Tưởng Niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh Và Đông Tiến

Trong Lễ Tưởng Niệm.Westminster (Bình Sa) - - Theo thông lệ hằng năm Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) tổ chức lễ tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Các Anh Hùng Đông Tiến.Buổi lễ đã long trọng tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017.Tham dự buổi lễ theo lời giới thiệu của MC Hồng Thuận có các ông Bùi Thế Phát Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt uốc Gia Nam California;) ông Lê Đình Sáu ( Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California); ông Phan Văn Duy (Đại diện VN Quốc Dân Đảng), LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Phong Trào Hưng Ca VN, Hội Đền Hùng Hải Ngoại); ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai); ông Đoàn Thế Cường (nhân sĩ Cộng Đồng), Ban Tù Ca Xuân Điềm, ông Nguyễn Minh Hiếu, bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên (nhà báo,) một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Mở đầu buổi lễ, sau ba hồi chiêng trống được gióng lên, tiếp theó các ông Đoàn Thế Cường, Đoàn Minh Đức và Trần Phước Lộc lên trước bàn thờ có di ảnh của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông Tiến đã hy sinh để làm lễ Tiên Cáo. Trên bàn thờ khói nhang nghi ngút, với đầy đủ lễ vật theo nghi thức cổ truyền, hai bên bàn thờ có hai câu đối:“Sông Nước Xa Thầy, Chiến Hữu Biệt Ly.Rừng Núi Hạ Lào Anh Hùng Tuẫn Tiết”Trong lời khấn nguyện ông Đoàn Thế Cường đã nói: “Hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2017, tại Nam California, chúng tôi, Ban tổ chức cộng đồng, đoàn thể và đồng bào tụ tập nơi đây kính thỉnh Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Các Anh Hùng Đông Tiến, về chứng giám lời khấn nguyện là luôn luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của liệt quý vị, và nguyện nối tiếp con đường giải phóng tổ quốc, đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Kính cáo.”Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút tưởng niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách.Sau phần nghi thức chào cờ, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị dân cử, quan khách, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương, ông cho biết: “… Cách đây 30 năm, vào một ngày mùa Thu năm 1987 tại Hạ Lào, những người con dân của đất Việt đã hiến dâng thân xác của mình để giành lại nền tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Trong những phút giây cuối cùng đầy cam go, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã khuyên các chiến hữu trẻ Hãy cố giữ mạng sống của mình cũng như niềm tin của mình để tiếp tục con đường đấu tranh cho dân tộc. Và sau đó ông đã tự sát để giữ gìn bí mật của tổ chức và bảo toàn lực lượng. Đúng như lời ông nói, giữa cái sống và cái chết ông thường cho rằng chỉ có người lính mới không sợ chết, và cũng chỉ có người lính mới biết sự sống đáng quý biết dường nào và ông đã chọn cái chết để cho cái sống của cả dân tộc.”Sau đó ban tổ chức chiếu lại video những hình ảnh Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông Tiến trên đường trở về quê hương phục quốc và đã anh dũng hy sinh.Nghi thức tế lễ cổ truyền tưởng niệm các Anh hùng đông tiến do ông Phan Như Hữu, Trưởng Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng phụ trách, với nghi thức cổ truyền qua các bộ quốc phục trông thật trang nghiêm. Ban tế lễ do Ông Nguyễn Quốc Quân làm Chánh Tế. Sau ba hồi chiêng trống, ban tế lễ đã dâng hương hoa trà qủa lên bàn thờ và sau đó là phần đọc văn tế, trong văn tế đã nói lên sự hy sinh cao cả của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh Và Các Anh Hùng Đông Tiến.Sau phần tế lễ, ban tổ chức mời quan khách, dân cử và đồng hương lần lượt lên bàn thờ đốt nhang tưởng niệm.Trong khi mọi người niệm hương, Ban Tù Ca Xuân Điềm đồng ca nhạc phẩm “Bài Ca Đông Tiến” lời và nhạc thật hùng hồn, nói lên ý chí và lòng can đảm quyết giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.Tiếp theo là những lời phát biểu của quý vị quan khách, mọi người đã ca ngợi tinh thần hy sinh của các chiến sĩ Đông Tiến, nhân dịp nầy một số quý vị đại diện dân cử cũng đã tặng Ban tổ chức bằng tưởng lệ, ghi nhận những đóng góp của Đảng Việt Tân trong sinh hoạt chung của cộng đồng.Sau những lời phát biểu, ông Đoàn Minh Đức, Cán Bộ Lãnh Đạo của Đảng Việt Tân lên chia xẻ tiến trình đấu tranh kể từ ngày đảng Việt Tân được thành lập vào năm 1982 đến nay. Các nỗ lực đấu tranh của Việt Tân được thuyết trình viên chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 1982 đến 1985; giai đoạn cuối từ 2007 trở đi . Mỗi giai đoạn có những thành quả riêng được ông nêu ra.Sau cùng, nhân danh Ban Lãnh Đạo Việt Tân, ông kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tích cực tham gia và hỗ trợ những chương trình hành động nhằm ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam, và đồng thời tiến hành một số biện pháp canh tân để chuẩn bị nền tảng xây dựng lâu dài cho dân tộc.Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng hãnh diện được góp phần xây dựng một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam thanh bình, thịnh vượng, trong đó người dân được sống tự do, dân chủ và có trách nhiệm, để có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định của Đông Nam Á và thế giới.Trước khi bế mạc, ông Lê Trung lên thông báo Thư Mời gởi đến quý hội đoàn, , đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương đến tham dự buổi gặp gỡ, tâm tình với giáo sư Phạm Minh Hoàng, người bị Chủ Tịch nước Trần Đại Quang tước quốc tịch VN, trục xuất qua Pháp sau khi bị bỏ tù 17 tháng vì viết bài kêu gọi thực thi dân chủ và phản đối việc giao cho nhà thầu Trung Cộng khai thác mỏ Bauxit tại tây nguyên Việt Nam.Buổi gặp gỡ tâm tình sẽ được tổ chức vào lúc 10:30 sáng Chủ Nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Việt Báo 14841 Moran St., Westminster CA. 92683.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 922-0788 hoặc email: namcali@viettan.org, dtranvt@gmail.com