Cá Cạn Kiệt, Phải Vô Biển Phi: 2 Ngư Dân Việt Bị Bắn Chết

MANILA - Chính quyền Philippines cam kết sẽ điều tra thấu đáo vụ 2 ngư phủ VN bị hải quân Philippines bắn chết hôm Thứ Bảy. Bộ ngoại giao cho hay : tốc đỉnh của hải quân bắt gặp tàu đánh cá VN xâm phạm hải phận tại bên ngoài bờ Panganisan, ở hướng tây bắc Manila, nổ súng cảnh cáo bắt 5 nguời – 2 người khác trúng đạn tử thương.Bên lề đại hội đồng LHQ, ngoại trưởng Alan Peter Cayeteno xác nhận với viên chức đồng nhiệm của VN : chúng tôi chuyển lời phân ưu tới gia đình 2 người chết và hưá điều tra thấu đáo, công bằng.Bộ ngọai giao VN loan báo: đã nhận đuợc thông tin từ Manila.Theo nguồn tin của đoàn điều tra : 6 tàu đánh cá VN bị phát giác khi dùng đèn chiếu mạnh tại hải phận của Philippines – cả 6 tàu chuyển hướng bỏ chạy, 1 tàu định đâm vào tốc đỉnh của hải quân.Súng nổ, thuyền viên tàu này đầu hàng với 2 người chết.RFI ghi nhận rằng đang dự khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cam kết với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh, Manila sẽ cho "mở điều tra một cách công bằng", Philippines sẽ đối xử tốt với năm ngư dân đang bị bắt giữ và Manila gửi lời chia buồn đến gia đình hai ngư dân Việt Nam thiệt mạng.Về phía Việt Nam, bộ Ngoại Giao yêu cầu chính quyền Manila "có những biện pháp nghiêm khắc" trong trường họp có những sai sót từ phía cảnh sát biển Philippines.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận lời của Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định về vụ bắn chết hai ngư dân Việt Nam của Philippines với đài Á Châu Tự Do:“Việt Nam và Philippines là hai nước có quan hệ đối tác chiến lược và vụ việc vừa xẩy ra không phải là một thái độ mà một nước thành ASEAN sử dụng đối với nhau… Các nước ASEAN không nên giết ngư dân của nhau như vậy. Họ phải hợp tác với nhau, họ có thể bắt giữ ngư dân và gửi trả họ về nước, có thể thu giữ tàu của ngư dân, nếu ngư dân phạm luật thì họ có thể bắt giữ và thực hiện các biện pháp pháp lý nếu họ vi phạm luật địa phương. Việc ngư dân Việt Nam hay Indonesia đi vào vùng nước của nhau nên được quy định cụ thể vì nó xảy ra thường xuyên. Câu hỏi đặt ra là tại sao Philippines không làm tương tự với Trung Quốc nhưng tất nhiên tôi không cho rằng họ nên làm như vậy với bất cứ ai.”Tại sao ngư dân Việt sang bin Philippines đánh cá?Bản tin RFA ghi rằng: Cạn kiệt nguồn cá đẩy ngư dân Việt đi xa...Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân Việt Nam gặp rắc rối với phía Philippines khi đánh cá ở vùng biển Đông. Hồi tháng 8 vừa qua, Hải quân Philippines cũng đã đuổi theo một tàu cá của Việt Nam cách vùng khí tự nhiên Malampaya của Philippines khoảng 20 hải lý. Hải quân Philippines sau đó đã lên tàu cá Việt Nam kiểm tra và thu giữ được những phần của cá mập đã bị xẻ thịt và giữ đông lạnh. 10 ngư dân Việt Nam sau đó đã bị kiện về tội đánh bắt trộm.Hồi tháng 8 năm ngoái, Philippines cũng bắt giữ 17 ngư dân Việt Nam vì đánh cá trộm. Sau đó Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh thả những ngư dân này về Việt Nam.Ngoài Philippines, ngư dân Việt Nam thời gian qua cũng bị bắt giữ, đốt tàu khi đánh cá ở những vùng biển khác như ở Indonesia hay các vùng đảo ở Thái Bình Dương như Palau, Papua New Guinea, Australia, và New Caledonia. Giải thích về tình trạng này, Giáo sư Carl Thayer cho rằng nguyên nhân chính là do nguồn cá ở khu vực biển Đông đang cạn kiệt trong khi chính phủ Việt Nam và Trung Quốc chưa có được những quy định đầy đủ để bảo vệ nguồn cá. Điều này đã đẩy các ngư dân của mình đánh cá xa bờ và gặp nguy hiểm.