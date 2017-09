Trump Giận Vì Bị Đánh Lạc Hướng Ủng Hộ Sai Ứng Viên CH Ở Alabama

WASHINGTON - Trở về sau cuộc vận động gây quỹ tại Manhattan tối Thứ Ba, TT Trum xem chương trình truyền hình Fox News trên phản lực cơ Air Force One vào lúc nhà truyền thông gọi điện thoại ứng viên Roy Moore tranh sơ tuyển ở Alabama, là nhân vật đối đầu ứng viên ưa thích của ông Trump là Luther Strange.Điều diễn ra tiếp theo trên màn ảnh nhỏ là 1 loạt công kích đoàn cố vấn chính trị của ông và nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lãnh đa số CH tại Thượng Viện.Cho tới gần đây, ông McConnell là thế lực vận động dòng chính của đảng CH hậu thuẫn ông Strange, nghị sĩ tại chức tái tranh cử.Các viên chức và cố vấn không chính thức của TT Trump cho biết ông Trump cảm thấy bị đánh lạc hướng bởi ông McConnell trong khi các phụ tá chính trị khuyến khích ông vận động giúp ứng viên Strange. Ông Trump cảm thấy bực bội hơn khi thấy ứng viên Moore nhận đuợc hậu thuẫn từ cựu cố vấn chiến luợc Steve Bannon, là người thường xuất hiện vận động giúp ông Moore như là ứng viên chống lại dòng chính trong đảng.Ông Strange ủng hộ chương trình hành động của TT Trump tại Thượng Viện trong vài tháng làm việc nghị sĩ, nhưng không do yêu cầu từ ông McConnell.TT Trump biết là nhầm nhưng tạm chấp nhận vì thấy Luther là người trung thành, theo tiết lộ của viên chức ẩn danh.Sau thất bại của ứng viên Strange, ông Trump cảm thấy mình đúng và các phụ tá chính trị là sai. Các nguồn khác nhau xác nhận: ông Trump giận ông McConnell và cảm thấy bị ông Bannon “qua mặt”.Tại nội bộ Bạch Ốc, đối tượng bị quy trách nhiệm là chiến luợc gia Ward Baker của nghị sĩ McConnell, và Nick Ayers là chánh văn phòng của PTT – cả 2 viên chức này cùng vận động TT Trump giúp ông Strange.Phóng viên nhận xét: người mà ông Trump không quy trách nhiệm là bản thân ông.Tối Thứ ba, ông Trump đã xoá bỏ các twitter cổ vũ cử tri Alabama bỏ phiếu cho ông Strange để thay thế bằng lời chúc mừng ông Roy Moore với hy vọng ông này tiếp sức định hướng MAGA (là tên tắt của khảu hiệu Make America Great Again).