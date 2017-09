GS Phạm Minh Hoàng Bị CSVN Tước Quốc Tịch, Trục Xuất, Thăm Việt Báo: Bị CSVN Trục Xuất Chỉ Là Thay Đổi Địa Bàn Hoạt Động

Từ phải, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, cô Đặng Thanh Lan, và Đông Xuyến tại tòa soạn Việt Báo. (Photo VB)Giáo Sư Phạm Minh Hoàng tại tòa soạn Việt Báo. (Photo VB)WESTMINSTER (VB) – Trong chuyến đi Mỹ lần này, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, người đã bị chính quyền CSVN tước quốc tịch VN và trục xuất về Pháp vào tháng 6 năm 2017, đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo trên Đường Moran, thành phố Westminster, vào chiều Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2017.Cùng đi với Giáo Sư Phạm Minh Hoàng là Bác Sĩ Đông Xuyến và cô Đặng Thanh Lan. Nhân dịp này GS Phạm Minh Hoàng đã dành cho phóng viên Việt Báo một cuộc trao đổi thân tình về các hoạt động giáo dục, hướng dẫn giới trẻ Việt Nam các kỹ năng lãnh đạo, đấu tranh bất bạo động, và về chuyện ông bị chính quyền CSVN tước quốc tịch và trục xuất về Pháp.GS Hoàng cho biết kể từ khi bị trục xuất về Pháp tới nay, về đời sống vật chất thì vẫn khả quan, nhưng về tinh thần thì vẫn canh cánh không yên chuyện tương lai đất nước. Ông nói đã về hưu và hiện dành nhiều thời gian để tiếp tục con đường tranh đấu và góp phần thay đổi đất nước Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng bị trục xuất chỉ là thay đổi địa bàng hoạt động vì ông vẫn không ngừng tiếp tục tranh đấu bằng nhiều hình thái khác nhau.GS Phạm Minh Hoàng kể rằng năm 2000 khi ông quyết định về lại Việt Nam, sau 28 năm du học, làm việc và sống ở Pháp, ông đã mang theo hoài bảo muốn xây dựng đất nước bằng kiến thức của mình qua lãnh vực giáo dục, cho nên ông đã dạy tại nhiều trường đại học ở Sài Gòn cho đến khi ông bị bắt và ghép tội “lật đổ chính quyền,” vào tháng 8 năm 2010. GS Hoàng khẳng định rằng ngay từ lúc mới trở về VN ông đã có ý định nếu có cơ hội thuận tiện thì sẽ tham chính để thực hiện hoài bảo xây dựng đất nước của mình. Ông nói rằng trong suốt 10 năm dạy học tại VN ông cảm thấy rất hãnh diện và đã làm được một cách thành công tốt đẹp.Được hỏi trong thời gian dạy học tại các đại học ở Sài Gòn ông có khi nào cảm thấy mình bị theo dõi bởi chính quyền CSVN, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng trả lời là có bởi vì đã có lần một người trong trường nói cho ông biết rằng trường có cơ quan theo dõi. Theo GS Hoàng thì người nước ngoài là đối tượng bị chế độ CSVN theo dõi.Giáo Sư Hoàng kể rằng trong thời gian dạy học, ông không bao giờ nói chuyện chính trị với sinh viên trong lớp học, trong trường, mà chỉ trao đổi nhiều vấn đề trong đó có chính trị với sinh viên những lúc sinh hoạt bên ngoài, hoặc các cuộc gặp mặt riêng tư.Theo GS Phạm Minh Hoàng thì ông đã thực sự bị chính quyền CSVN chiếu cố đặc biệt trong chuyến tham dự khóa học do Đảng Việt Tân tổ chức tại Mã Lai Á vào năm 2009. Sau khi từ Mã Lai về VN, Giáo Sư Hoàng tiếp tục dạy về đấu tranh bất bạo động. Và sau đó, vào ngày 13 tháng 8 năm 2010 thì ông đã bị bắt giam đến ngày 10 tháng 8 năm 2011 thì bị kết án tội “âm mưu lật đổ chính quyền.” Ông cho biết rằng suốt thời gian 1 năm tới gần ngày ra tòa mới được gặp luật sư riêng để nhờ bào chữa. Nhưng lúc đó tòa án CS đã có bản cáo trạng gán ghép nhiều tội cho ông trong khi tòa chưa có ra bất cứ phán quyết gì cả. Do đó, GS Hoàng nói rằng ở VN có đầy đủ luật lệ bảo vệ người dân, nhưng trên thực tế những luật lệ đó không được áp dụng đúng. Chẳng hạn, GS Hoàng nói tiếp rằng, luật của CSVN ghi là chưa có tội đối với một người chưa được tòa án phán quyết là có tội, nhưng trường hợp của ông thì tòa đã có bản cáo trạng trước khi xử và ra phán quyết.