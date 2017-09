Nơi Cư Trú Của Sinh Viên Du Học Ở Quê Nhà, Vấn Đề Cần Quan Tâm; Những Lời Hứa Cuội Của Ông Trump Về Chương Trình DACA

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Điều chẳng làm ai nghi ngờ về chủ tâm của ban hành pháp Donald Trump đang toan tính giới hạn bất cứ và tất cả di dân hợp pháp đến Hoa Kỳ. Việc thay đổi mới đây về luật chiếu khán (visa) sinh viên du học F1 là một thí dụ điển hình. Hiện đang có nhiều tranh luận trên mạng internet về sự thay đổi về luật lệ Chiếu Khán Sinh Viên. Trên thực tế, chẳng có nhiều thay đổi, chỉ có một phần nhỏ được nhắm đến mà thôi.Các đương đơn xin chiếu khán sinh viên du học bình thường với người giám hộ và cha mẹ đang sinh sống ở Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến những thay đổi luật chiếu khán sinh viên. Tuy nhiên, luật này sẽ gây khó khăn cho những "sinh viên không truyền thống". Từ ngữ "không truyền thống" ở đây có nghĩa là những sinh viên không có những liên hệ gia đình cần thiết ở Việt Nam.Trong điều luật về Thẩm Tra Cư Trú Ở Nước Ngòai, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ nói rằng một đương đơn xin chiếu khán sinh viên không cần phải có nhà riêng của mình mà người này sẽ trở về sau khi học xong. Nếu người này sống với cha mẹ thì nơi cư trú của cha mẹ sẽ được xem là nơi cư trú của đương đơn. Tương tự, đương đơn cũng sẽ phải đáp ứng điều kiện phải có "những liên hệ gia đình gần gũi" và những liên hệ gia đình này sẽ vẫn còn ở Việt Nam vào thời điểm đơn xin chiếu khán được duyệt xét.Luật hiện nay nói rằng nhân viên lãnh sự phải tập trung xem xét kế họach hiện nay của đương đơn sẽ làm gì sau khi hòan tất chương trình học hoặc hòan tất chương trình OPT (tức chương trình xin làm việc một năm sau khi tốt nghiệp và công việc phải liên quan đến ngành đã học). Nói cách khác, các nhân viên lãnh sự phải đoan chắc một cách hợp lý rằng đương đơn có ý định trở về Việt Nam sau khi hòan tất việc học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều có thể xảy ra là sau khi ở Hoa Kỳ một thời gian, đương đơn có thể nộp đơn xin chuyển diện cư trú ở Hoa Kỳ. Nhưng đây không phải là lý do căn bản để lãnh sự từ chối đơn xin chiếu khán sinh viên.Có hai điểm quan trọng khác cần quan tâm. Bộ Ngọai Giao nói rằng "Sinh viên có quyền chọn nơi sẽ theo học nếu được trường chấp thuận". Điều này có nghĩa là người sinh viên có thể học môn học đang có ở Việt Nam hoặc có thể học những môn ngành không thích hợp với đời sống ở Việt Nam.Hơn nữa, nhiều sinh viên du học ở Hoa Kỳ sợ về thăm Việt Nam trong thời gian nghỉ hè vì họ nghĩ rằng có thể gặp những khó khăn khi nộp đơn xin mộc chiếu khán du học mới tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Bộ Ngọai Giao cũng đã nhắc nhở các Tòa lãnh sự rằng họ cần dễ dàng với những sinh viên muốn xin chiếu khán sinh viên mới để có thể thỏai mái qua lại giữa Hoa Kỳ và quê hương của họ. Chính sách này rất hợp lý để khuyến khích sinh viên tiếp tục giữ liên hệ với quê hương của họ nếu họ có thể trở về thỏai mái trong điều kiện cho phép.Chúng tôi vừa nhận được thông tin cho biết nếu người nào đến Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch B2 và nộp đơn xin chuyển sang diện chiếu khán du học F1 trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh, sẽ có thể đưa đến việc bị trục xuất. Vì thế, một lần nữa, chúng tôi khuyên các đương đơn xin chiếu khán du học cần làm đúng cách và nộp đơn xin chiếu khán du học F1 khi còn ở Việt Nam. Những sinh viên truyền thống có cha mẹ ở Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng khi luật thay đổi. Chỉ những sinh viên "không truyền thống" có ít liên hệ gia đình ở Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi nộp đơn xin chiếu khán.Về Những Lời Hứa DACA Của TrumpKhi nào ông sẽ giữ lời hứa? Có thể chính ông cũng không biết luôn!Ngày 13/9/2017. Các nhà lãnh đạo đảng Dân Chú nói rằng đã đạt đến thỏa thuận với Trump để có thể cấp quy chế hợp pháp cho những người thuộc chương trình DACA, còn gọi là "Những Người Ước Mơ" (Dreamers), có khỏang 800.000 di dân đã đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn thơ ấu. Thỏa thuận này cũng sẽ là con đường mang lại quốc tịch Hoa Kỳ cho những di dân trẻ không có giấy tờ hợp pháp được đến Hoa Kỳ khi còn bé nhỏ, và hiện đã tốt nghiệp trung học hoặc có chứng chỉ tốt nghiệp chương trình giáo dục tương đương, và theo đuổi chương trình giáo dục cao hơn, hoặc đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ hoặc đã làm việc hợp pháp trong một số năm.Thỏa thuận này với các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ sẽ bao gồm vấn đề an ninh biên giới nhưng không đòi hỏi quốc hội phải chấp thuận tài chánh