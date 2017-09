Kế Toán Trưởng Tập Đoàn Dầu Khí PetroVietnam Bị Bắt

Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh của tập đoàn dầu khí PetroVietnam, hôm 26 tháng 9 công an CSVN đã bắt ông Lê Đình Mậu là kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chánh của tập đoàn dầu khí VN, theo bản tin của Đài BBC cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin BBC viết rằng, “Bộ Công an Việt Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam - PVN).“Ông Mậu bị bắt để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.“Theo trang Infonet, bị khởi tố, điều tra trong cùng vụ án có các ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đức Thuận cùng một số cá nhân khác tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí (PVC).“Sai phạm của ông Mậu cùng đồng phạm xảy ra trong việc sử dụng số tiền tạm ứng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, trang này tường thuật.”Bản tin BBC cho biết thêm rằng, “Đưa tin về vụ bắt giữ, báo Tuổi Trẻ còn cho biết thêm ba người khác trong ngành dầu khí cũng vừa bị khởi tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".“Trước đó hôm 1/9, ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đã bị khởi tố và bắt giam.“Vụ điều tra Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang mở rộng.“Trong trường hợp ông Ninh Văn Quỳnh, ông này bị bắt vì liên quan vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm.“Theo đó, ông Quỳnh, cùng ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và một số người khác của PVN bị cho là có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.“Trong vụ xử xử đại án OceanBank đang diễn ra, ông Nguyễn Xuân Sơn bị Viện kiểm sát đề nghị xử Tử hình về tội "Tham ô tài sản".”