SAN JUAN - Bão Maria đổ bộ Puerto Rico với sức gió mạnh như siêu bão Irma, đổ mưa với vũ luợng như bão Harvey, gây tê liệt toàn bộ đảo – đập Guajacata bị hư hại nặng đe dọa hàng chục ngàn cư dân hạ nguồn. Thống đốc Ricardo Rossello nói: cứu trợ đến quá chậm trong khi hơn 3 triệu công dân Hoa Kỳ đối diện khủng hoảng nhân đạo tiếp theo nhiều tháng khủng hoảng kinh tế – ông báo động: 1 làn són

NEW YORK - Khảo sát của Conference Board công bố hôm Thứ Ba ghi: niềm tin của người tiêu thụ (CCI) trong nước giảm trong tháng này, có ảnh hưởng từ bão Harvey tại Texas và bão Irma tại Florida - mức giảm không nhiều như dự báo của kinh tế gia, nhưng Conference Board nhận thấy có dấu hiệu của bi quan gia tăng.Chỉ số tin tưởng CCI Tháng 9 đuợc tính là 119.8 điểm, giảm 0.6 điểm, không là 119.4 điểm như phỏng đoán của kinh tế gia.Chủ tịch Lynn Franco, phụ trách Ban CCI, nói: nhìn chung là yên tâm.Trong khi đó số nhà mới bán ra đã giảm 3.4% trong tháng 8, là giảm 2 tháng liên tục.Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Ba rằng các thương vụ nhà cửa đã giảm sau khi điều chỉnh theo mùa 560,000 căn. Trong tháng 7 đã giảm 5.5%.Ngược lại giá nhà tại Mỹ lại gia tăng đều trong tháng 7, đó là chứng cứ cho thấy mức cung hạn chế của nhà cửa.Theo chỉ số giá nhà toàn quốc của The Standard & Poor's CoreLogic Case-Shiller được công bố hôm Thứ Ba, giá nhà đã tăng 5.9% trong tháng 7 so với một năm trước, trong khi tháng 6 thì tăng 5.8%.