Đụng Xe, Cướp, Hiệu Phó, Rừng Chết, Chó Cắn, Mía, Vỏ Thép

Xuân NiệmNhư dường đi lại trên đường Hà Nội là môn thể thao nguy hiểm cực kỳ, còn nguy nhiều thập phần hơn các môn thể thao phiêu lưu mạo hiểm... Thậm chí chết giữa phố, cũng hệt như phim hành động chớp nhoáng.Bản tin VTC kể rằng: đôi nam nữ tông chết cụ ông đang dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy...Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, qua hình ảnh trích xuất từ camera của các nhà dân quanh đó, ông Đ.M.T phóng với tốc độ rất nhanh và vượt đèn đỏ rồi đâm phải đuôi xe của một cô gái đang chờ đèn xanh khiến cả hai ngã xuống đường.Liên quan vụ việc truy tìm đôi nam nữ tông chết cụ ông đang dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy, tối 28/9, Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.Báo Pháp Luật kể chuyện Bình Định: Tàu lửa tông xe tải, đường sắt tê liệt gần 4 tiếng...Lúc 15 giờ 50 ngày 28/9, đoàn tàu SQN1 lưu hành từ ga Quy Nhơn (Bình Định) đi ga Sài Gòn, khi đến điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang thuộc xã Canh Thuận, huyện Vân Canh thì tông vào xe ben 77C-053.08.Chiếc xe ben bị tàu lửa đẩy đi một đoạn hơn 200 m mới dừng lại, nằm chắn ngang trên đường ray.Bản tin VietnamNet kể chuyện: Dùng súng, bịt mặt xông vào cướp ngân hàng ở Vĩnh Long....khoảng 15h15 ngày 27/9/2017, một đối tượng đội nón bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm vật nghi là súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở KCN Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) yêu cầu nhân viên ngân hàng nằm xuống.Sau đó, đối tượng ném túi xách vào quầy giao dịch yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào.Hoảng sợ các nhân viên ngân hàng làm theo lời đối tượng. Sau khi lấy được tiền, đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Qua thống kê sơ bộ, số tiền bị cướp khoảng 200 triệu đồng.Bản tin Infonet kể: Hiệu phó trường THPT lên facebook kêu cứu vì bị luân chuyển.Bực dọc vì bị chuyển trường khi mới được bổ nhiệm chưa đầy nhiệm kỳ, trên facebook cá nhân ông Vũ Đại Thanh (43 tuổi) Phó hiệu trưởng trường THPT Đào Duy Từ đăng thông tin kêu cứu về việc luân chuyển cán bộ quản lý của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông....Phía Sở GD-ĐT Đắk Nông cho rằng việc ông Thanh đăng tải ý kiến cá nhân lên facebook đã kéo theo nhiều bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng tới ngành.Vì vậy, sở yêu cầu ông Thanh phải gỡ bỏ các bài viết liên quan đến vấn đề này trên facebook cá nhân vì vi phạm những điều đảng viên không được làm.Tuổi Trẻ có tin: Diện tích rừng ngập mặn ở ĐBSCL đã giảm 80%.ĐBSCL đang chịu ba nhóm thách thức lớn trong đó diện tích rừng ngập mặn đã giảm đến 80% trong 50 năm qua trong khi vụ mùa tăng thêm khiến cho đất không có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi.Bản tin SGGP kể: Mất toi 600 tỷ đồng/năm chỉ vì chó cắn.Nếu tiêm phòng cho chó chỉ mất 20.000-40.000 đồng/con nhưng nếu người bị cắn phải điều trị dự phòng thì tốn 1,5-2 triệu đồng/người.Ngày 27-9, tại Bắc Giang, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại (28- 9) với chủ đề “Không còn người chết vì bệnh dại từ năm 2030”....Bộ Y tế cho biết, mỗi ca điều trị dự phòng động vật cắn chủ yếu là chó tốn khoảng 1,5 triệu đồng. Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 400.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế ước khoảng 600 tỷ đồng. Chính vì số tiền khá lớn nên nhiều người dân đã không đi tiêm phòng, dẫn đến hậu quả mỗi năm có khoảng 100 người tử vong do bệnh dại.Báo Thanh Niên kể: Những ngày qua, ông Mai Văn Chương (xã Cát Tiến, H.Phù Cát, Bình Định), chủ tàu vỏ thép BĐ 99179 TS, liên lạc với các cơ quan chức năng phản ánh: nhiều miếng thép trên vỏ tàu sau khi được Công ty TNHH Đại Nguyên Dương phun sơn, bắn cát đều bị rỗ (ảnh), nhiều tấm quá mỏng sẽ không đảm bảo chất lượng.Ông Chương yêu cầu thay mới những tấm thép này. Ngày 27.9, ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương, cho biết: “Cơ quan đăng kiểm đã phối hợp với chúng tôi dùng máy đo lại thép vỏ tàu, đạt tiêu chuẩn họ mới cho bắn cát, phun sơn”.VOV ghi nhận: Diện tích trồng mía thấp nhất trong 10 năm trở lại đây...Chiều 27/9, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ NN&PTNT tổng kết sản xuất niên vụ mía đường 2016-2017. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2016-2017, diện tích mía đạt khoảng 219.000 ha, thấp nhất từ năm 2010 đến nay. Nguyên nhân là do tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ở ĐBSCL, hạn hán ở các tỉnh phía Bắc, khu vực miền Trung và Tây Nguyên.Báo Lao Động kể: Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 đã khép lại với chức vô địch thuộc về trâu số 20 của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.Trải qua 15 trận đấu hấp dẫn, với nhiều miếng đánh hay của các ông trâu, cuối cùng, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cũng tìm được chủ nhân mới là trâu số 20 của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.Coi chừng màn kịch giả đan1h ghen để cướp... Báo Người Lao Động đăng cảnh báo từ An Ninh Thế Giới:“Khiếp sợ đòn giả đánh ghen rồi lột sạch tư trang... Gần đây, trên đường phố đang rộ lên một chiêu thức cướp giả đánh ghen của các "hoạn thư" giả…Phòng PC45 Công an TP SG khuyến cáo: Khi rơi vào các trường hợp tương tự, người bị hại cần bình tĩnh, không tỏ ra sợ sệt, yếu đuối, bởi nếu tâm lý của nạn nhân như vậy sẽ khiến người đi đường lầm tưởng các nạn nhân là người có lỗi thật nên bàng quan không trợ giúp. Khi bỗng dưng bị đánh ghen bất ngờ nạn nhân nên tri hô để mọi người xung quanh biết mình bị cướp để được họ hỗ trợ.Người đi đường khi phát hiện các vụ việc như trên cũng cần hỏi thăm, giúp đỡ nạn nhân trước khi các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường....”Cõi này đáng sợ thiệt...