủ này có thể thích hay ghét, chống hay binh TT Trump, nhưng không có quyền coi thường quốc kỳ và quốc ca Mỹ. Chánh quyền của dân, vì dân, do dân Mỹ không ngăn cản những cầu thủ này bỏ xứ Mỹ ra đi, theo các đội của ngoại quốc, thù lao cao hơn. Nhưng quốc dân Mỹ không chấp nhận người Mỹ coi thường quốc kỳ Mỹ. NFL chỉ là một tổ chức thể thao, có thể có một số người Mỹ dầu được khán giả trong ngoài nước ái mộ cũng không thể, không có quyền, không có tư cách coi thường quốc kỳ là biểu tượng cho đất nước, nhân dân mà hàng triệu triệu công dân yêu nước đã chiến đấu bỏ mình, núi xương sông máu đế lập quốc, giữ nước, mà quốc kỳ Mỹ, quốc ca Mỹ là biểu tượng.Tổng thống Mỹ là người cầm đầu một chánh quyền do dân bầu lên, cầm quyền trong 4 hay 8 năm. Quan chỉ nhứt thời, dân mới vạn đại. Đất nước, nhân dân Mỹ là vạn đại. Quốc kỳ, quốc ca là biểu tượng của đất nước. Người Mỹ ghét tổng thống, đối lập với chánh quyền Cộng Hoà hay Dân chủ, do một tổng thống lãnh đạo mà khinh miệt quốc kỳ, chống chào quốc kỳ Mỹ, đốt cờ Mỹ là chống quốc dân trong đó có mình - đó là loạn hành, không phải tự do.Ai cũng biết chỉ có Loài Người là linh vật tự làm ra văn hoá cho mình để xã hội mình cùng sống chung theo chuẩn mực đó. Loài thú như ong, kiến có lối tổ chức tinh vi như ong chúa chỉ đẻ, kiến thợ chỉ xây, ông lính chỉ tác chiến. Nhưng lối tổ chức đó không phải là văn hoá, mà là phản xạ lưu truyền riết thành bản năng. Trái lại văn hoá của Con Người không phải là phản xạ, không di truyền, mà do bắt chước và học hỏi nên có nhiều thay đổi. Quốc kỳ là biểu tượng của Tổ Quốc, của nhân dân và chánh quyền. Loài người tiến bộ, xã hội văn minh tôn kính quốc kỳ gần như biểu tượng tôn giáo.Quốc kỳ được một số nhà xã hội học đánh giá như một biểu tượng thiêng liêng gần như tôn giáo. Nguời Mỹ gốc Việt mất nước vào tay CS do một số người Việt du nhập chủ nghĩa CS ngoại lai. Người Việt không sống được với CS nên phải gạt nước mắt rời quê cha đất tổ ra đi ngoại quốc để tỵ nạn CS. Định cư tại một số nước tự do, dân chủ như Mỹ, cách nước nhà nửa vòng Trái đất, nhưng người Việt Quốc gia vẫn gìn giữ quốc kỳ đem hồn thiêng sông núi theo mình. Quốc kỳ VN Cộng Hoà vì thế trở thành một biểu tượng cao quí, thiêng liêng.Con người nói chung của cộng đồng Nhân Loại tự do cũng như người Việt ở Mỹ nhận thấy giờ phút đứng nghiêm chào quốc kỳ, hát quốc ca, là rất thiêng liêng, là tưởng niệm, tri ơn những người đã chết vì quốc kỳ của quốc gia dân tộc mình.Người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ châu, Âu châu và Úc châu nhận thấy không có mẫu số chung nào người Việt hải ngoại cảm thấy thuộc về nhau, gần gũi nhau, đoàn kết, gắn bó với nhau hơn quốc kỳ nền vàng ba sóc đỏ. Đứng dưới quốc kỳ như đang ở trong lòng dân tộc, cùng cảm thấy mình cùng là con của một Mẹ Việt Nam, cùng một lý tưởng, một lập trường Quốc Gia. Và không có sự xúc phạm tập thể nào đối với người Việt hải ngoại trầm trọng như sự xúc phạm quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ.Nên người Việt ở Mỹ không ít người dù thích xem các trận đấu bóng bầu dục của các đội của NFL Mỹ, cũng bất bình trước thái độ và hành động miệt thị quốc kỳ, quốc ca Mỹ.Hầu hết các đoàn thể Mỹ gốc Việt, công dân và thường trú nhân Mỹ gốc Việt, không phân biệt đảng phái Cộng Hoà hay Dân Chủ, chánh quyền Obama hay Trump, đều tôn kính quốc kỳ, quốc ca Mỹ, Việt nền vàng ba sọc đỏ của mình, đã biến thành nghi thức long trọng chào kính quốc kỳ Viẹt Mỹ, và tưởng niệm anh linh tử sĩ VN và hơn 58 ngàn tử sĩ Mỹ đã hy sinh mạng sống giúp cho người Việt bảo vệ tự do, dân chủ của người Việt trong Chiến Tranh VN.Tin Reuters hôm Thứ Năm, 28 tháng 9, cho biết rằng Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ là Dân Biểu Paul Ryan đã lên tiếng hôm Thứ Năm rằng việc biểu tình phản đối của các cầu thủ của Hội National Football League được hiến pháp bảo vệ qua tự do ngôn luận, nhưng quyết định của họ quỳ gối trong lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca trong trận đấu là “lầm lạc.”“Rõ ràng người dân có quyền tự do phát biểu cho chính họ,” theo DB Ryan nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Ông nói tiếp rằng nhưng làm thế trước lá cờ Hoa Kỳ, “thì tương tự bạn đang chống lại những lý tưởng của nước Mỹ... Tôi nghĩ việc làm đó là lầm lạc.” (VA)