cho bức tường ở biên giới Mễ Tây Cơ - Hoa Kỳ.Sau buổi họp, Bí thư Báo chí Tòa Bạch Ốc phổ biến một phát biểu trên mạng Twitter đã chối rằng bức tường biên giới không bị đẩy ra khỏi thỏa thuận để giúp "Những Người Ước Mơ". Bà nói rằng ông Trump chắc chắn không đồng ý lọai bỏ vấn đề bức tường biên giới ra khỏi sự thỏa thuận, nhưng tổng thống nói rõ rằng ông ta sẽ tiếp tục tranh thủ sự phê chuẩn của quốc hội, nhưng có lẽ không nằm trong kế họach giúp "Những Người Ước Mơ".Nhưng chỉ sau đó một ngày họp với khối Dân Chủ, chúng ta thấy gì?Ngày 14/9/2017. Trump lại trở giọng nói rằng "không thỏa thuận" về chương trình DACA; ông muốn có an ninh biên giới "tối đa". Tổng thống Trump nói rằng bất cứ thỏa thuận nào về việc bảo vệ di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ khi còn thơ ấu phải gắn liền với vấn đề an ninh biên giới và ông nói rằng các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ đã sai khi nói rằng đã đạt sự thỏa thuận với ông ta.Ông nói "Chẳng có thỏa thuận nào được thực hiện đêm qua về DACA. An ninh biên giới tối đa sẽ phải được đồng ý để đổi lấy sự chấp thuận của tôi". Trump nói rằng ông và các nhà lãnh đạo Dân Chủ đến "khá gần" sự thỏa thuận đòi hỏi phải có "an ninh biên giới tối đa". Ông nói "Bức tường sẽ đến sau". Kế tiếp, ông lại viết trên mạng Tweeter rằng: "BỨC TƯỜNG, đã xây dựng để thay thế những bức tường và hàng rào cũ kỹ, sẽ vẫn tiếp tục xây".Trong khi du hành qua tiểu bang Florida thăm nạn nhân của cơn bão Irma, Trump lại nói: "Nếu chúng tôi không có bức tường, chúng tôi không làm gì hết".Ngày 14 tháng 9, bà Nancy Pelosi, Lãnh đạo Khối thiểu số Hạ viện, nói rằng con đường đến quốc tịch Hoa Kỳ sẽ phải được bảo đảm trong một đạo luật để bảo vệ những người nhận chương trình DACA, và cho phép họ bảo lãnh thân nhân khi trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ.Ngày 15/9/2017. Bất ngờ sau hai ngày họp với khối Dân Chủ, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ không đồng ý bất cứ một mục di trú nào cho phép di dân dây chuyền. Ông lại viết trên mạng Twitter rằng: "DI DÂN DÂY CHUYỀN không thể được phép là một phần trong bất cứ luật nào về Di Trú".Vì thế, nếu Trump đồng ý đạo luật sẽ giúp cho "Những Người Ước Mơ" con đường trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng sau khi có quốc tịch, họ sẽ không thể bảo lãnh thân nhân. Phía đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ không đồng ý việc này.Những người ủng hộ di dân nói rằng việc chống lại "di dân dây chuyền" là ý đồ muốn chuyển đổi Hoa Kỳ sẽ có ít dân số đa chủng tộc. Nói cách khác, những người chống di dân muốn có nhiều di dân da trắng và ít nhóm người di dân thiểu số không phải là da trắng.Ý tưởng của một số thành viên trong gia đình đến Hoa Kỳ trước và vài năm sau sẽ bảo lãnh thân nhân là một phần quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ từ những năm 1600. Vì thế, di dân dây chuyền đã và đang xảy ra ở Hoa Kỳ gần 400 năm qua. Nhưng bây giờ ông Trump và những người ủng hộ dự luật RAISE muốn giới hạn di dân bằng cách đòi hỏi người di dân phải nói được Anh ngữ và có năng khiếu cao. Điều này có nghĩa là người di dân sẽ hầu hết là người Âu Châu.Trump nói rằng vấn đề di dân cần giảm xuống và cần giới hạn vì nền kinh tế quốc gia và an ninh công cộng. Điều mà ông ta muốn nói thật ra chỉ là không mấy thiện cảm với di dân không phải là da trắng mà thôi.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Nếu một sinh viên trở về Việt Nam thăm gia đình, tại sao Lãnh sự Hoa Kỳ không gia hạn chiếu khán du học F1 cho sinh viên này?- Đáp: Mỗi trường hợp đều khác nhau, rất khó nói vì sao lại xảy ra như vậy. Hầu hết lý do chỉ vì Lãnh sự tin rằng người sinh viên này không học tòan thời gian hoặc đi làm bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.- Hỏi: Nếu thân nhân của sinh viên du học tại Hoa Kỳ hứa sẽ trả tiền học cho sinh viên này, liệu Lãnh sự có chấp thuận không?- Đáp: Tất cả chi phí cho việc du học phải đến từ gia đình của sinh viên ở Việt Nam. Nếu sinh viên này có ý định sống với thân nhân ở Hoa Kỳ thì họ cần viết thư xác minh việc này, nhưng hầu hết số tiền học phải đến từ gia đình ở Việt Nam.- Hỏi: Liệu bức tường biên giới mà ông Trump đề nghị có sẽ ngăn chận tất cả việc nhập cư Hoa Kỳ bất hợp pháp từ Mễ Tây Cơ không?- Đáp: Chẳng có bức tường nào có thể ngăn chận tất cả việc nhập cư Hoa Kỳ bất hợp pháp. Người ta có thể nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp từ nhiều nơi ở bờ biển Tây, bờ biển Đông, vùng Duyên Hải Mễ Tây Cơ hoặc qua ngả Gia Nã Đại. Mục đích của việc đòi xây bức tường biên giới chỉ là để thỏa mãn những người ủng hộ Trump rằng ông đang làm một điều gì đó để ngăn chận di dân bất hợp pháp.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải