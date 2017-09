Hội Ngộ Liên Trường Võ Tánh, Nữ TH Huyền Trân Nha Trang

Trong hội ngộ liên trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Huyền Trân Nha Trang năm 2017.Garden Grove (Bình Sa)- - Hội Ngộ Liên Trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Huyền Trân Nha Trang năm 2017 đã diễn ra trong 3 ngày tại Nam California với sự tham dự của hàng trăm qúy Thầy, Cô và các cựu học sinh.Bắt đầu với buổi tiền hội ngộ được tổ chức vào lúc 6:00 chiều Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại Nhà hàng Majesty Restaurant.Hội Ngộ Thứ Bảy vào lúc 5:00 chiều ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd, Garden Grove, CA 92840.Picnic NgàyChủ Nhật 24 tháng 9 năm 2017 đã diễn ra tại Garden Grove Recreational Park 9301 Westminster Ave, Garden Grove CA 92844. Liên tục trong 3 ngày các Thầy Cô và các cựu học sinh có dịp hàn huyên tâm sự, trao cho nhau những tin tức vui buồn, kẻ còn người mất, đồng thời cũng là dịp để cùng nhau ôn lại những kỷ niện thân thương của một thời học trò cùng chung nhau dưới những ngôi trường thân yêu ngày cũ.Đạc biệt đêm tổ chức vào tối Thứ Bảy tại Banquet Room, Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd, Garden Grove, CA 92840 với hội trường khang trang rộng rải có sức chứa khoảng một ngàn người tham dự.Trước giờ khai mạc, quan cảnh tại phòng tiếp tân rộn ràng như ngày khai trường, Thầy trò, bạn bè đồng môn gặp nhau trong tình thân thương sau thời gian xa cách trông thân thiết như tự ngày nào. những cái bắt tay, những lời thăm hỏi, rộn ràng vui đã bỏ lại sau lưng những nhọc nhằn, lo nghĩ với tuổi về chiều nơi đất khách quê người.Trong dịp nầy các Thầy, trò cùng nhau chụp hình lưu niệm, từng nhóm nhỏ bên tách trà, bên tách cà phê tâm sự cho nhau nghe về những kỷ niệm trong qúa khứ với những ngày tù cộng sản sau 1975.Giờ khai mạc chính thức bắt đầu vào lúc 6 giờ, trong lúc nầy 3 hồi trống trường được gióng lên báo hiệu cho các cựu học sinh vào hội trường Grand Ball Room chuẩn bị cho lễ chính thức.Mở đầu với phần trình diễn của Đoàn trống Thiên Ân do Thầy Khang Bảo (giáo sư Trung Học Westminster) sáng lập và điều khiển, tiếng trống như thúc dục lòng người, tiếng trống gợi nhớ về một thuở xa xưa mà cha ông ta đã từng xông pha trận tuyến chống giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi.Sau phần rình diễn trống toàn thể qúy thành viên trong Ban tổ chức lên sân khấu để cử hành lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.Sau phần nghi thức, ông Ngô Thiện Tánh (đại diện trường Võ Tánh) và cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (đại diện trường Nữ Trung Học Nha Trang) là hai đồng Trưởng Ban Tổ Chức lên đọc diễn văn khai mạc.Mở đầu với lời chào mừng và cảm ơn quý Thầy, Cô, qúy vị quan khách và đồng môn, ông Ngô Thiện Tánh nói, “Như quý vị đã thấy, khi bước vào đây để cùng chúng tôi chia xẻ niềm vui hội ngộ, quý vị đã thấy những tà áo trắng của tất cả các cô nữ sinh tung bay phất phới bên cạnh những chiếc áo trắng đơn sơ của các chàng nam sinh. Đó là chủ đề “Áo Trắng Ngày Xưa” mà chúng tôi đã để trên tấm banner trước mặt quý vị. Quyển Đặc San mà qúy vị có trên tay cũng có cùng chung chủ đề, và tất cả các cảnh trí sắp đặt mọi nơi của ban tổ chức chúng tôi, tất cả là những sự cố gắng để chúng tôi tạo nên một khung trời “Áo Trắng Ngày Xưa.” Tháng 7 vừa qua, tiếng trống vang dội khắp năm châu từ thành phố biển Nha Trang. Tiếng trống do chính tay Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Giang gióng lên để kỷ niệm 65 năm tuổi của trường Trung Học Võ Tánh đã làm rúng động không biết bao nhiêu con tim của học sinh Võ Tánh và nữ Trung Học Huyền Trân trên toàn thế giới, và hôm nay đây, quý Thầy, Cô, quý anh chị đồng môn từ khắp nơi đã về đây tại Nam Cali để chúng ta tiếp tục cùng nhau tiếp sức gìn giữ ngọn lửa tình nghĩa Kính Thầy, Trọng Bạn.“Để có một cuộc hội ngộ đầy đủ và phong phú từ hình thức đến nội dung như thế này, Ban Tổ Chức chúng tôi không thể nào thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ tích cực của đồng môn Văn Hùng Đốc, cựu Hội Trưởng (Điều phối viên buổi hội ngộ), đồng môn Nguyễn Công Thuần (Trưởng Ban Đặc San), đồng môn Phạm Tín An Ninh (Chủ bút Đặc San), đồng môn Nguyễn Trần Tấm và phu quân; Luật sư Dina Nguyễn là hậu duệ nữ Trung Học Huyền Trân Nha Trang và phu quân là TS. Joe Đỗ Vinh cũng như tất cả các anh chị thuộc các ban, ngành của ban tổ chức cuộc hội ngộ năm 2017.”Tiếp theo, Cô Nguyễn Ánh Nguyệt, đồng Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ qúy Thầy, Cô dù tuổi hạc đã cao, dù ở xa cũng cố gắng về đây tham dự với cựu học sinh của mình; cám ơn các đồng môn, nhất là các bạn từ Pháp, Đức, Đan Mạch, Canada, Úc Châu và từ quê hương Việt Nam cũng có mặt trong buổi hội ngộ thân thương này.Sau diễn văn khai mạc, ban tổ chức cho chiếu video clips lời phát biểu và chúc mừng của quý Thầy Cô cựu HT: Bùi Ngoạn Lạc (San Jose), Thầy HT Nguyễn Đức Giang (Đan Mạch), Thầy, Cô Tổng Giám Thị Nguyễn Ngân (VN), Thầy Vũ Đình Thịnh, cô Lê Hà Thanh Thủy, đại diện quý GS Võ Tánh, Nữ Trung học và Huyền Trân tại nam Cali.Sau đó, ban tổ chức mời qúy Thầy, Cô lên sân khấu để các cựu học sinh bày tỏ lòng tri ân bằng những bó hoa và gói quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn, “Tôn Sư Trọng Đạo”. Kế tiếp, ông Ngô Thiện Tánh đại diện Ban Biên Tập giới thiệu cuốn Đặc San 2017 và cám ơn các tác giả đã đóng góp bài vở cũng như các mạnh thường quân đã yểm trợ tài chánh cho việc in ấn và phát hành.Trong lúc nầy ban tổ chức lần lượt giới thiệu các đồng môn ở xa về từ Canada; Pháp, Úc châu và Việt Nam cùng hằng trăm đồng môn tại Nam, Bắc Cali và khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn, cùng xem chương trình văn nghệ do hai MC Phạm Quang Tố và Hồng Loan phụ trách, chương trình văn nghệ có14 tiết mục đơn ca, hợp ca, múa, hoạt cảnh v.v. Chương trình hội ngộ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 tối.