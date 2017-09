Bàn Tay Sắt VC Siết Tôn Giáo

SAIGON -- Nhà nước CSVN bị Hội đồng Liên Tôn Việt Nam tố cáo: Phản đối đàn áp cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy...Bản tin RFA ghi rằng Hội đồng Liên Tôn Việt Nam vào ngày 27 tháng 9 ra kháng thư phản đối việc đàn áp của cơ quan chức năng Việt Nam đối với một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo và cũng là một cựu tù chính trị, ông Vương Văn Thả và gia đình ông này.Kháng thư do đại diện các vị trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam thuật lại sự việc gia đình ông Vương Văn Thả vào ngày 18 tháng 5 vừa qua bị một lực lượng gồm cả trăm người, trong đó có cả công an sắc phục lẫn không mặc sắc phục và những thành phần bị cho là côn đồ, tấn công bằng vòi rồng.Vào thời điểm đó trong gia đình ông Vương Văn Thả có 9 người gồm 1 cụ bà trên 80 tuổi, 1 cháu bé 6 tháng tuổi, 3 phụ nữ và 3 cậu con trai. Sau đợt tấn công, những người phụ nữ và trẻ em trong gia đình bị nhất được đưa đến bệnh viện; riêng ông Vương Văn Thả, cậu con trai Vương Văn Thuận và hai em Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Nhật Thương bị bắt.Hơn 3 tháng sau, gia đình mới nhận được thông tin 4 người bị giam giữ tại nhà tù Bằng Lăng, Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang.RFA ghi lời một vị đại diện Phật Giáo Hòa Hảo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Điền, cho biết:Khi bị bắt là tại huyện An Phú, tỉnh An Giang nên chúng tôi liên lạc Công an Tỉnh. Thế nhưng nay công an vẫn ‘bí mật’ nên không cho biết. Chỉ có những người đi thăm được thân nhân bị giam giữ nói là ông Thả bị biệt giam và nghe ông than vãn không chịu nổi. Những người này khi gặp thân nhân kể lại và từ đó kể lại cho gia đình ông Thả.Kháng thư của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam cho rằng biện pháp mà lực lượng chức năng sử dụng đối với ông Vương Văn Thả và gia đình là không cần thiết; thậm chí vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu của công dân được công nhận trong Hiến Pháp Việt Nam cũng như Công Pháp Quốc Tế.Ông Vương Văn Thả từng bị kết án tù 3 năm và mãn án vào tháng 8 năm ngoái. Lần đó ông bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân’ theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.Trước khi bị bắt lại vào trung tuần tháng 5 vừa qua, ông Vương Văn Thả bắc loa lên tiếng tố cáo những sai lầm và tội ác của chính quyền Việt Nam hiện nay. Từ đó gia đình ông bị phong tỏa, cắt điện, cúp nước và ném đá, chửi bới, dọa nạt.Bản tin RFA cũng ghi về một bản Phúc trình tôn giáo của Mỹ: những vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo ở VN vẫn tiếp diễn...Ủy hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn giáo Quốc tế- USCIRF vào ngày 27 tháng 9 công bố phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo- tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á- ASEAN.Bản phúc trình có tên ‘Một quyền cho tất cả mọi người: quyền tự do tôn giáo & tín ngưỡng tại ASEAN’. Theo thông cáo của USCIRF thì phúc trình mới nêu ra tình trạng về quyền tự do này tại 10 nước thuộc ASEAN.USCIRF xem xét các biện pháp của khối này và từng quốc gia thuộc khối đối với quyền tự do tôn giáo- tín ngưỡng được nói là một quyền căn bản. Qua xem xét, USCIRF bày tỏ khen ngợi về việc ASEAN đạt được một mức độ nào đó về hợp tác trong khối đa dạng như thế; đồng thời USCIRF cũng nêu ra thực tiễn cần phải cải thiện.Phúc trình mới nhất của USCIRF trong phần về Việt Nam đánh giá chính quyền Hà Nội có tiến hành một số bước để cải thiện điều kiện tự do tôn giáo ở trong nước. Nhiều cá nhân và cộng đồng có thể thực thi quyền này một các tự do, công khai không gặp lo sợ nào.Theo USCIRF thì nhìn chung, tại Việt Nam, những những tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận phát triển tốt hơn những nhóm chưa được thừa nhận. Tuy vậy, những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn, đặc biệt đối với những cộng đồng sắc tộc thiểu số ở khu vực nông thôn của một số tỉnh. Chính quyền Hà Nội hoặc có chỉ thị hoặc cho phép sách nhiễu, phân biệt đối xử với những tổ chức tôn giáo độc lập, không đăng ký...USCIRF nêu trong phúc trình rằng chính quyền Việt Nam cũng thường xuyên nhắm đến những cá nhân và nhóm cụ thể bởi vì niềm tin tôn giáo, thành phần dân tộc, sự ủng hộ cho dân chủ- nhân quyền- tự do tôn giáo, mối quan hệ lịch sử với Phương Tây, hoặc mong muốn độc lập không chịu sự kiểm soát của chính quyền cộng sản.Số này được kể ra gồm Cao Đài Chân Truyền, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Khmer Krom, người Thượng Tây Nguyên, người H’mong, Pháp Luân Công, đạo Dương Văn Mình.Một số trường hợp bị sách nhiễu trong suốt năm 2016 được nêu ra như trường hợp bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Nguyễn Công Chính khi tiếp xúc với Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế David Saperstein. Rồi trường hợp hai người Thượng Tây Nguyên sang Đông Timor tham dự một hội nghị về tự do tôn giáo khu vực là mục sư A Dao và bà Y Bet…