Được hỏi, trước khi bị bắt và kết tội, ông có nghĩ rằng những việc mình làm sẽ đi đến kết quả đó không, GS Hoàng nói rằng ông không hề nghĩ rằng những việc làm của ông là có tội. Ông cho biết thêm rằng khi xem bản cáo trạng của ông từ tòa án, một sĩ quan cai quản trại giam nơi ông bị giam nói rằng trong này không có gì là có tội cả. GS Hoàng nhấn mạnh rằng tất cả những việc ông đã làm ở Việt Nam như dự khóa học của Việt Tân ở Mã Lai hay dạy về kỹ năng lãnh đạo, đấu tranh bất bạo động, tất cả đều không phải là tội, không có chứng cứ, không vi phạm bất cứ luật lệ nào của chính quyền CSVN hết.Về giới trẻ tại VN, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng cho biết, theo ông, có đến 70% thanh niên Việt Nam đều ý thức rất rõ về hiện tình đất nước, về việc TQ xâm chiếm biển đảo, về sự tham nhũng của cán bộ CSVN từ trên xuống dưới, về thảm họa Formosa, về nạn dân oan, v.v.. Nhưng, GS Hoàng nói rằng từ ý thức đến hành động thì còn cách rất xa. Theo GS Hoàng lý do là vì giới trẻ VN vì nỗi sợ hãi, sợ hãi bị mất việc, sợ hãi bị mất tương lai. Ông cho biết khi nào người dân VN hết sợ hãi thì cơ hội thay đổi xã hội mới có.Riêng với Đảng Việt Tân, GS Hoàng cho biết rằng trong thời gian qua, có khoảng 40 thành viên của Việt Tân vì đấu tranh đã bị chính quyền CSVN bắt giam, trong đó phân nửa hiện đã được thả tự do. Ông nói một phần nào nhờ vào những hy sinh của các anh em Việt Tân, của nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ khác trong nước sẽ đánh động được giới trẻ.GS Phạm Minh Hoàng cho biết ông cảm thấy lạc quan trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ và xây dựng đất nước qua một số phương thức đấu tranh mới đầy sáng tạo gần đây của người dân trong nước. Ông kể ra vụ kẹt xe ở Cầu Bến Thủy tại Hà Tĩnh do người dân cố tình dùng tiền lẻ mua vé để gây tắt nghẽn lưu thông nhằm phản đối việc tăng tiền lộ phí qua cầu.Bác Sĩ Đông Xuyến góp lời cho biết rằng chính những việc đời thường mà người dân làm như thế để đấu tranh sống còn với cuộc sống là phương thức “thao dợt” hữu hiệu nhất để tạo khí thế tham dự đông đảo và xóa bỏ nỗi sợ hãi của người dân. Cô Đông Xuyến kể thêm về chuyện các phụ huynh đã cùng nhau chống lại việc bắt con em phải đóng đủ thứ tiền mà không nằm trong chính sách được công bố của nhà trường. Cô kể thêm chuyện người dân buôn bán ở Chợ An Đông biểu tình chống ban quản trị chợ bắt đóng đủ thứ tiền cũng là một trong những hình thức đấu tranh sống còn mà kết quả sẽ dẫn tới việc xóa bỏ nỗi sợ hãi đối với chế độ CSVN.Giáo Sư Phạm Minh Hoàng cho biết trong thời gian ở VN ông đã thường xuyên liên lạc và gặp gỡ những anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước như Lê Công Định, Lê Thị Minh Hằng, v,v.. Sau khi bị trục xuất về lại Pháp ông vẫn tiếp tục liên lạc với những nhà đấu tranh dân chủ trong nước.GS Hoàng cho biết hiện ông cùng nhiều người dự định mở Quỹ Học Bổng Giáo Chức Chu Văn An để giúp cho các học sinh, sinh viên nghèo tại Việt Nam có cơ hội tiếp tục theo đuổi con đường học vấn mà các em mong muốn, như học Anh văn, học luật. Khi nào chính thức hoạt động thì ông sẽ công bố qua các hệ thống truyền thông để mọi người có thể đóng góp.Kết thúc cuộc trao đổi, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng bày tỏ lòng tri ân của ông đến đồng bào ở hải ngoại đã giúp đỡ nhiều mặt trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong vụ ông bị chính quyền CSVN tước quốc tịch và trục xuất về Pháp vào tháng 6 vừa qua. Ông cũng cầu chúc sức khỏe đến đồng bào để “tiếp tục con đường chông gai đã chọn từ 42 năm nay.”