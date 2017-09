1 Ông VN Bị Án 15 Năm Tù Vì Tội Tấn Công Sex; 1 Ông VN Bị Truy Tố 2 Tội Giết Người Bậc Một

ANN ARBOR, MI - Một cựu sinh viên Trường Đại Học Michigan người đã nhận tội tấn công tình dục một bạn học học cũ bị kết án từ 2 tới 15 năm tù hôm Thứ Ba, 26 tháng 9 năm 2017.Jimmy Nguyen, 36 tuổi, đã ra tòa từ một trong những phụ nữ mà ông ấy đã bị cáo buộc về tội tấn công tình dục tại chung cư Ann Arbor bên ngoài trường đại học cách nay 5 năm.“là nạn nhân sống sót trong vụ hãm hiếp, tôi thường có cảm giác rằng người khác tin, bởi vì tôi đang sống và sinh hoạt trong xã hội, tôi ok,” theo Samantha Giacobozzi, người đã tốt nghiệp bằng đại học về ngành xã hội từ Đại Học Michigan, cho biết.“Tôi không thật sự ok, nhưng tôi đã học cách làm như là ok vậy.”Cô ấy đã bày tỏ cảm xúc của một nạn nhân trong lúc phát biểu với Chánh Án Carol Kuhnke trước khi tuyên án, nói rằng vụ tấn công tình dục xảy ra ngay ngày đầu cô tốt nghiệp năm 2012 và cô không biết là Nguyen.Cô ấy cho biết đã báo cáo sự việc cho trường đại học, rồi trường báo cáo cho cảnh sát. Sự việc đã không được cho biết khi mở phiên tòa hôm Thứ Ba, nhưng cảnh sát trước đó đã nói là Nguyen, một cựu sinh viên của Đại Học Michigan đã phạm phải 2 tội tấn công tình dục trong thời gian bữa tiệc tại tư gia của ông ấy tại Chung Cư Zaragon Place Apartments ở khu phố có số nhà 600 đường East University Avenue, trong thời gian mùa thu năm 2012 và đầu mùa xuân năm 2013.2 người phụ nữ nói với cảnh sát rằng họ đã uống rượu say, bất tỉnh và thức dậy trong tình trạng bị tấn công tình dục. Một phụ nữ thứ 3 báo cáo bị sờ mó.Trong thời gian bị điều tra về tội tấn công tình dục, Nguyen làm việc tại Đài Loan.Nguyen bị bắt vào ngày 15 tháng 8 tại Phi Trường Detroit Metropolitan Airport sau khi từ Đài Loan trở về.Trong khi đó một bản tin khác cho biết một người đàn ông Việt Nam tên là Chinh Tiet Nguyen, 29 tuổi, cư ngụ tại thành phố Greensboro thuộc tiểu bang North Carolina hôm Thứ Ba đã bị truy tố tội giết 2 người vào đầu tháng này, theo thông cáo báo chí của Ty Cảnh SátGreensboro cho biết.Chinh Tiet Nguyen đã bị truy tố 2 tội có ý giết người bậc một.Cảnh sát đã đến nhà tại khi phố có số 2000 của đường Cedar Fork Drive vào lúc 4:05 sáng ngày 12 tháng 9 và tìm thấy Ricky Phayaxay, 32 tuổi, cư dân Greensboro, và Kimberly Woods, 42 tuổi, cư dân của Burlington, đã bị giết chết.Khám nghiệm tử thi xác định rằng cả 2 nạn nhân đều bị bắn nhiều phát đạn.Nguyen đã bị bắt giam vì vi phạm lệnh quản chế liên bang vào sáng ngày 13 tháng 9. Cùng lúc đó, Nguyen đang thi hành lệnh quản chế vì tội buôn lậu vũ khí.Nguyen hiện đang bị giam tại nhà tù Quận Guilford mà không được đóng tiền tại ngoại hầu tra.