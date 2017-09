Phe Kurd Iraq Bị Dọa Cắt Ống Xuất Cảng Dầu Nếu Ly Khai

HABUR, Thổ Nhĩ Kỳ - TT Erdogan báo trước : Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cắt đường ống xuất cảng dầu của vùng bán tự trị Kurd nếu chính quyền của phe Kurd Iraq nhất định tổ chức trưng cầu độc lập về quy chế độc lập.Dân Kurd Iraq bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày Thứ Hai tuần này - Thủ Tướng Yildirim tuyên bố trước đó : Iraq sẽ có những biện pháp trừng phạt về biên giới và không phận chống lại Kurdistan Regional Government (KRG) và không công nhận kết quả trưng dầu dân ý.TT Erdogan nhấn mạnh : trưng cầu dân ý “ly khai” là không chấp nhận đuợc về kinh tế, thương mại, và an ninh, các ứng phó sẽ đuợc áp dụng.Đưòng ống dẫn dầu xuất cảng của vùng Kurd chạy qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ – Thủ Tướng Yildirim cho biết : sẽ nói chuyện với Baghdad về các biện pháp răn đe.Hoa Kỳ và các nước phương tây cũng kêu gọi giới lãnh đạo KRG đình hoãn trưng cầu dân ý.Hôm Thứ Bảy, QH Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu quyết cho phep gia hạn hoạt động quân sự tại Iraq và Syria.Giáo sư Nihat Ali Ozcan tại TOBB University of Economics and Technology nhận xét : Ankara có thể đóng biên giới, bãi bỏ các chuyến bay quốc tế, cắt đường ống dẫn dầu xuất cảng của vùng Kurd, và sau cùng có thể dùng áp lực quân sự, trực tiếp hay gián tiếp.Tại miền bắc Iraq trong thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ phóng chiến đấu cơ không tập hàng ngày căn cứ của du kích PKK, là loạn quân Kurd ly khai.Có tin TT Nga và TT Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận qua điện thoại ảnh hưởng của trưng cầu dân ý tại vùng tự trị Kurd - theo nguồn tin từ Phủ TT Thổ Nhĩ Kỳ, 2 nguyên thủ đã nói chuyện về hoà hội Syria họp tại Astana. TT Erdogan định tiếp TT Putin tại Ankara vào ngày Thứ Năm tuần này.